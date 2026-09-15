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Барт - Мгновения

Барт - Мгновения
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics
Series Современное богословие ББИ (40 books)

«Мгновения» — собрание коротких текстов Карла Барта о Боге и человеке, вере и неверии, творении и искуплении, человеческой свободе, любви, труде, политической ответственности, страдании, смерти и христианской надежде. Эберхард Буш отобрал фрагменты из различных произведений богослова и расположил их тематически, создав своеобразный путеводитель по его мысли. Небольшие по объему тексты позволяют увидеть, как основные положения богословия Барта переходят из области догматики в повседневную человеческую жизнь.

Книга ведет читателя от удивления перед живым Богом и христологического центра веры к осмыслению творения, человеческих отношений и противоречий современного мира. Особое место занимают размышления о достоинстве человека, свободе, браке и семье, социальной несправедливости, труде, политическом свидетельстве Церкви, войне и мире. Завершается сборник эсхатологической перспективой: смерть не получает последнего слова, христианская надежда устремлена к явлению Христа, окончательному обновлению творения и полноте Божьего Царства.

Барт Карл – Мгновения

Пер. с нем. М. Паит. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 160 с. – (Современное богословие).
ISBN 5-89647-138-6

Барт Карл – Мгновения – Содержание

  • Успокоенный дух

    • Удивление

    • Великий Бог

    • Смех, который утешает

    • Юмор

    • Сила и слабость

    • Под покровительством

    • Покой

    • Быть довольным

    • Не заботиться

    • Не бояться

    • Радость о Боге

    • Слава Богу!

  • Живой Бог

    • Живой Бог

    • Бог в вышних

    • Его сила

    • Его выбор

    • Его верность

    • Его человечность

    • Его милосердие

  • Богочеловек

    • Искупитель

    • Рождество

    • Страстная пятница

    • Пасха

    • Его присутствие

    • Его милость

    • Его закон

  • Возлюбленное творение

    • Травы и деревья

    • Рыбы и птицы

    • Друг зверь

    • Благоговение перед жизнью

    • Мужчина и женщина

    • Бытие в единении

    • Дети

    • Юность

    • Зрелость

    • Старость

  • Безумный мир

    • Пустые руки

    • Изгнанный Бог

    • Порабощенный человек

    • Безбожные силы

    • Одиночество

    • Холостой ход

    • Борьба за существование

    • Глупость

    • Ложь

    • Немота

    • Болезнь

    • Да будет свет!

  • Христианская жизнь

    • Открытая дверь

    • Тихий вздох

    • Вера

    • Новички

    • Последователи

    • Не робеть!

    • Встать и идти

    • Христианское знание

    • Чужое бремя

    • Любовь

    • Единение

  • Быть человеком

    • Позволение жить

    • Прекрасное время

    • Границы дозволенного

    • Человеческое достоинство

    • Свобода

    • Человек среди людей

    • Иностранцы

    • Мгновение

    • Говорить друг с другом

  • Слово, произнесенное вслух

    • Против течения

    • На длинном плече рычага

    • Призвание

    • Политическое богослужение

    • Быть партией

    • Слово, произнесенное вслух

    • Война и мир

    • Богатый и бедный

    • По прецеденту

    • Общее благо

  • В пути

    • Долготерпение Господа

    • День субботний

    • Работа

    • Прорыв

    • Наш крест

    • Искушение

    • Преходящий мир

    • Смерть

    • Предки

  • Мы увидим

    • Смерть смерти

    • Дисциплинированная надежда

    • Великое нетерпение

    • Предчувствие радости

    • Отблеск

    • Ничто не погибнет

    • Жажда

  • Послесловие. Эберхард Буш

  • Указатель источников

Views 53
Rating 5.0 / 5
Added 15.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.
A
Avel 1 day ago
Большое спасибо!

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