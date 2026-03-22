Корман - Грядущий Царь
Книга «Грядущий Царь» посвящена библейскому учению о будущем царствовании Мессии и вопросу Тысячелетнего Царства. Барух Корман рассматривает пророческие тексты Священного Писания, стремясь показать их связь с ожиданием окончательного Божьего правления в истории мира.
Автор анализирует ключевые библейские пророчества, связанные с пришествием Мессии, восстановлением Израиля и установлением Божьего Царства. Особое внимание уделяется богословским дискуссиям о природе Тысячелетнего Царства, его месте в библейской эсхатологии и роли народа Израиля в будущих событиях.
Книга сочетает исследование библейских текстов с богословскими размышлениями, помогая читателю увидеть целостную картину пророческого повествования и его значение для веры и духовной жизни.
Издание будет интересно тем, кто изучает библейские пророчества, эсхатологию и мессианские ожидания в иудейско-христианской традиции.
Барух Корман – Грядущий Царь - В продолжение дискуссии о Тысячелетнем Царстве и грядущем царствовании Мессии
Пер. с англ. — Н. Новгород: Агапе, 2022.-224 с.
ISBN 978-5-88930-145-5
Барух Корман – Грядущий Царь – Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. Участники Царства
Глава 2. Тора и Царство
Глава 3. Тора и Тысячелетнее царство согласно пророку Иезекиилю
Глава 4. Праздник Кущей и Царство
Глава 5. Пророк Исаия и Царство
Глава 6. Пророк Исаия и Царство: Продолжение
Глава 7. «Тысячелетнее царство»
Глава 8. Тысячелетнее царство и Псалтирь
Эпилог. Как войти в Царство
