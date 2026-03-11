Басинский - Святой против Льва
Книга Павла Басинского «Святой против Льва» посвящена одному из самых известных духовных и идейных конфликтов в истории русской культуры — противостоянию православного пастыря Иоанна Кронштадтского и писателя Льва Толстого. Автор исследует причины этого конфликта, рассматривая различие их мировоззрений, взглядов на веру, церковь и духовную жизнь.
На основе исторических документов, писем и свидетельств современников Басинский показывает духовную атмосферу конца XIX — начала XX века, когда идеи Толстого вызывали серьёзные споры в обществе и церковной среде. Книга раскрывает не только историю личного противостояния двух ярких фигур, но и более широкий культурный и духовный конфликт эпохи.
Издание будет интересно читателям, интересующимся историей русской культуры, религиозной мыслью и судьбами выдающихся личностей России.
Басинский, Павел Валерьевич. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды
Павел Басинский. — Москва : ACT, 2013. — 572, [4] с.
(Литературные биографии Павла Басинского)
ISBN 978-5-17-077185-1
Басинский, Павел Валерьевич. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды - Содержание
Вместо предисловия. ГОСУДАРЬ СМЕЕТСЯ
Глава первая СВЯТОЙ ЛЕВ, ПАПА РИМСКИЙ
Мадонна в кресле
Тайна матери
Глава вторая ИВАН И ИОАНН
Незаметный Ваня
Иван Первый
Воля и Провидение
Тайна его матери
Сквозь игольное ушко
Глава третья ПРИЗРАК СЕН-ТОМА
Лёва-рёва
Вечный ребенок
Стыдно
Письмо к царю
Спасти рядового Шабунина
На колени
Глава четвертая ОДНАЖДЫ В КРОНШТАДТЕ
Не ждали
Чужой среди своих
Отец Иоанн и дети
Отец Иоанн и начальство
Искушения отца Иоанна
Семья отца Иоанна
Несчастье помогло
Личное дело отца Иоанна
Глава пятая НЕВЫРАЗИМО БОЛЬНО
Чего боялся Лев Толстой?
Воспитанные и невоспитанные
«Вся жизнь ее была любовь...»
Глава шестая ПАСХАЛЬНЫЙ БАТЮШКА
Жил в Церкви
Два «Детства»
Церковь и театр
То же, но не так же
Взгляд «профессионалов»
Царство Божие внутрь нас
Страх и свобода
Глава седьмая ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛЬВА
Чудовище
Война полов
Поездка, которой не было
На перепутье
Петр I и декабристы
Гордый человек?
Конец связи
Что? Где? Когда?
Печальная история
Покрывало Майи
Два брата
Бессилие Льва
Глава восьмая ВРАЧ ДУШ И ТЕЛЕС
Заметка в газете
Не всё так просто
Один на всех
Цена славы
Общие исповеди
И снова непросто
«Веришь ли?»
Лесков и Пержан
Деньги отца Иоанна
Державный больной
Глава девятая БИТВА ГИГАНТОВ
Вера и церковь
На войне как на войне
Человек и еретик
Кого соблазнял Толстой?
Отлучение или отпадение?
Крымский экзамен
Кронштадтский против Толстого
Толстой против Кронштадтского
Глава десятая МОГИЛА В ЛЕСУ
Колеблемый светильник
Пароход в тумане
ПРИЛОЖЕНИЕ
Определение Святейшего Синода от 20—22 февраля 1901 года
Л.Н.Толстой. Ответ на Определение Синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма
Письмо Софьи Андреевны Толстой Первенствующему члену Святейшего Синода митрополиту Антонию (Вадковскому)
Ответ митрополита Антония (Вадковского)
Л.Н.Толстой. К духовенству
Ответ о. Иоанна Кронштадтского на обращение гр. Л.Н.Толстого к духовенству
Письмо Д.А.Хилкова к Л.Н.Толстому
М. А.Новоселов. Открытое письмо графу Л.Н.Толстому
