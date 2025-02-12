Баунов - Конец режима
Есть что-то мистическое и в восхождении диктаторов к вершинам власти, и в их падении. Кажется, совсем недавно ты был обычным человеком, как все, и вот ты, подобно древнему божеству, управляешь судьбами тех людей, к числу которых принадлежал, а большинство принимает это как должное или не в силах противиться. Или, наоборот, только что все было послушно малейшему движению, и вдруг, как в плохом сне, за знакомыми дверями — незнакомые комнаты, звонки не звенят, ключи не поворачиваются, кнопки не нажимаются, руки и ноги непослушны. Как уходит власть, куда и почему она уходит?
Эту книгу можно читать как документальный роман о том, как две самые долгие диктатуры Европы, каждая из которых продолжалась по 440 лет, не устояли. Речь идет о диктатурах Франсиско Франко в Испании и Антониу ди Салазара в Португалии. Чтобы дополнить картину, я пишу об их позднем и менее долговечном подражателе — православной диктатуре «черных полковников» в Греции. Все три режима рассыпались почти одновременно — в середине 70-х гг. прошлого века.
Как в любом романе, герои здесь прежде всего люди. Но поскольку это документальный политический роман, кроме отдельных личностей, героями являются и целые человеческие сообщества — номенклатура и оппозиция, социалисты и консерваторы, священники и студенты, силовики, политические эмигранты, иностранные державы, дипломаты, революционеры, министры, художники, кинорежиссеры.
Александр Баунов - Конец режима - Как закончились три европейские диктатуры
М. : Альпина Паблишер, 2023, 534 с.
ISBN 978-5-9614-8245-4
Александр Баунов - Конец режима - Как закончились три европейские диктатуры - Содержание
Введение
- Глава 1. Суверенная автократия
- Глава 2. Технократическое чудо и оттепель
- Глава 3. Вокруг преемника
- Глава 4. Поздняя осень
- Глава 5. Португалия. Шипы революции
- Глава 6. Последний год Франко
- Глава 7. Свобода без гнева
- Глава 8. На перевале. Демонтаж
- Глава 9. Неофиты демократии
- Глава 10. Испытание свободой
- Глава 11. Диктатура контратакует
Эпилог
Благодарности
Библиография
No comments yet. Be the first!