Басинский - Святой против Льва

Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art

Книга Павла Басинского «Святой против Льва» посвящена одному из самых известных духовных и идейных конфликтов в истории русской культуры — противостоянию православного пастыря Иоанна Кронштадтского и писателя Льва Толстого. Автор исследует причины этого конфликта, рассматривая различие их мировоззрений, взглядов на веру, церковь и духовную жизнь.

На основе исторических документов, писем и свидетельств современников Басинский показывает духовную атмосферу конца XIX — начала XX века, когда идеи Толстого вызывали серьёзные споры в обществе и церковной среде. Книга раскрывает не только историю личного противостояния двух ярких фигур, но и более широкий культурный и духовный конфликт эпохи.

Издание будет интересно читателям, интересующимся историей русской культуры, религиозной мыслью и судьбами выдающихся личностей России.

Басинский, Павел Валерьевич. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды

Павел Басинский. — Москва : ACT, 2013. — 572, [4] с.

(Литературные биографии Павла Басинского)

ISBN 978-5-17-077185-1

Басинский, Павел Валерьевич. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды - Содержание

Вместо предисловия. ГОСУДАРЬ СМЕЕТСЯ
Глава первая СВЯТОЙ ЛЕВ, ПАПА РИМСКИЙ

  • Мадонна в кресле

  • Тайна матери

Глава вторая ИВАН И ИОАНН

  • Незаметный Ваня

  • Иван Первый

  • Воля и Провидение

  • Тайна его матери

  • Сквозь игольное ушко

Глава третья ПРИЗРАК СЕН-ТОМА

  • Лёва-рёва

  • Вечный ребенок

  • Стыдно

  • Письмо к царю

  • Спасти рядового Шабунина

  • На колени

Глава четвертая ОДНАЖДЫ В КРОНШТАДТЕ

  • Не ждали

  • Чужой среди своих

  • Отец Иоанн и дети

  • Отец Иоанн и начальство

  • Искушения отца Иоанна

  • Семья отца Иоанна

  • Несчастье помогло

  • Личное дело отца Иоанна

Глава пятая НЕВЫРАЗИМО БОЛЬНО

  • Чего боялся Лев Толстой?

  • Воспитанные и невоспитанные

  • «Вся жизнь ее была любовь...»

Глава шестая ПАСХАЛЬНЫЙ БАТЮШКА

  • Жил в Церкви

  • Два «Детства»

  • Церковь и театр

  • То же, но не так же

  • Взгляд «профессионалов»

  • Царство Божие внутрь нас

  • Страх и свобода

Глава седьмая ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛЬВА

  • Чудовище

  • Война полов

  • Поездка, которой не было

  • На перепутье

  • Петр I и декабристы

  • Гордый человек?

  • Конец связи

  • Что? Где? Когда?

  • Печальная история

  • Покрывало Майи

  • Два брата

  • Бессилие Льва

Глава восьмая ВРАЧ ДУШ И ТЕЛЕС

  • Заметка в газете

  • Не всё так просто

  • Один на всех

  • Цена славы

  • Общие исповеди

  • И снова непросто

  • «Веришь ли?»

  • Лесков и Пержан

  • Деньги отца Иоанна

  • Державный больной

Глава девятая БИТВА ГИГАНТОВ

  • Вера и церковь

  • На войне как на войне

  • Человек и еретик

  • Кого соблазнял Толстой?

  • Отлучение или отпадение?

  • Крымский экзамен

  • Кронштадтский против Толстого

  • Толстой против Кронштадтского

Глава десятая МОГИЛА В ЛЕСУ

  • Колеблемый светильник

  • Пароход в тумане

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Определение Святейшего Синода от 20—22 февраля 1901 года

  • Л.Н.Толстой. Ответ на Определение Синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма

  • Письмо Софьи Андреевны Толстой Первенствующему члену Святейшего Синода митрополиту Антонию (Вадковскому)

  • Ответ митрополита Антония (Вадковского)

  • Л.Н.Толстой. К духовенству

  • Ответ о. Иоанна Кронштадтского на обращение гр. Л.Н.Толстого к духовенству

  • Письмо Д.А.Хилкова к Л.Н.Толстому

  • М. А.Новоселов. Открытое письмо графу Л.Н.Толстому

Added 11.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

