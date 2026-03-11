Басинский - Святой против Льва

Книга Павла Басинского «Святой против Льва» посвящена одному из самых известных духовных и идейных конфликтов в истории русской культуры — противостоянию православного пастыря Иоанна Кронштадтского и писателя Льва Толстого. Автор исследует причины этого конфликта, рассматривая различие их мировоззрений, взглядов на веру, церковь и духовную жизнь.

На основе исторических документов, писем и свидетельств современников Басинский показывает духовную атмосферу конца XIX — начала XX века, когда идеи Толстого вызывали серьёзные споры в обществе и церковной среде. Книга раскрывает не только историю личного противостояния двух ярких фигур, но и более широкий культурный и духовный конфликт эпохи.

Издание будет интересно читателям, интересующимся историей русской культуры, религиозной мыслью и судьбами выдающихся личностей России.

Басинский, Павел Валерьевич. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды

Павел Басинский. — Москва : ACT, 2013. — 572, [4] с.

(Литературные биографии Павла Басинского)

ISBN 978-5-17-077185-1

Басинский, Павел Валерьевич. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды - Содержание

Вместо предисловия. ГОСУДАРЬ СМЕЕТСЯ

Глава первая СВЯТОЙ ЛЕВ, ПАПА РИМСКИЙ

Мадонна в кресле

Тайна матери

Глава вторая ИВАН И ИОАНН

Незаметный Ваня

Иван Первый

Воля и Провидение

Тайна его матери

Сквозь игольное ушко

Глава третья ПРИЗРАК СЕН-ТОМА

Лёва-рёва

Вечный ребенок

Стыдно

Письмо к царю

Спасти рядового Шабунина

На колени

Глава четвертая ОДНАЖДЫ В КРОНШТАДТЕ

Не ждали

Чужой среди своих

Отец Иоанн и дети

Отец Иоанн и начальство

Искушения отца Иоанна

Семья отца Иоанна

Несчастье помогло

Личное дело отца Иоанна

Глава пятая НЕВЫРАЗИМО БОЛЬНО

Чего боялся Лев Толстой?

Воспитанные и невоспитанные

«Вся жизнь ее была любовь...»

Глава шестая ПАСХАЛЬНЫЙ БАТЮШКА

Жил в Церкви

Два «Детства»

Церковь и театр

То же, но не так же

Взгляд «профессионалов»

Царство Божие внутрь нас

Страх и свобода

Глава седьмая ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛЬВА

Чудовище

Война полов

Поездка, которой не было

На перепутье

Петр I и декабристы

Гордый человек?

Конец связи

Что? Где? Когда?

Печальная история

Покрывало Майи

Два брата

Бессилие Льва

Глава восьмая ВРАЧ ДУШ И ТЕЛЕС

Заметка в газете

Не всё так просто

Один на всех

Цена славы

Общие исповеди

И снова непросто

«Веришь ли?»

Лесков и Пержан

Деньги отца Иоанна

Державный больной

Глава девятая БИТВА ГИГАНТОВ

Вера и церковь

На войне как на войне

Человек и еретик

Кого соблазнял Толстой?

Отлучение или отпадение?

Крымский экзамен

Кронштадтский против Толстого

Толстой против Кронштадтского

Глава десятая МОГИЛА В ЛЕСУ

Колеблемый светильник

Пароход в тумане

ПРИЛОЖЕНИЕ