Конечно, взгляды Шика далеки от нынешних споров о позитивном воздействии обще­ственных наук и от убеждений об опасностях, связанных с их неизбежной вовлеченностью в механизмы власти. Но не стоит отказываться от попыток заниматься общественными нау­ками «с человеческим лицом», чья цель – моделировать и испытывать «вещество» социальной жизни: не просто количественное «поведение», но даже слова, тексты, над – и подтекстуаль­ные модусы выражения, которые подпитывают социальный дискурс. Ясно, что в осмыслен­ном разговоре о социальном мире мы продолжаем по большей части опираться на систему абстракций эпохи Просвещения.

Представьте, как говорить о том, «что делать», без использо­вания таких понятий, как «класс», «рынок», «экономика», «разделение труда», «общество», «сообщество», «нация», «гендер», «индивид», и как далеко можно зайти. Сначала модели мира, из которых состоят общественные науки, могут казаться в лучшем случае очевидными или поверхностными, частично или открыто идеологизированными, а в худшем случае – при­нудительно гомогенизирующими. Но проверяемые на прочность (не только ради эмпириче­ской точности и практической эффективности, но и теоретического единообразия) модели, по сути, остаются незаменимыми инструментами для описания любой социальной реальности, как локальной, так и глобальной. Они не предназначены быть воплощением вечной истины, но в то же время меняются в той степени, в какой меняется сама реальность. Они не суще­ствуют, чтобы отринуть в долгосрочной перспективе «экстраординарную стабильность обще­ственно-экономических формаций (social formations)… ту вязкость, которая является неотъ­емлемой чертой социальной истории» [Heilbroner 1985: 24]. Однако следует сказать, что те модели, которые общественные науки представляют миру, предназначены для использования и обречены на переработку, если не на полное разрушение.

Но сила абстракции не только в этом. Организованная интеллектуальная деятельность в любом обществе и в любое время состоит из абстракции: религиозной, метафизической, философской, эстетической, научной. Однако нас здесь интересует «абстракция» в ее модер­ной форме. В ней есть убежденность в том, что мир – «настоящий вымысел», продукт чело­веческих попыток – часто безуспешных или имеющих даже катастрофические последствия – сборки, пересборки и разборки социального. В этом мире перемены совершенно нормальны, а понятие революции – и прогресса, рожденного революцией, – предлагает структуру тро­пов общего дискурса. Наступление модерного мира ознаменовали самые разные революции – политические, социальные, научные, экономические, интеллектуальные. Эти комплексы собы­тий не касаются одинаково общества в целом или даже каждого отдельного общества, которые они затрагивают. И в то же время они – доминирующий элемент в социальном восприятии мира. Человек осознает неизменное, именно потому что изменение – революция – внедрено в общественное сознание или сделалось совершенно естественным в нем.

Слово «революционный» сделалось клише даже в рекламе стирального порошка и отбе­ливателей, где оно используется для увеличения продаж; другие продукты, такие как попкорн и лимонад, чаще взывают к ностальгии. В любом случае «изменение» – главный троп для репрезентации социального мира, в котором существуют эти продукты, предназначенные для продажи и потребления. Общественные науки, о которых здесь идет речь, чаще озабочены познанием этого постреволюционного мира. Причем это познание производится не только ради самого себя («Как можно познать мир?»), но как ответ на вопрос: как долго абстракция может сохранять свою действенность? Или, напротив, насколько действенными могут быть вмешательства в мир, основанные на абстракциях? Главная идея заключается в том, чтобы путем объективации создать мир, который станет картой социальной практики (social praxis). И здесь так и просится метафора постоянной переработки знаний через процессы абстракции и применения. Но в чем особенности абстракции современного мира (modern)? Как писал Маркс в «Экономических рукописях 1857–1859 годов», в современном мире «над индивидами гос­подствуют» не просто «абстракции», но абстракции, которые возникают из определенного набора общественных взаимоотношений и сил: капиталистического производства [Маркс 1968: 108]. Экономика, которая в общепризнанно марксистской трактовке уравнивается с про­изводством, становится абстракцией современного мира.

Каждое общественное действие определяется как обмен произведенных продуктов – товаров, – а индивид оказывается лишь точкой или узлом обмена. Мы есть то, что мы произ­водим; но если обменный курс продукта низок, то страдает и наша ценность как человека. Человек, который ничего не производит, ничего не стоит. Процесс «случайного» установле­ния ценности на низком или высоком уровне парадоксален. С одной стороны, он похож на закон и регулярен, подвержен анализу и пониманию, а значит, и совокупности воздействий от «поэтапной прикладной социологии» до радикальной трансформации. С другой стороны, такие абстракции, как рынок, класс и разделение труда, – в сочетании с менее ощутимыми абстракциями расы и гендера – чаще всего выносятся за скобки и за идеологические рамки воз­можности или желания радикальной, категорической перемены. Однако если отменить подоб­ное вынесение за скобки, то это как минимум поставит под угрозу систему товарного обра­щения и извлечения прибавочной стоимости; такой мир, в глубоком смысле, перестанет быть целостным. Утописты, например, отказываются жить «в пределах рамок или скобок». Следовательно, современный мир дает два противоречивых обещания своим обитате­лям. Во-первых, его фундаментальные, характерные только для него процессы могут быть освоены через абстракцию, но во-вторых, освоенные таким образом процессы получают власть над своими создателями. Поэтому «контракт», который лежит в основе современности, заключается не просто между людьми, как часть институционального механизма, он заключа­ется между людьми и их идеями. Абстракция – это Левиафан.

Эндрю Баршай – Общественные науки в Японии Новейшего времени. Марксистская и модернистская традиции

Серия – «Современное востоковедение / Contemporary Eastern Studies»

Издательство – «Библиороссика»

Санкт-Петербург – 2004 г. / 249 с.

ISBN 978-5-907767-59-1

Эндрю Баршай – Общественные науки в Японии Новейшего времени. Марксистская и модернистская традиции – Содержание

Предисловие

Предисловие к русскому изданию

Благодарности

Глава 1

Абстракция мира

Общественные науки как культурный дискурс

Общественные науки и рационализация

Общественные науки и отчуждение развития

Глава 2

Тенденция первая: неотрадиционализм и гегемония частного

Тенденция вторая: пути к плюрализации

Тенденция третья: влияние и судьба марксизма

Тенденция четвертая: модернизм и модернизация

Тенденция пятая: от науки к культуре

Глава 3

Присутствие прошлого в японском капитализме

Ямада Моритаро и «Анализ японского капитализма»

Текст Ямады

Метод Ямады: анализ воспроизводства

Критика и оценка

Глава 4 106

Мизансцена

«Суть “Капитала”»

От социализма к марксизму

«Нет абстрактной индустриализации»: спор о капитализме

Преобразование «Капитала»: «Кэйдзай гэнрон» Уно

Концептуализация развития: теория стадий

Апофеоз

Глава 5

Зов настоящего

Оути Цутому о сельском хозяйстве и ГМК в Японии

Избыточный достаток и культурная дезориентация: Баба Хиродзи

В поисках трансцендентности: Таманои Ёсиро и экономика живой системы

Заключение

Глава 6

Предыстория: обещание и проблема

Горнило мысли военного времени

Освобождение Homo economicus

Гражданское общество после протестов 1960 года

Гражданское общество и социализм / Социализм без гражданского общества

Современное гражданское общество

Маруяма Масао и гражданское общество: постскриптум

Глава 7