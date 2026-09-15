Барт - Мгновения

«Мгновения» — собрание коротких текстов Карла Барта о Боге и человеке, вере и неверии, творении и искуплении, человеческой свободе, любви, труде, политической ответственности, страдании, смерти и христианской надежде. Эберхард Буш отобрал фрагменты из различных произведений богослова и расположил их тематически, создав своеобразный путеводитель по его мысли. Небольшие по объему тексты позволяют увидеть, как основные положения богословия Барта переходят из области догматики в повседневную человеческую жизнь.

Книга ведет читателя от удивления перед живым Богом и христологического центра веры к осмыслению творения, человеческих отношений и противоречий современного мира. Особое место занимают размышления о достоинстве человека, свободе, браке и семье, социальной несправедливости, труде, политическом свидетельстве Церкви, войне и мире. Завершается сборник эсхатологической перспективой: смерть не получает последнего слова, христианская надежда устремлена к явлению Христа, окончательному обновлению творения и полноте Божьего Царства.

Барт Карл – Мгновения

Пер. с нем. М. Паит. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 160 с. – (Современное богословие).

ISBN 5-89647-138-6

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