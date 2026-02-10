Столетняя война — традиционное название длительного военно-политического конфликта между Английским и Французским королевствами в XIV—XV вв. В определенном смысле слова эту войну придумали историки в XIX в., введя в оборот само выражение и определив ее хронологические рамки, которые на шестнадцать лет больше века. Однако люди, жившие в Европе между 1337 и 1453 гг., вовсе не подозревали, что живут в эпоху Столетней войны.

Несколько поколений европейцев, прежде всего в Англии и Франции, знали, что они очевидцы глубокой и давней вражды между двумя королевскими домами: французскими Капетингами и английскими Плантагенетами (в книге они представлены в образе двух геральдических знаков — английского леопарда и французской лилии). Время от времени англофранцузские противоречия выливались в кровавые вооруженные столкновения и даже грандиозные для своего времени битвы, такие, как, например, сражение при Креси (1346), Пуатье (1356), Азенкуре (1415), Форминьи (1450).

Басовская Наталия - Капетинги и Плантагенеты - Леопард против лилии

Москва: Издательство АСТ, 2023, 416 с.

Серия "Династия"

ISBN 978–5-17–158305–7

Басовская Наталия - Капетинги и Плантагенеты - Леопард против лилии - Содержание

Введение

Часть 1 - Плантагенеты против Капетингов. XII — начало XIV в

Глава 1. Семейная драма

Глава 2. Леопард готовится к прыжку

Часть 2 - Столетняя война 1337–1453 гг.

Глава 3. Поверженная Франция?

Глава 4. Жанна д’Арк и оживающая лилия

Глава 5. Cтолетняя война в источниках и историографии

Примечания

Список литературы