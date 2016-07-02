Еще нераскрытая книга, даже если о ней «шумят народы», воспринимается, как тайна за семью печатями.

И правда, на глянцевых обложках этой книги - передней и задней, твердой и «супере», на корешке и титульном листе-общим числом оттиснуто ровно семь круглых печатей с тремя горящими свечами, разгоняющими тьму над книгой, очевидно, еврейским Священным Писанием, Библией в миру.

Непонятно лишь, то ли книга разгоняет тьму, то ли в ней самой ее разгоняют.

Чеканной надписью на всех семи, по сути, повторяющихся печатях, оттиснуто два слова - «Подлинная история». Слово «История» выделено более крупным шрифтом, чтобы отбросить тут же возникающее недоверие: есть ли вообще -может ли быть - подлинная история?

Со времен Гегеля вся современная история и философия с большим подозрением относится к тем, кто «всё знает» и «ничтоже сумняшеся» вещает миру «подлинную историю».

Обложки горят - не синим - красным пламенем, языки которого охватывают вот-вот начинающий корчиться, как сгорающее, пусть и безмолвное, живое существо, лист - пергамента или бумаги. Это фрагмент из древнееврейского свитка, страница из псалмов Давида, смутно проступающая на передней и задней обложках.

Внятно можно прочесть лишь слова «эцаака» («возоплю») и «эль-элоим вэ азин»... Вероятно, призыв услышать вопль, перед тем, как сгоришь - в пламени ли костра, на котором современные или, вернее, вечные варвары сжигают книги, живьем ли - в крематории, от душевной ли боли, которой навек пронизаны псалмы.

Ничего не поделаешь, запах сгораемых еврейских свитков и книг по сей день приятно щекочет обоняние немалого числа человеческих особей.

Эфраим Баух - Леонид Гомберг - Апология небытия - Шломо Занд - Новый миф о евреях

М.: Библиотека «ЕДИНАЯ КНИГА», 2011. - 104 с.

ISBN 5-93290-030-1

Эфраим Баух - Леонид Гомберг - Апология небытия - Шломо Занд - Новый миф о евреях - Содержание

Эфраим Баух. ТЮКАНЬЕ ТОПОРИКОМ, или Критика теории пустоты

Леонид Гомберг. БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИФ

Так были евреи или их «изобрели»?

Часть первая. Голос земли. Два века библейской археологии

Часть вторая. Выхолощенная Библия. Шломо Занд: легенды Зазеркалья

Эфраим Баух - Леонид Гомберг - Апология небытия - Шломо Занд - новый миф о евреях - Выхолощенная Библия - Шломо Занд: легенды Зазеркалья

Книга израильского историка Шломо Занда «Кто и как изобрел еврейский народ» (М.,Эксмо, 2010) могла бы стать событием в культурной жизни России. Читатель получил возможность взять в руки сочинение серьезного зарубежного специалиста в переводе на русский язык, которое могло бы служить проводником в современную проблематику древней истории Израиля, в силу соприкосновения с событиями, изложенными в Библии, вызывающей особенный интерес у многих тысяч людей.

Могла бы... Если бы ее оформление не намекало на близость с популярными книжонками известного сорта, если бы ее название звучало как-нибудь поскромнее и покороче, например, как отмечено в предисловии редактора русского издания - «Введение в израильскую историографию» (так, по мнению, редактора, «следовало бы назвать» книгу, - полагаю, что первоначально она так и была названа автором), если бы издательство назойливо не рекламировало свое детище как бестселлер: «самая продаваемая», «19 недель в списке...» и т.д. Иными словами, если бы с помощью всем известных маленьких хитростей оно не вводило в заблуждение по-настоящему заинтересованных читателей и не привлекало любителей чтива про «явреев» и всемирный жидо-массонский заговор.

Если бы... Вот этим «если бы» и посвящена эта статья.

Шломо Занд - специалист по истории Западной Европы. Он жалуется, что коллеги упрекали его, зачем, мол, взялся не за свое дело, и «ловили на незначительных неточностях». Такое поведение коллег профессор Занд считает некорректным, и мы не последуем примеру его собратьев по науке, тем более что автор этих строк вообще не историк, он - филолог, эссеист, писатель, в последние годы занимающийся библейской историей. Не последуем до тех пор, пока будем уверены, что «неточности» допущены автором «бестселлера» по... неведению (нельзя же, в самом деле, знать все!), даже по небрежению, но только не из-за сознательного желания ввести в заблуждение своих читателей. Тут уж, извините: как говорится, придется отвечать по всей строгости...

Сам Шломо Занд считает свою книгу «историческим исследованием», т.е. научным сочинением. Полагаю, он думает так искренно, но верить ему не надо. Вообще не стоит особенно доверять авторам, когда они определяют жанровую принадлежность своих трудов. Не столь давно мы уже наступали на подобные грабли, и тогда это тоже касалось так называемой еврейской темы. Случилось это на грани двух веков, когда в свет вышла книга А.И. Солженицына «Двести лет вместе», наделавшая столько шума; автор также полагал, что занимается научным сочинительством. И та, и другая книги - широко разрекламированные попытки «внести ясность», «побороть многовековые заблуждения», «расчистить завалы», обе написаны страстно (чтобы не сказать - пристрастно) в энергичной манере изложения материала, с умелой группировкой источников.

Книга Ш. Занда, конечно, не является научным исследованием, но ее трудно назвать и бестселлером в прямом смысле этого слова. Рассчитанный на обывателя, бестселлер должен лидировать в рейтингах, привлекая внимание как можно большего числа покупателей. А в нашей книге много умных слов, огромное количество ссылок преимущественно на сочинения, на писанные на иврите, английском и других европейских языках. Что же касается потребителей бестселлеров, то всем известно, что они ученых книг на иностранных языках не читают и, следовательно, ссылок проверять не станут. Тогда зачем они? Для солидности. Другое дело, если бы за сочинение Занда принялись специалисты в области библеистики и иудаики! Но таких, конечно же, незначительное меньшинство среди читателей.