Книга «Грядущий Царь» посвящена библейскому учению о будущем царствовании Мессии и вопросу Тысячелетнего Царства. Барух Корман рассматривает пророческие тексты Священного Писания, стремясь показать их связь с ожиданием окончательного Божьего правления в истории мира.

Автор анализирует ключевые библейские пророчества, связанные с пришествием Мессии, восстановлением Израиля и установлением Божьего Царства. Особое внимание уделяется богословским дискуссиям о природе Тысячелетнего Царства, его месте в библейской эсхатологии и роли народа Израиля в будущих событиях.

Книга сочетает исследование библейских текстов с богословскими размышлениями, помогая читателю увидеть целостную картину пророческого повествования и его значение для веры и духовной жизни.

Издание будет интересно тем, кто изучает библейские пророчества, эсхатологию и мессианские ожидания в иудейско-христианской традиции.

Барух Корман – Грядущий Царь - В продолжение дискуссии о Тысячелетнем Царстве и грядущем царствовании Мессии

Пер. с англ. — Н. Новгород: Агапе, 2022.-224 с.

ISBN 978-5-88930-145-5

Барух Корман – Грядущий Царь – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Участники Царства

Глава 2. Тора и Царство

Глава 3. Тора и Тысячелетнее царство согласно пророку Иезекиилю

Глава 4. Праздник Кущей и Царство

Глава 5. Пророк Исаия и Царство

Глава 6. Пророк Исаия и Царство: Продолжение

Глава 7. «Тысячелетнее царство»

Глава 8. Тысячелетнее царство и Псалтирь

Эпилог. Как войти в Царство