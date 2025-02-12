Есть что-то мистическое и в восхождении диктаторов к вершинам власти, и в их падении. Кажется, совсем недавно ты был обычным человеком, как все, и вот ты, подобно древнему божеству, управляешь судьбами тех людей, к числу которых принадлежал, а большинство принимает это как должное или не в силах противиться. Или, наоборот, только что все было послушно малейшему движению, и вдруг, как в плохом сне, за знакомыми дверями — незнакомые комнаты, звонки не звенят, ключи не поворачиваются, кнопки не нажимаются, руки и ноги непослушны. Как уходит власть, куда и почему она уходит?

Эту книгу можно читать как документальный роман о том, как две самые долгие диктатуры Европы, каждая из которых продолжалась по 440 лет, не устояли. Речь идет о диктатурах Франсиско Франко в Испании и Антониу ди Салазара в Португалии. Чтобы дополнить картину, я пишу об их позднем и менее долговечном подражателе — православной диктатуре «черных полковников» в Греции. Все три режима рассыпались почти одновременно — в середине 70-х гг. прошлого века.

Как в любом романе, герои здесь прежде всего люди. Но поскольку это документальный политический роман, кроме отдельных личностей, героями являются и целые человеческие сообщества — номенклатура и оппозиция, социалисты и консерваторы, священники и студенты, силовики, политические эмигранты, иностранные державы, дипломаты, революционеры, министры, художники, кинорежиссеры.

Александр Баунов - Конец режима - Как закончились три европейские диктатуры

М. : Альпина Паблишер, 2023, 534 с.

ISBN 978-5-9614-8245-4

Александр Баунов - Конец режима - Как закончились три европейские диктатуры - Содержание

Введение

Глава 1. Суверенная автократия

Глава 2. Технократическое чудо и оттепель

Глава 3. Вокруг преемника

Глава 4. Поздняя осень

Глава 5. Португалия. Шипы революции

Глава 6. Последний год Франко

Глава 7. Свобода без гнева

Глава 8. На перевале. Демонтаж

Глава 9. Неофиты демократии

Глава 10. Испытание свободой

Глава 11. Диктатура контратакует

Эпилог

Благодарности

Библиография