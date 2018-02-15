Пол А. Бартц - Да сотворит Господь твой день – Выпуски 1-4 Записи радиопередач международного вещания Creation Moments («Мгновения Творения»)

Тысячи людей во всём мире слушают передачи (Creation Moments). Тысячи книг основаны на текстах наших программ. Мы, создатели корпорации Creation Moments Inc., от всего сердца благодарим за ценные советы и участие всех, кто написал или позвонил нам.

Слушатели (Creation Moments) часто сообщают нам о том, как именно им служат знания, почерпнутые из наших программ и книг. Многие, к примеру, применяют их для занятий в воскресных школах. Те, кто обучают своих детей на дому, тоже используют наши материалы, стремясь сделать семейные уроки ещё интересней и познавательней. Некоторые слушатели рассказывали нам, что информацией, полученной в Creation Moments Inc., они делятся не только с христианами, но и с неверующими друзьями.

Все эти примеры ясно показывают, что наука для христианина не есть нечто чуждое и отстранённое. Наука - это то, что нас окружает; наука - это новые знания и открытия, от которых захватывает дух! Человек сталкивается с наукой всякий раз, когда видит, слышит или переживает нечто неизведанное. Нам, сотрудникам Creation Moments Inc., очень приятно, что благодаря нашим радиопередачам и опубликованию их сценариев многие юноши и девушки поняли: наука - это не скучные цифры и мудрёные термины, а живая радость познания.

Лично я считаю, что очень многие молодые люди недолюбливают науку именно из-за теории эволюции. Им исподволь внушили, будто наука занимается тем, что произошло «миллионы лет назад». Кто, спрашивается, захочет посвятить жизнь изучению событий, происшедших в бесконечно далёком прошлом, - особенно если эти события никак не подтверждены современностью?

Мы вовсе не намерены использовать науку как некое «наглядное пособие», призванное доказать атеистам правоту Библии. Я рад, что не один я прихожу в восторг, обнаруживая очередное потрясающее свидетельство Божьего промысла. И всякий раз я недоумеваю: «Как же можно, видя это, по-прежнему верить не в Создателя, а в эволюцию?!»

Однако любое неверие означает сомнение, а сомнение жаждет доказательств. Конечно, ни логика, ни научные свидетельства сами по себе не могут заставить человека уверовать. Но если человек, не верящий в Бога-Творца, увидит в окружающем мире свидетельства Его замысла и могущества, то, возможно, он усомнится в незыблемости «удобного» мировоззрения, в котором нет места Создателю, а есть лишь случайно возникшая безликая Вселенная? И, возможно, Святой Дух откроет глаза такому усомнившемуся, и человек увидит мир таким, каков он есть? А если при этом он ещё и услышит Слово Божье, содержащее ответы на самые и мучительные вопросы? Вот тут-то Дух и может привести человека к спасительной вере в Иисуса Христа.

Наука не есть нечто грозное и пугающее. Те, кто верят не в Создателя, а в эволюцию, делают это не потому, что их убедили те или иные научные свидетельства. Просто вера в эволюцию - это именно вера; её предпочли для себя те, кто не желает верить в личностного Бога-Творца. А это значит, что никакое научное открытие не в силах поколебать истины Слова Божьего! Об этом следует помнить всякий раз, когда то или иное «светило науки» пытается убедить нас, будто библейское мировоззрение давным-давно обветшало.

Не нужно бояться науки! Истина о чудесных делах нашего любящего Создателя наполняет наши сердца не страхом, а восторгом и желанием снова и снова славить Его!

Мы надеемся, что, читая эту книгу, вы не раз воздадите хвалу удивительным делам нашего Создателя. Мы надеемся, что эти страницы покажут вам, сколь необъятна Его любовь ко всему Его творению, - и вы вверите себя Христу и обретёте спасение!

Пол А. Бартц - Да сотворит Господь твой день – Выпуск 1

Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 2003 г. - 256 с.

