Мы с моей женой Кэти служили детям и подросткам на протяжении более двадцати лет, а также воспитали трех своих сыновей, и можем уверенно вам сказать, что нет ничего сложного для Бога! Но вы должны молиться! Мы постоянно молимся за наших детей, но не делаем из этого ритуал или что-то особенное. Молитва — это часть жизненного стиля нашей семьи. Мы молимся вместе с женой, мы молимся всей семьей и молимся каждый по отдельности, в зависимости от того, как Дух Святой ведет нас. Однажды я попросил Господа показать мне принципы, которые Он дал для воспитания детей. И Он показал мне семь абсолютных могущественных истин о том, как молиться за своих детей.

Если у вас есть дети, то, конечно же, вы их любите и заботитесь о них. Вы хотите помочь им достичь близких взаимоотношений с Богом и наслаждаться жизнью с Ним. Я советую вам применять принципы, описанные в этой книге, когда вы молитесь за своих детей. Слово Божье учит нас о том, что молитва передвигает горы и усмиряет шторм, поэтому молиться за своих детей — это самое важное, что вы можете сделать для них.

Вы можете сказать: «Это совершенно неприемлемо для моей жизни. У меня нет детей, и я не собираюсь их иметь». Что же, я бросаю вам вызов. Разве вы не были ребенком? Каждый человек имеет дело с детьми, и неважно его это дети или нет. Если вы молоды, то в будущем вы можете передумать и захотите иметь ребенка. Но даже если этого и не произойдет, то, по мере взросления, ваши братья и сестры будут иметь детей. У ваших друзей будут дети. Когда вы идете в церковь, вас окружают дети. У ваших соседей есть дети. И независимо от того, какие у вас взаимоотношения с ними, вы можете совершить неоценимый вклад в их жизнь, просто молясь за них.

Может быть, ваши дети выросли и сейчас бунтуют против вас и против Бога. Вы видите, что в ближайшем будущем никак не сможете повлиять на их слова или поступки. Если все обстоит таким образом, то эта книга вам подходит. Они могут вас не услышать, но Бог услышит! Начните молиться этими молитвами и применяйте эти принципы по отношению к своим детям. Также вам необходимо верить Богу, что Он привлечет внимание ваших детей, и они наладят взаимоотношения с Ним и с вами.

И не останавливайтесь! Принципы, которыми я делюсь в этой книге и молитвы, которым я учу людей, настолько же эффективны для как для вас, так и для ваших детей. Вы можете применять их и для себя, и увидите потрясающие результаты в своей собственной жизни, но более всего в них нуждаются ваши дети!

Блейн Бартел – 7 сфер молитвы за детей

Киев: “Доброе Семя”, ФОП Калайда О. А., 2007. — 88 стр.

ISBN 13:978-966-8755-15-6

ISBN: 978-1-57794-734-9

Блейн Бартел – 7 сфер молитвы за детей – Содержание

Введение

1. Мудрость

2. Защита

3. Благоволение Божье

4. Смелость

5. Как определить предназначение, которое Бог дал вашим детям

6. Как найти правильного спутника жизни

7. Способность противостоять искушениям

Примечания