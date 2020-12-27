Бартницкий - Синоптические Евангелия
«Из всех Писаний, даже Нового Завета, справедливо выделяются Евангелия, поскольку они представляют собою главное свидетельство о жизни и учении воплотившегося Слова, нашего Спасителя» (DV 18).
Вот сколь велико богословское значение Евангелий. Именно они - главное свидетельство жизни и учения Иисуса Христа, именно им принадлежит главное место в Библии. Кроме того, это одно из наиболее известных литературных произведений. Множество шедевров мировой художественной культуры вдохновлено Евангелиями, и они же повлияли на жизнь миллиардов людей. Не знать Евангелий нельзя, особенно, если вы живете в среде, испытавшей и испытывающей на себе влияние христианства. Однако это знание может быть различным. Когда мы имеем дело с трудом, столь важным для всей культуры, для богословия и для жизни каждого отдельного человека, уже недостаточно лишь знать его содержание.
Евангелия были написаны в другую историческую эпоху, людьми другого менталитета. Это человеческое произведение, однако его создание было окружено особым Божиим попечительством, которое мы называем вдохновением от Святого Духа. Это требует от нас особого толкования Евангелий. Необходимо понимать, что они собой представляют, и как надлежит их комментировать. Необходимы введения в них. Предлагаемая вашему вниманию книга - это введение в синоптические Евангелия, то есть в Евангелия отсвятых Матфея, Марка и Луки.
Сразу поясним, что прилагательное «синоптический» восходит к греческому слову synopsis, означающему целостный взгляд: ведь тексты трех первых Евангелий столь схожи, что при сопоставлении и параллельном их чтении мы не находим между ними существенных различий. Близость содержания и истории создания трех первых Евангелий стали причиной их совместного рассмотрения исследователями. Евангелие от Иоанна отличается отних и по своей истории, и по проблематике, и по содержанию, поэтому нуждается в отдельном разговоре.
Свящ. Роман Бартницкий - Синоптические Евангелия - История возникновения и толкование
Перевод с польского под общей ред. свящ. 3. Заборовского.
М.: Духовная библиотека, 2009. - 464 с.
ks. Roman Bartnicki
Ewangelie synoptyczne: Geneza i interpretacja. - wydanie trzecie uzupeinione.
Warszawa: Wydawnictwo Kardynafa Stefana Wyszynskiego, 2003.
ISBN 83-7072-276-8
Свящ. Роман Бартницкий - Синоптические Евангелия - История возникновения и толкование - Содержание
Предисловие к третьему изданию
Введение
- I. ПРЕДАНИЕ ЦЕРКВИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ СИНОПТИЧЕСКИХ ЕВАНГЕЛИЙ
- II. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОЗЗРЕНИЙ НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЙ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАЧАЛА XX ВЕКА
- III. СИНОПТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ОТ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ ДО СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА
- IV. FORMGESCHICHTE ИЛИ МЕТОД ИСТОРИИ ФОРМ
- V. РЕЦЕПЦИЯ FORMGESCHICHTE
- VI. REDAKTIONSGESCHICHTE ИЛИ МЕТОД ИСТОРИИ РЕДАКЦИЙ
- VII. REDAKTIONSGESCHICHTE В ОБОРОНЕ?
- VIII. УЧИТЕЛЬСТВО ЦЕРКВИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ТОЛКОВАНИИ ЕВАНГЕЛИЙ
- IX. ПОИСК КРИТЕРИЕВ подлинности ИЗРЕЧЕНИЙ ИИСУСА
- X. ИССЛЕДОВАНИЯ УСТНОЙ СИНОПТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
- XI. СТРУКТУРАЛИЗМ И СЕМИОТИКА
- XII. НАРРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
- XIII. РИТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
- XIV. ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
- XV. ФЕМИНИСТСКИЕ ТОЛКОВАНИЯ
- XVI. WIRKUNGSGESCHICHTE, ИЛИ ИСТОРИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕКСТА
- XVII. СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ СИНОПТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
- XVIII. ОЦЕНКА МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ БИБЛИИ В ДОКУМЕНТЕ ПАПСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙКОМИССИИ «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БИБЛИИ В ЦЕРКВИ»
- XIX. ТРЕТИЙ ПОИСК ИСТОРИЧЕСКОГО ИИСУСА (THIRD QUEST)
Заключение
Список сокращений
Избранная библиография
Содержание
Список сокращений
Избранная библиография
Содержание
Свящ. Роман Бартницкий - Синоптические Евангелия - История возникновения и толкование - XIX. ТРЕТИЙ ПОИСК ИСТОРИЧЕСКОГО ИИСУСА {THIRD QUEST)
В XX в. также предпринимались многочисленные исследования, посвященные жизни Иисуса. Сначала тон в них задавал Рудольф Бультман, который в небольшой книге об Иисусе высказал мнение, что вопрос об историческом Иисусе с богословской точки зрения несуществен.
Однако тезисы Бультмана были оспорены его учениками; первым - как известно — был Э. Кеземанн. Это был второй этап поисков исторического Иисуса (neue Frage). В конце XX в. известный католический экзегет Иоахим Гнилка мог утверждать, что ситуация изменилась. В многочисленных исследованиях было показано, что между историческим Иисусом и Христом керигмы существует преемственность, и мы можем восстановить черты исторического Иисуса и его проповеди. На этой стадии «находятся ныне исследования, в которых вновь найден путь к Иисусу истории, исследования, в которых предлагаются критерии, позволяющие нам обрести уверенность в подлинности этого доступа, и в которых также идут дискуссии о богословском значении проблемы Иисуса и ее месте в богословии».
С некоторых пор говорится о «третьем поиске» исторического Иисуса (после «старого» поиска, предпринятого либеральным богословием, и «нового» поиска после Бультмана пришло время третьего всплеска интереса к исследованиям об историческом Иисусе — third quest for the historical Jesus). Этот этап начался в восьмидесятых годах XX в. Сам термин third quest бып использован впервые в 1988 г. Т.Райтом в работе, расширяющей труд С. Нилла на тему истории исследований Нового Завета. По-французски используется выражение troisiume quKte, по-итальянски говорят terza ricerca.
Представителей второго этапа поисков (neue Frage) часто упрекаютв определенной односторонности. Это течение стремилось прежде всего дать богословское обоснование христианской идентичности Иисуса, отделив Его от иудаизма и от древнейших христианских ересей (напр., гностицизма). Именно потому в исследованиях этого типа отдавалось предпочтение каноническим источникам.
«Третья волна поисков», особенно мощная в англосаксонском мире, начинает свои искания с другой отправной точки: на смену богословскому интересу приходитинтерес социологический; вместо того, чтобы отделять Иисуса от иудаизма, Его включают в иудаизм; вместо былого предпочтения канонических источников с большей открытостью используют источники неканонические (частично «еретические»).
Интерес к Иисусу из Назарета в последние десятилетия удивительно возрос. Много посвященных Иисусу книг было опубликовано нехристианами, особенно— иудеями. Предлагаем вашему вниманию список основных работ в этой области и аннотаций к ним. Наиболее важные исследования будут описаны нами подробнее.
02/10/2012
Как можно скачать? Нет самой книги, просто описание.