ISBN: 966-7491-25-0

Пол А. Бартц - Да сотворит Господь твой день – Выпуск 1 - Предисловие

Мало кто станет отрицать тот факт, что когда мы, человеческие существа, являемся в этот мир, в душах наших горят три вечных вопроса: «Откуда мы?», «Почему мы здесь?», «Куда мы идём?». В жизни каждого из нас наступают моменты, когда мы задаёмся каким-либо из этих вопросов - если не всеми тремя сразу. Одни с лёгкостью гонят от себя эти вопросы, другие, напротив, размышляют над ними годами, - но, так или иначе, вечные вопросы остаются вечными, переходят из поколения в поколение и не дают покоя мыслящим людям на протяжении всей истории человечества.

Исчерпывающие ответы на первых два вопроса мы можем почерпнуть в древнейших текстах, которые сейчас называются Ветхим Заветом. Эти тексты дошли до нас благодаря нескольким еврейским священникам. В их Писаниях мы находим ответы на первый и второй вопросы, а также указание на то, где искать разгадку третьего. Тексты Ветхого Завета свидетельствуют о том, что Вселенная и жизнь в ней - в том числе человеческая жизнь - были сотворены всеведущим и всемогущим Богом-Создателем. Пришествие Иисуса Христа даровало миру Новый Завет, который не только пролил свет на первых два ответа, но и дал долгожданный ответ на третий вопрос. Теперь мы точно знаем, каково наше происхождение, смысл жизни и высшее предназначение.

Двадцать три столетия назад древнегреческие философы предложили нам свои решения трёх вечных вопросов. Они приписывали происхождение всего сущего времени и случаю, тем самым отрицая Бога-Создателя. Время и случай не оставляют места смыслу и цели. Вплоть до девятнадцатого века греческое объяснение происхождения мира оставалось в забвении. Но идеи Чарльза Дарвина способствовали его извлечению на свет, после чего оно обрело новую жизнь под именем «теория эволюции». Сегодня это антихристианское учение известно всем и каждому, пользуется большой популярностью и выдаётся за объективную истину. Однако новейшие научные открытия опровергают его самым убедительным образом!

В Афинах, куда пришёл апостол Павел, дабы побеседовать с тамошними мудрецами о смысле и цели человеческой жизни, он начал свою речь с самого первого вопроса - «Откуда мы?». (Мы можем прочесть об этой беседе в семнадцатой главе Книги Деяний). Павел понимал, что иначе никак нельзя: если человек понятия не имеет о собственном происхождении, как может он судить о смысле своей жизни или о своём предназначении? В наши дни теория эволюции так крепко завладела человеческими умами, что мы оказались в таком же положении, как и апостол Павел в Афинах.

В 1987 году другой Павел - Пол Бартц (Paul Bartz) - начал вести ежедневную радиопрограмму ((Creation Moments)) («Мгновения Творения»). Цель программы была той же, что и цель книги, которую вы держите в руках - предоставить научные свидетельства великих дел Создателя. Ведь стоит лишь осознать и признать Его существование, как жизнь сразу обретает смысл и цель, а вслед за этим и надежду. Осмелюсь предположить, что именно смыслом, целью и надеждой, которых людей так долго пытались лишить, и объясняется секрет популярности этой маленькой двухминутной программы. С 1996 года я имею честь быть голосом ((Creation Moments)), и потому мой долг и моё почётное право - продолжить благое дело, начатое Полом Бартцем.

Программа (Creation Moments) ежедневно звучит на английском языке с более чем 600 радиостанций Соединённых Штатов Америки, а с недавних пор её слушают и в Канаде; кроме того, она транслируется в переводе во многих других странах мира. Звонки и письма тысяч (без всякого преувеличения) благодарных радиослушателей - чудесные свидетельства обретения и укрепления их веры в Создателя. Все, кто обращался к нам на радио, могли получить тексты передач и таким образом поделиться новым знанием с друзьями и близкими. Однако со временем стало очевидно, что этого мало. Так, по просьбам наших слушателей, и появилась первая книга из цикла ((Пусть Бог сотворит ваш день».

Ян Т. Тэйлор (Yan T. Taylor), ведущий программы ((Creation Moments)).

