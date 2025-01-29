Батурина - Психологическая готовность теологов к духовно-нравственному просвещению

Сфера образования – один из социальных институтов, который как в капле воды отражает все проблемы общества. Возрождение системы мусульманского религиозного образования, начавшееся в условиях социально-политической трансформации общества в 90-е гг. прошлого столетия способствовало раскрытию духовно-нравственного и миролюбивого потенциала ислама. Но позитивные тенденции в развитии мусульманского образования в России не дают право обольщаться, так как нерешенных актуальных проблем очень много. И одна из них – недостаточно активно исследуется проблема психологической готовности теологов к духовно-нравственному просвещению и его места в системе образования.

Председатель Совета муфтиев России Р. Гайнутдин считает необходимым введение «просветительского джихада» как основного средства решения задачи религиозного просвещения российских мусульман. Просветительский джихад сегодня должен решать задачи самовоспитания, духовного очищения мусульман, поднятия престижа ислама.

В соответствии с «Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 2025 года», «Стратегией развития воспитания в РФ (2015—2025)» целью современного образования в России является духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения, в достижении которой важная роль, в том числе, отводится и теологам. Разработан и установлен «Стандарт высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) (ФГОС ВО). 2014.

Инновационные процессы в образовании требуют изменить принципы подготовки будущего специалиста и формировать у него не только профессиональные компетенции, но и такие качества, как мобильность, гибкость, коммуникабельность, самостоятельность, способность брать на себя инициативу, делать выбор и нести за него ответственность.

Невозможно формирование данных компетенций без наличия одного из существенных компонентов эффективной деятельности – психологической готовности студента-теолога к духовно-нравственному просвещению.

Психологическая готовность к духовно-нравственному просвещению – это такое психическое состояние студента-теолога, которое характеризуется мобилизацией всех его ресурсов (когнитивных, коммуникативных, мотивационных, поведенческих) на оперативное и долгосрочное выполнение этой конкретной деятельности. Психологическая готовность помогает успешно выполнять свои обязанности, правильно использовать знания, опыт, личные качества, сохранять самоконтроль и перестраивать деятельность при появлении непредвиденных препятствий.

Батурина О. С. - Психологическая готовность теологов к духовно-нравственному просвещению

Монография. — «Издательские решения», 2024. – 41 с.

ISBN 978-5-00-650987-0

Батурина О. С. - Психологическая готовность теологов к духовно-нравственному просвещению – Содержание

Введение

1 Теоретический анализ проблемы готовности теологов к духовно-нравственному просвещению

1.1 Сущность и содержание явления «готовность теолога»

1.2 Духовно-нравственное просвещение как вид деятельности теолога

1.3 Компоненты психологической готовности теологов к духовно-нравственному просвещению

2 Выявление психологической готовности теологов к духовно-нравственному просвещению

2.1 Организация работы

2.2 Выявление уровня психологической готовности теологов к духовно-нравственному просвещению

2.3 Анализ комплекса условий формирования психологической готовности теологов к духовно-нравственному просвещению

Заключение

Список использованных источников

Приложения