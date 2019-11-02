Современная Церковь должна стремиться к единству с другими Церквями и христианскими общинами. Такое требование перед верующими поставил II Ватиканский Собор. К главным требованиям, которые принцип экуменизма ставит перед христианином, следует причислить знание учения, богослужения и форм благочестия других христиан.

Стараясь достичь открытости для других наших братьев по вере, мы часто с удивлением можем удостовериться, что их образ веры или богопочитания может несказанно нас обогатить. Церковь Христова за время своего существования претерпела разделения. По причине распространения Церкви и ее разделения, в различных странах и культурах сформировались несколько отличные друг от друга образы богопочитания, благочестия и богослужения.

о. Григорий Бартосик - Богородица в богослужении Востока и Запада

Москва, Издательство Францисканцев, 2003

Перевод: Кирилл Войцель

о. Григорий Бартосик - Богородица в богослужении Востока и Запада - Содержание

Список сокращений

От автора

Глава I Богослужебное богатство Церквей

1. Восточные обряды

2. Западные обряды

Глава II Мария в западно-сирийском богослужении

1. Западно-Сирийская Церковь

2. Почитание Богородицы

3. Заключение

Из богослужения

Глава III Мария в маронитском богослужении

1. Маронитская Церковь и ее богослужение

2. Почитание Богородицы

3. Заключение

Из богослужения

Глава IV Мария в византийском богослужении

1. Традиция Византийской Церкви

2. Византийское богослужение

3. Почитание Богородицы

4. Заключение

Из богослужения

Глава V Мария в восточно-сирийском богослужении

1. Восточно-Сирийская Церковь

2. Восточно-сирийское богослужение

3. Почитание Девы Марии

4. Заключение

Из богослужения

Глава VI Мария в армянском богослужении

1. Армянская Церковь

2. Армянское богослужение

3. Почитание Богородицы

4. Заключение

Из богослужения

Глава VII Мария в коптском богослужении

1. Коптская Церковь

2. Коптское богослужение

3. Почитание Богородицы

4. Заключение

Из богослужения

Глава VIII Мария в эфиопском богослужении

1. Эфиопская Церковь

2. Эфиопское богослужение

3. Почитание Богородицы

4. Заключение

Из богослужения

Глава IX Мария в римском богослужении

1. Римская Церковь

2. Римское богослужение

3. Почитание Богородицы

4. Заключение

Из богослужения

Глава X Мария в амвросианском богослужении

1. Амвросианское богослужение

2. Почитание Богородицы

3. Заключение

Из богослужения

Глава XI Мария в мозарабском богослужении

1. Мозарабское богослужение

2. Почитание Богородицы

3. Заключение

Из богослужения

Примечания

Библиография

Словарь терминов

о. Григорий Бартосик - Богородица в богослужении Востока и Запада - От автора

С красотой и богатством богослужения Восточных Церквей я впервые встретился в 80-е годы во время изучения богословия в Высшей духовной семинарии братьев-францисканцев в Лодзи-Лагев- никах. Я тогда пел в семинарском хоре. По инициативе одного из наших товарищей хор подготовил и потом многократно исполнял древнюю византийскую песнь «Акафист Пресвятой Богородице». Руководители хора и дирижеры приложили максимум усилий, чтобы наше исполнение было как можно более хорошим. Таким образом, этот период трудных репетиций, а потом и пения на богослужениях и концертах стал для нас временем восхищения не только художественной красотой этого творения, но также и богословской глубиной отдельных его частей. Лично я воспринимал возможность петь Акафист Пресвятой Богородице как огромную честь. С другой стороны, мне захотелось узнать другие молитвы византийского богослужения. Осуществлению этого желания способствовали экуменические недели, когда я с радостью посещал православную церковь или слушал в лагевницком католическом храме выступления хора Лодзского православного кафедрального собора. Со временем я открыл для себя, что в Церкви помимо латинского и византийского обрядов существует еще множество других. Более того, я заметил, что даже в Католической Церкви в других обрядах богослужение может совершаться иначе, нежели в привычном для меня латинском обряде. С этим богатством я познакомился во время учебы на Папском богословском факультете «Marianum» в Риме.

Один из предметов был посвящен почитанию Богородицы в Восточных Церквях. Архимандрит Георгес Гариб из Католической Мелькитской Патриархии, читавший лекции по этому предмету, умел очень убедительно показать нам, студентам, не просто богатство и красоту восточных богослужений, но прежде всего то, что мы, представители латинского обряда, многое можем почерпнуть для своего благочестия у братьев с Востока. В этой книге я постарался углубить перспективу рассмотрения почитания Девы Марии, показав именно его многообразие в различных литургических обрядах и богослужениях. Таким образом, эта работа демонстрирует читателю роль Богородицы в большинстве ныне существующих литургических обрядов как Востока, так и Запада. Данная книжка скорее популярная, чем научная. Она не ставит целью провести скрупулезный анализ молитвенных текстов с указанием взаимосвязей и источников отдельных чинопоследова- ний. Основная цель данной работы — в общих чертах показать читателю многообразие почитания Богородицы в различных обрядах. Поэтому структура отдельных глав этой книги по сути одна: краткое описание истории данного литургического обряда и пользующейся им церковной общины, а также рассмотрение той роли, которая отведена в богослужении Деве Марии, — значение богородичных праздников, рассмотрение обрядов, текстов Литургии Часов и, в некоторых случаях, богослужения таинств. Книга основана на доступных автору источниках и публикациях на указанную тему на польском, латинском, итальянском и французском языках. Цитируя источники, автор использовал, где возможно, уже существующие переводы на родной язык или итальянский перевод.