Пол А. Бартц - Да сотворит Господь твой день – Выпуск 2

Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 2002 г. - 256 с.

ISBN: 966-7491-56-0

Пол А. Бартц - Да сотворит Господь твой день – Выпуск 2 - Предисловие

Я очень рад, что мне выпала честь представить вам этот том книги «Да сотворит Господь твой день».

Одна из причин для радости, возможно, не так уж очевидна. В последние месяцы я много говорил с радиослушателями и ведущи­ми программы "Creation Moments". Многие звонили просто ска­зать «спасибо». Труд во имя Божье не часто удостаивается благо­дарности, поэтому нас так радуют похвалы собратьев по вере. Спа­сибо и вам - от имени всех, кто работает над программой!

Слушатели говорят, что больше всего им нравятся передачи о существах странных и удивительных. Я не раз задумывался о при­чинах особой популярности таких программ - и заключил, что не только меня охватывает радостное волнение при известии о новом, необычном животном или растении; это - всеобщее чувство, при­сущее человечеству в целом. И, может быть, это чувство отчасти помогает понять, почему Бог создал эти существа. Некоторые Его творения кажутся нам слишком уж необычными. Их так много, что закрадывается мысль: может быть, некоторых из них Он со­творил просто ради удовольствия, радуясь самому процессу творе­ния? Об этом сказано и в Библии: Бог посмотрел на Свое творение и увидел, что оно «хорошо весьма»! И, может быть, та радость, которую мы испытываем, узнавая об этих созданиях, - это отсвет радости Самого Создателя? Эта радость - того же рода, что и удовлетворение от хорошо сделанной работы. Ради этого ощуще­ния мы затрачиваем на работу больше сил и времени, но дело того стоит. Это чувство даже важней, чем похвалы окружающих (хотя и они, конечно же, приятны).

Вот почему мы неустанно возносим Богу хвалу и благодар­ность за все, что Он сотворил. Он был бы достоин этой хвалы, даже если бы не послал Своего Сына избавить нас от греха, смер­ти и зла. Но Он, движимый любовью к нам, замыслил спасти нас, -и мы, восхищаясь Его мудростью и изобретательностью, прослав­ляем Его за благость и милость. Христос - вот Первопричина всех наших молитв.

Я молюсь о том, чтобы это издание книги «Да сотворит Го­сподь твой день» укрепило вас в вере и приблизило к Создателю и Его спасительной милости к нам в Господе Христе Иисусе.

Пастор Пол А. Бартц, автор этой книги

Пол А. Бартц - Да сотворит Господь твой день – Выпуск 3

Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 2005 г. - 272 с.

ISBN: 966-7491-25-0

Пол А. Бартц - Да сотворит Господь твой день – Выпуск 3 - Предисловие

Почему христианская радиостанция вещает о том, как морских львов учат проводить научные исследования? Почему христианская миссия издает книгу о том, как размножаются пчелы, как шершни вырабатывают электрический ток, а австралийская лягушка глотает свои яйца и вынашивает их в собственном желудке? Возможно, все это очень любопытно - но причем же тут христианское служение?

Христианская радиопередача о свитках Мертвого моря? Это понятно. О рождественской звезде? Тоже никаких возражений -особенно накануне Рождества. О том, как было найдено тело Ка-иафы? Да, это наверняка заинтересует слушателей-христиан. И даже рассказ о том, что в древнем Вавилоне сдавали в аренду повозки, придется весьма кстати.

Но ядовитые клопы, бактерии, обходящиеся без кислорода, математические способности шимпанзе - это-то все зачем? (А между тем на страницах этой книги вы прочтете именно об этом -и о многом другом.)

Наша Земля и все, что на ней, созданы Господом и принадлежат Ему. Электрические осы, поющие озера, зрячие растения, грибы, весящие больше, чем кит, и даже пушистый котенок - все это было задумано и сотворено Богом. И каждое Его создание немножко рассказывает нам о Нем. Звезды, которым нет числа, ясно свидетельствуют о Его могуществе. Все, что создано Богом, несет на себе отпечаток Его сущности. В каждом Его создании отражена Его безграничная изобретательность. Только представьте: всю нашу вселенную Бог сотворил всего за шесть дней! Природа сотворенных им существ отражает Его трудолюбие и неутомимость. А стоит увидеть забавную игру котят или медвежат, как становится ясно, что и чувство юмора Богу не чуждо.

