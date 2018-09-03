Эти толкования были составлены в 90-х гг. девятнадцатого века инспектором Симбирской духовной семинарии Матвеем Васильевичем Барсовым (1842-1896) с целью собрать замечательные святоотеческие, пасторские и богословские комментарии на Евангелие, Деяния и Апокалипсис, разбросанные по множеству малодоступных для читателя духовных журналов и книг. Вошедшие в книги статьи, подобранные в соответствии с ходом евангельских событий, отличаются широтой охваченных вопросов — от историко-археологических до нравственно-богословских. В «Сборнике» встречаются многочисленные толкования отцов Церкви — таких, как св. Афанасий Александрийский, блж. Августин, св. Амвросий Медиоланский, комментарии отечественных подвижников — свт. Филарета Московского (Дроздова) , свт. Тихона Задонского, аскетические писания прп. Макария Египетского, а также проповеди и исследования выдающихся богословов XIX в. Матвей Барсов - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению - Толкования на Четвероевангелие - В 2-х томах

Москва, Лепта, 2006

Матвей Барсов - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия. Том 1

Сост. М.Барсов, М., Лепта, 2006 г., 832 стр.

Матвей Барсов - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия. Том 2

Сост. М.Барсов, М., Лепта, 2006 г., 832 стр

Матвей Барсов - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия - Предисловие

Составление названной книги вызвано желанием собрать для читателя по возможности в одно целое относящийся сюда материал, который, по разбросанности своей во множестве духовных журналов и книг, или мало достуnен, или неиавестен ему.

Расnоложенный в хронологическом nорядке евангельской истории, этот материа nрежде всего знакомит читателя с nолной евангельской историей, а nовествование о жизни Госnода нашего Иисуса Христа чрез истолкование текста Евангелия может служить ему Толковым Евангелием.

С этою целью собраны, частью в тексте сборника, частью в библиографическом указателе:

древнейшие святоотеческие толкования; истолковательные отрывки из Слов и Бесед известнейших наших митроnолитов, архиеnискоnов и епискоnов труды новейших наших ученых и некоторых из иностранных по экзегетике и апологетике Евангелий.

Библиографический указатель составлен по святоотеческим творениям, духовным журналам, сnециальным богословским сочинениям, Словам и Беседам; nричем в указателе к nоследним (Словам и Беседам) обозначается и главный nредмет их, или выдающиеся места в них. Прилагаемый к каждому отделению евангельской истории или к каждой главе из Евангелия, он может руководствовать читателя в nользовании и другими статьми, не заключающимися в тексте сборника, для более nолного знания и лучшего восnитания себя в духе Евангелия.