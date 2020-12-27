«Из всех Писаний, даже Нового Завета, справедливо выделяются Евангелия, поскольку они представляют собою главное свидетельство о жизни и учении воплотившегося Слова, нашего Спасителя» (DV 18).

Вот сколь велико богословское значение Евангелий. Именно они - главное свидетельство жизни и учения Иисуса Христа, именно им принадлежит главное место в Библии. Кроме того, это одно из наиболее известных литературных произведений. Множество шедевров мировой художественной культуры вдохновлено Евангелиями, и они же повлияли на жизнь миллиардов людей. Не знать Евангелий нельзя, особенно, если вы живете в среде, испытавшей и испытывающей на себе влияние христианства. Однако это знание может быть различным. Когда мы имеем дело с трудом, столь важным для всей культуры, для богословия и для жизни каждого отдельного человека, уже недостаточно лишь знать его содержание.

Евангелия были написаны в другую историческую эпоху, людьми другого менталитета. Это человеческое произведение, однако его создание было окружено особым Божиим попечительством, которое мы называем вдохновением от Святого Духа. Это требует от нас особого толкования Евангелий. Необходимо понимать, что они собой представляют, и как надлежит их комментировать. Необходимы введения в них. Предлагаемая вашему вниманию книга - это введение в синоптические Евангелия, то есть в Евангелия отсвятых Матфея, Марка и Луки.

Сразу поясним, что прилагательное «синоптический» восходит к греческому слову synopsis, означающему целостный взгляд: ведь тексты трех первых Евангелий столь схожи, что при сопоставлении и параллельном их чтении мы не находим между ними существенных различий. Близость содержания и истории создания трех первых Евангелий стали причиной их совместного рассмотрения исследователями. Евангелие от Иоанна отличается отних и по своей истории, и по проблематике, и по содержанию, поэтому нуждается в отдельном разговоре.