Когда наблюдаешь прекрасный закат, нетрудно усмотреть в нем руку Божью. Труднее бывает заметить ее в собственной жизни. Но я убежден: научившись видеть руку Творца в Его творении, мы начинаем видеть ее во всем, что происходит с нами. Понимая, что Земля и все сущее на ней принадлежит Господу, мы осознаем также, что Ему принадлежим и мы сами, и наша жизнь - каждое ее мгновение.

Пол А. Бартц, автор этой книги. Creation Moments™

Пол А. Бартц - Да сотворит Господь твой день – Выпуск 4

Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 2006 г. - 272 с.

ISBN: 966-7491-25-0

Пол А. Бартц - Да сотворит Господь твой день – Выпуск 4 - Предисловие

С тех пор как в октябре 1987 года движение Creation Moments («Моменты творения») начало свою деятельность, я подготовил и написал более тысячи программ. Миллионы радиослушателей в разных странах мира слышали и слышат Creation Moments на разных языках. Нам приходят тысячи и тысячи писем с благодарностями за укрепление в вере. Величайшая наша радость - письма, авторы которых сообщают, что передачи Creation Moments побудили их пересмотреть свои взгляды на эволюцию и Бога. Дух Святой с помощью наших передач приводит людей к спасительной вере во Христа!

За эти годы в наших программах были исследованы многочисленные примеры сложнейших взаимосвязей между живыми существами. Например, если собрать воедино все данные из наших передач о коммуникации и самозащите растений, то результатом будет обширная статья, а то и глава книги, из которой можно будет узнать множество взаимосвязанных подробностей об этой довольно узкой, специальной области взаимодействия растений с другими живыми организмами. А наших материалов о биохимии растений и вовсе хватило бы на несколько книг!

Детали! В творении столько мельчайших деталей, что запечатлеть их все попросту невозможно. Мы исследуем их уже много лет, и всякий раз мое сердце исполняется благоговением при мысли о Божьем всемогуществе и безграничности Его творческого воображения.

Когда мы читаем в Книге Бытия: «И сказал Бог: да произрастит земля зелень...», мы понимаем, что речь идет не только о чуде сотворения растительной жизни. Детальный замысел, заложенный в эту жизнь, объединил в себе гораздо больше индивидуальных форм и целей, чем мы, люди, можем себе представить, не говоря уж - создать! Очевидно, что Божьи повеления в Книге Бытия - нечто гораздо большее, чем просто слова.

Нам, людям, чтобы воплотить в жизнь тот или иной проект, требуются годы планирования. А Бог - строил ли Он планы в вечности, прежде чем превратить Свой замысел в материальную реальность? В конце концов, трава на поле не могла бы расти, если бы материя, из которой она состоит, не включала в себя особым образом заряженных электронов. Значит, Бог должен был задумать эти электроны, иначе никакой травы попросту не было бы. А для этого нужно было создать молекулу углерода и наделить ее определенными свойствами... Раздумывал ли Бог над всеми этими бесчисленными деталями, прежде чем приступить к Творению? Я думаю, что нет. Все эти детали, как бы сложны они ни были, являются частью Его природы и Его бытия. Как выразился один писатель, действенность - один из атрибутов Бога. Это значит, что Бог создавал все до единой детали вселенной, уже видя мысленным взором целостную, завершенную картину мироздания. Просто потому, что действенность - неотъемлемая часть Его природы.

Я молюсь о том, чтобы чтение этого тома книги «Да сотворит Господь твой день» укрепило вашу веру. Если идея такого атрибута Бога, как действенность, для вас нова, то я надеюсь, что вы найдете ее доказательства на страницах этой книги, а затем и в окружающем мире - и в вашей собственной жизни.

Пол А. Бартц, автор этой книги. Creation Moments