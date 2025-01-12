Якоб Буркхардт (одновременно с Мишле) впервые увидел в Ренессансе особый тип культуры и ясно выделенную эпоху, обрисовал универсальные свойства этой эпохи и резко столкнул ее как нечто по природе монолитное с другой эпохой-монолитом, со Средневековьем. Ренессанс предстал как „открытие мира и человека", как время энергичных и жадных до жизни людей, с горячей кровью и земными, подчас кровавыми страстями, не свободных от суеверий, но весьма трезвых и реалистичных, чуждых трансцендентности и равнодушных к религии, с индивидуалистическим культом сильного характера, жаждой славы, чутких к красоте форм, проникнутых артистизмом, заменившим им мораль. Эта колоритная картина явно противостояла в гениальной интуиции Буркхардта не только набожному, погруженному в духовное созерцание и аскетичному Средневековью, скованному льдом традиционализма и корпоративности, но и позднейшей филистерской буржуазности, прозаичной, рассудительной и благопристойной, в которой вылиняли праздничные краски ренессансной весны. (Знаменательно, что среди учеников Буркхардта был молодой Фридрих Ницше.)

В историографии XX века, под воздействием прежде всего марксизма, было восполнено существенное упущение Буркхардта, не задававшегося вопросом об экономических и социальных предпосылках Возрождения. Была установлена связь Возрождения с условиями, созданными расцветом с XIII-XIV веков итальянских городов, появлением торгово-финансового капитала и ранних мануфактур, изменениями в характере творческой среды и деятельности (хотя конкретная оценка такой связи между общеисторическими обстоятельствами и спецификой Возрождения по-прежнему дискуссионна).

Однако уже с конца XIX и особенно в 20-30-е годы нашего века предложенная Буркхардтом модель „культуры Италии в эпоху Возрождения" подверглась нападению с другой стороны. Начали изыскивать „ренессансные" черты в глубине Средневековья (например, при Каролингах или в шартрском неоплатонизме XII века) и выявлять средневековые черты в Ренессансе (одно из крайних выражений такого взгляда – концепция Дж. Тоффанина, настаивавшего на католической ортодоксальности гуманизма). Когда напор материала обнажил произвольные и зыбкие элементы буркхардтовской реконструкции, произошло то, что американский исследователь У. Фергюсон удачно назвал „бунтом медиевистов". Выяснилось, что прежнее противопоставление Ренессанса Средневековью во многих отношениях зависело от плохого знания, принижения или схематичного толкования богатой и многослойной средневековой культуры, настоящее изучение которой началось только в нашем столетии.

Тут-то и возникло сомнение в возможности построения какой бы то ни было формулы Ренессанса. Акцент начали делать на синхронистической разнородности и диахронической связности, то есть на том, что разделяет современников и сближает людей, принадлежащих к разным поколениям, но к одной культурной традиции. При таком взгляде на вещи если и можно было искать целостность культуры, то по вертикали, а не по горизонтали; исходили из того, что стили мышления скорее существуют параллельно, чем сменяют друг друга. Это обессмысливало четкое различение больших культурно-исторических эпох, и „Ренессанс" превращался в условное обозначение, хронологическое, а не содержательное. Это настроение дает себя знать в западной науке и поныне.

Л. M. Баткин - Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления

Москва: Искусство, 1990. – 415 с., ил.

ISBN 5-210-00033-8

Л. M. Баткин - Леонардо да Винчи – Содержание

Введение

ПРОБЛЕМА ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

О ЗАМЫСЛЕ И ПОСТРОЕНИИ КНИГИ

НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ ЗАМЕЧАНИЙ ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

Часть первая Внутренняя логика ренессансной культуры (категория „Варьета")

Глава I МАРСИЛИО Ф И Ч И Н О И П И К О ДЕЛЛА М И Р А Н Д О Л А О МЕСТЕ ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК ЗАСЛУЖИВАЕТ ВОСХИЩЕНИЯ? ОТВЕТ ФИЧИНО ОТВЕТ ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛЫ ПЕРЕКЛИЧКА ДВУХ ФИЛОСОФОВ ОТНОШЕНИЕ СОЗЕРЦАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ РЕНЕССАНСНОЙ АНТРОПОЛОГИИ БОГ И ЧЕЛОВЕК ТРУДНОСТЬ ГАРМОНИИ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Глава II ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ П О Н Я Т И Е П Р И Р О Д Н О Г О „РАЗНООБРАЗИЯ" (ВАРЬЕТА) СЛОВО, КЛЮЧЕВОЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТИПА КУЛЬТУРЫ ИЗ КРИСТОФОРО ЛАНДИНО ГОРИЗОНТАЛЬ И ВЕРТИКАЛЬ КАСТИЛЬОНЕ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЖИВОПИСИ ЗРЕЛИЩЕ МИРА У ДЖАНОЦЦО МАНЕТТИ „ПРИРОДА" И „ИСКУССТВО" ВАРЬЕТА В ПАСТОРАЛЬНОМ МИРЕ „АРКАДИИ"

