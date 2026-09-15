Барт - Мгновения
«Мгновения» — собрание коротких текстов Карла Барта о Боге и человеке, вере и неверии, творении и искуплении, человеческой свободе, любви, труде, политической ответственности, страдании, смерти и христианской надежде. Эберхард Буш отобрал фрагменты из различных произведений богослова и расположил их тематически, создав своеобразный путеводитель по его мысли. Небольшие по объему тексты позволяют увидеть, как основные положения богословия Барта переходят из области догматики в повседневную человеческую жизнь.
Книга ведет читателя от удивления перед живым Богом и христологического центра веры к осмыслению творения, человеческих отношений и противоречий современного мира. Особое место занимают размышления о достоинстве человека, свободе, браке и семье, социальной несправедливости, труде, политическом свидетельстве Церкви, войне и мире. Завершается сборник эсхатологической перспективой: смерть не получает последнего слова, христианская надежда устремлена к явлению Христа, окончательному обновлению творения и полноте Божьего Царства.
Барт Карл – Мгновения
Пер. с нем. М. Паит. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 160 с. – (Современное богословие).
ISBN 5-89647-138-6
Барт Карл – Мгновения – Содержание
Успокоенный дух
Удивление
Великий Бог
Смех, который утешает
Юмор
Сила и слабость
Под покровительством
Покой
Быть довольным
Не заботиться
Не бояться
Радость о Боге
Слава Богу!
Живой Бог
Живой Бог
Бог в вышних
Его сила
Его выбор
Его верность
Его человечность
Его милосердие
Богочеловек
Искупитель
Рождество
Страстная пятница
Пасха
Его присутствие
Его милость
Его закон
Возлюбленное творение
Травы и деревья
Рыбы и птицы
Друг зверь
Благоговение перед жизнью
Мужчина и женщина
Бытие в единении
Дети
Юность
Зрелость
Старость
Безумный мир
Пустые руки
Изгнанный Бог
Порабощенный человек
Безбожные силы
Одиночество
Холостой ход
Борьба за существование
Глупость
Ложь
Немота
Болезнь
Да будет свет!
Христианская жизнь
Открытая дверь
Тихий вздох
Вера
Новички
Последователи
Не робеть!
Встать и идти
Христианское знание
Чужое бремя
Любовь
Единение
Быть человеком
Позволение жить
Прекрасное время
Границы дозволенного
Человеческое достоинство
Свобода
Человек среди людей
Иностранцы
Мгновение
Говорить друг с другом
Слово, произнесенное вслух
Против течения
На длинном плече рычага
Призвание
Политическое богослужение
Быть партией
Слово, произнесенное вслух
Война и мир
Богатый и бедный
По прецеденту
Общее благо
В пути
Долготерпение Господа
День субботний
Работа
Прорыв
Наш крест
Искушение
Преходящий мир
Смерть
Предки
Мы увидим
Смерть смерти
Дисциплинированная надежда
Великое нетерпение
Предчувствие радости
Отблеск
Ничто не погибнет
Жажда
Послесловие. Эберхард Буш
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