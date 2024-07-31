Сьюзен Бауэр - История Древнего мира - От истоков цивилизации до первых империй

Бауэр - История Древнего мира
Примерно около 1770 года до н. э. Зимри-Лима, правителя города-крепости Мари на берегу Евфрата, вывела из себя его младшая дочь. Десятью годами раньше Зимри-Лим выдал свою старшую дочь Шиматум замуж за правителя другого суверенного города-крепости под названием Иланшура. Это был удачный шаг, отмеченный пышными праздниками и горами подарков – в основном от семьи невесты жениху. Внуки Зимри-Лима со временем должны были встать в очередь на трон Иланшуры, а до того правитель Иланшуры становился союзником, а не еще одним соперником в ряду множества независимых городов, борющихся за территории на плодородных, но ограниченных по площади землях вдоль Евфрата.
К несчастью, внуки не появились так быстро, как хотелось царю. Через три года Зимри-Лим, все еще надеясь образовать вечный союз с Иланшурой, послал правителю вторую дочь – Кирум, младшую сестру Шиматум. Ожидалось, что Кирум, острая на язык и амбициозная, займет свое законное место второй жены и служанки своей сестры. Вместо этого она решила попытаться занять положение первой жены правителя. Она вмешивалась в политику, командовала слугами, используя их лично для себя, глумилась над сестрой и вообще воцарилась во дворце – пока Шиматум не родила двойню.
Бездетная Кирум немедленно перестала что-либо значить в дворцовой иерархии. «Никто больше не спрашивает моего мнения, – жаловалась она в письмах отцу. – Муж забрал у меня всех слуг. Сестра говорит, что она сделает со мной, что захочет!» Судя по отношению Кирум к сестре в ранние годы ее замужества, не похоже, чтобы слова «что захочет» заключали в себе что-либо доброе; и действительно, в своих письмах Кирум начала просить отца спасти ее. Мольба «Забери меня домой или я умру!» перешла в «Если не заберешь меня назад в Мари, я прыгну с самой высокой крыши в Иланшуре!». Зимри-Лим надеялся сделать царя Иланшуры своим другом. К несчастью, то, что он оставил Кирум среди его домочадцев, не привело к установлению добрых отношений между двумя семьями. Спустя семь лет после свадьбы Зимри-Лим сдался, совершил путешествие на север и, по словам, записанным при его собственном дворе, «освободил дворец Иланшуры», привезя Кирум домой.
Сьюзен Бауэр - История Древнего мира - От истоков цивилизации до первых империй
«Издательство АСТ», 2007
Серия "Эксклюзивная классика"
ISBN 978-5-17-162672-3
Сьюзен Бауэр - История Древнего мира - От истоков цивилизации до первых империй - Содержание
От автора
Предисловие
Часть I. Начало истории
- Глава 1. Происхождение царской власти
- Глава 2. Древнейшая история
- Глава 3. Появление аристократии
- Глава 4. Создание империи
- Глава 5. Железный век
- Глава 6. Царь-философ
Часть II. Самые первые
- Глава 7. Первые записи событий
- Глава 8. Первые военные хроники
- Глава 9. Первая гражданская война
- Глава 10. Первый эпический герой
- Глава 11. Первая победа над смертью
- Глава 12. Первый реформатор
- Глава 13. Первый военный диктатор
- Глава 14. Первые распланированные города
- Глава 15. Первый распад империи
- Глава 16. Первые вторжения варваров
- Глава 17. Первый монотеист
- Глава 18. Первое несчастье в среде обитания
Часть III. Борьба
- Глава 19. Битва за объединение
- Глава 20. Месопотамский котел
- Глава 21. Падение Ся
- Глава 22. Империя Хаммурапи
- Глава 23. Египет захватывают гиксосы
- Глава 24. Царь Минос на Крите
- Глава 25. Распад Хараппы
- Глава 26. Возвышение хеттов
- Глава 27. Яхмес изгоняет гиксосов
- Глава 28. Узурпация и реванш
- Глава 29. Трехстороннее соперничество
- Глава 30. Перемещающиеся столицы Шан
- Глава 31. Микенцы в Греции
- Глава 32. Битва богов
- Глава 33. Войны и браки
- Глава 34. Величайшая битва древности
- Глава 35. Битва за Трою
- Глава 36. Первый царь в Китае
- Глава 37. «Ригведа»
- Глава 38. Колесо поворачивается вновь
- Глава 39. Конец Нового царства
- Глава 40. Темные века Греции
- Глава 41. Темные века Месопотамии
- Глава 42. Падение Шан
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