Глава III КАТЕГОРИЯ ВАРЬЕТА У Л Е О Н А БАТТИСТЫ АЛЬБЕРТИ. ПРОБЛЕМА РЕНЕССАНСНОГО И Н Д И В И Д У А Л И З М А ВНУТРЕННИЙ СПОР „ОБИЛИЯ" И „РАЗНООБРАЗИЯ" ПРЕКРАСНОЕ ИЛИ ХАРАКТЕРНОЕ? ИСХОДНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ КЛАССИЦИЗМА ВОЗРОЖДЕНИЯ ЛОГИКА РЕНЕССАНСНОГО ИНДИВИДУАЛИЗМА НЕБЕСНЫЙ ШУТ MOM НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

Глава IV М Н Е Н И Я БАЛЬДАССАРЕ КАСТИЛЬОНЕ ОБ И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О М СОВЕРШЕНСТВЕ ХАРАКТЕР ДИАЛОГОВ КАСТИЛЬОНЕ. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВЕРШЕНСТВО ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА? „НЕ ВСЕ ПОДХОДИТ КАЖДОМУ" НОРМА („ПРАВИЛА") И КАЗУС („ОБСТОЯТЕЛЬСТВА") ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР О ВРЕДЕ СКРОМНОСТИ. СПОР ПРЕД-ОПРЕДЕЛЕНИЙ ЛИЧНОСТИ О ГРАЦИИ ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ПУТИ К САМООБОСНОВАНИЮ ИНДИВИДА

Глава V Ф И Р Е Н Ц У О Л А И МАНЬЕРИЗМ. КРИЗИС РЕНЕССАНСНОГО И Д Е А Л А „КРАСАВИЦА ВООБЩЕ" ОТ ФИЧИНО К ФИРЕНЦУОЛЕ. СОВЕРШЕНСТВО ПОДРОБНОСТИ И ХИМЕРИЧНОСТЬ ЦЕЛОГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕНЕССАНСНОГО КЛАССИЦИЗМА О СУЩНОСТИ МАНЬЕРИЗМА. ПРИНЦИП ФИРЕНЦУОЛОВОЙ „ХИМЕРЫ" В ЖИВОПИСИ



Часть вторая Воплощенная Варьета. Леонардо да Винчи

„СОБРАНИЕ БЕЗ ПОРЯДКА"

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК

СОВРЕМЕННИКИ О ЛЕОНАРДО. ДЖОРДЖО ВАЗАРИ

„И ТАК ДАЛЕЕ"

ПОЛЬ ВАЛЕРИ О ЛЕОНАРДО

ПИСЬМО К МОРО

ТЕРМИНА ИЗ ГИДРОДИНАМИКИ

„РАЗНООБРАЗЬ КАК ТОЛЬКО МОЖЕШЬ"

ФРАГМЕНТ ПРОТИВ НАЧЕТЧИКОВ. ПОНЯТИЕ „АКЦИДЕНТАЛЬНОГО"

„ПРИМЕРЫ" И „ПРАВИЛА"

ПОХВАЛА ГЛАЗУ

О ТОМ, ЧТО КАРТИНЫ НЕ Д О Л Ж Н Ы НЕ БЫТЬ ПОХОЖИ НА СВОИХ МАСТЕРОВ

„ПРОИЗВЕДЕНИЕ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЕТ УЛУЧШАТЬСЯ"

ФРАГМЕНТ О „ВОКАБУЛАХ". ИСТОРИЗМ ЛЕОНАРДО?

ПРОТИВ „АВТОРОВ СОКРАЩЕННЫХ ИЗЛОЖЕНИЙ"

ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ ЛЕОНАРДО

„МОНА ЛИЗА ДЖОКОНДА"

„ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ"

ЛЕОНАРДОВА ПЕЩЕРА

„ПЯТНА НА СТЕНЕ"

„ТОЧКА". СУЩЕСТВОВАНИЕ НИЧТО

ДВА ПОЛЮСА ВАРЬЕТА:

ЛЕОНАРДО В СОПОСТАВЛЕНИИ С МИКЕЛАНДЖЕЛО

ЛЕОНАРДО И РЕНЕССАНСНЫЙ ТИП КУЛЬТУРЫ

Вместо заключения

Примечания

Список иллюстраций

Указатель имен

Summary