Бауман - Текучее зло

Мы живем в мире, где нет альтернатив. Этот мир провозглашает единую реальность и объявляет сумасшедшими — или, в лучшем случае, чудаками — тех, кто верит, что у всего есть альтернатива, включая самые лучшие модели правления и наиболее мудрые идеи (не говоря уже об инженерных и бизнес-проектах).

Пожалуй, никогда прежде в мире не было столько фаталистических и детерминистских верований, как сегодня; из уст серьезных аналитиков, наряду с серьезным анализом, словно из рога изобилия, льются бесчисленные пророчества и описания приближающихся кризисов, опасностей, резких ухудшений ситуации и конца света. В этой всепроникающей атмосфере страха и фатализма формируется убеждение, что не существует альтернатив современной политической логике, тирании экономики, подходам к науке и технологиям и взаимоотношениям природы и человека.

Оптимизм — это ни в коем случае не глупое ликование по поводу того, что мы находимся в тепле, комфорте и уюте, это скорее убежденность в том, что зло не вечно и не способно одолеть человечество (а если и одолевает, то лишь ненадолго). Более того, оптимизм — это вера в то, что надежда и альтернатива в действительности всегда существуют. Убежденность в том, что пессимист во всех отношениях более благородное и величественное существо, чем оптимист, — не просто пережиток особой чувственности и мировоззрения, свойственных романтизму, все куда сложнее.

Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2019 г. — 296 с.

ISBN 978-5-89059-354-2

Зигмунт Бауман, Леонидас Донскис - Текучее зло: жизнь в мире, где нет альтернатив – Содержание

Зигмунт Бауман, Леонидас Донские Об этой книге

Введение. О текучем зле и отсутствии альтернатив

1. От личности к ничтожеству? Картография вины, адиафоризации, нестабильности и экономии

2. От кафкианского к оруэлловскому: война — это мир, а мир — это война

3. Где они, великие обещания современности? Страх и ненависть в дивном новом мире

4. Тени забытых предков? Возвращение к манихейству

Примечания