Сьюзен Бауэр - История Древнего мира - От истоков цивилизации до первых империй

Примерно около 1770 года до н. э. Зимри-Лима, правителя города-крепости Мари на берегу Евфрата, вывела из себя его младшая дочь. Десятью годами раньше Зимри-Лим выдал свою старшую дочь Шиматум замуж за правителя другого суверенного города-крепости под названием Иланшура. Это был удачный шаг, отмеченный пышными праздниками и горами подарков – в основном от семьи невесты жениху. Внуки Зимри-Лима со временем должны были встать в очередь на трон Иланшуры, а до того правитель Иланшуры становился союзником, а не еще одним соперником в ряду множества независимых городов, борющихся за территории на плодородных, но ограниченных по площади землях вдоль Евфрата.

К несчастью, внуки не появились так быстро, как хотелось царю. Через три года Зимри-Лим, все еще надеясь образовать вечный союз с Иланшурой, послал правителю вторую дочь – Кирум, младшую сестру Шиматум. Ожидалось, что Кирум, острая на язык и амбициозная, займет свое законное место второй жены и служанки своей сестры. Вместо этого она решила попытаться занять положение первой жены правителя. Она вмешивалась в политику, командовала слугами, используя их лично для себя, глумилась над сестрой и вообще воцарилась во дворце – пока Шиматум не родила двойню.

Бездетная Кирум немедленно перестала что-либо значить в дворцовой иерархии. «Никто больше не спрашивает моего мнения, – жаловалась она в письмах отцу. – Муж забрал у меня всех слуг. Сестра говорит, что она сделает со мной, что захочет!» Судя по отношению Кирум к сестре в ранние годы ее замужества, не похоже, чтобы слова «что захочет» заключали в себе что-либо доброе; и действительно, в своих письмах Кирум начала просить отца спасти ее. Мольба «Забери меня домой или я умру!» перешла в «Если не заберешь меня назад в Мари, я прыгну с самой высокой крыши в Иланшуре!». Зимри-Лим надеялся сделать царя Иланшуры своим другом. К несчастью, то, что он оставил Кирум среди его домочадцев, не привело к установлению добрых отношений между двумя семьями. Спустя семь лет после свадьбы Зимри-Лим сдался, совершил путешествие на север и, по словам, записанным при его собственном дворе, «освободил дворец Иланшуры», привезя Кирум домой.

Сьюзен Бауэр - История Древнего мира - От истоков цивилизации до первых империй

«Издательство АСТ», 2007

Серия "Эксклюзивная классика"

ISBN 978-5-17-162672-3

Сьюзен Бауэр - История Древнего мира - От истоков цивилизации до первых империй - Содержание

От автора

Предисловие

Часть I. Начало истории

Глава 1. Происхождение царской власти

Глава 2. Древнейшая история

Глава 3. Появление аристократии

Глава 4. Создание империи

Глава 5. Железный век

Глава 6. Царь-философ

Часть II. Самые первые

Глава 7. Первые записи событий

Глава 8. Первые военные хроники

Глава 9. Первая гражданская война

Глава 10. Первый эпический герой

Глава 11. Первая победа над смертью

Глава 12. Первый реформатор

Глава 13. Первый военный диктатор

Глава 14. Первые распланированные города

Глава 15. Первый распад империи

Глава 16. Первые вторжения варваров

Глава 17. Первый монотеист

Глава 18. Первое несчастье в среде обитания

Часть III. Борьба

Глава 19. Битва за объединение

Глава 20. Месопотамский котел

Глава 21. Падение Ся

Глава 22. Империя Хаммурапи

Глава 23. Египет захватывают гиксосы

Глава 24. Царь Минос на Крите

Глава 25. Распад Хараппы

Глава 26. Возвышение хеттов

Глава 27. Яхмес изгоняет гиксосов

Глава 28. Узурпация и реванш

Глава 29. Трехстороннее соперничество

Глава 30. Перемещающиеся столицы Шан

Глава 31. Микенцы в Греции

Глава 32. Битва богов

Глава 33. Войны и браки

Глава 34. Величайшая битва древности

Глава 35. Битва за Трою

Глава 36. Первый царь в Китае

Глава 37. «Ригведа»

Глава 38. Колесо поворачивается вновь

Глава 39. Конец Нового царства

Глава 40. Темные века Греции

Глава 41. Темные века Месопотамии

Глава 42. Падение Шан

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