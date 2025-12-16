Бай-Бал - Тетрактис - Символ и ключ, открывающий путь к Истине

Тетрактис — очень древний и удивительно простой символ, равносторонний треугольник с 10 точками (запятыми) внутри . Несмотря на эту простоту, в ней древние сокрыли величайшие законы мироздания, аналогии или подобия, закон дуальности, ритма, вибрации, причинности... и их отражения на человека как микрокосмоса (рис. 1).

Пифагор учил, что всё в природе разделено на три части, и что никто не может стать воистину мудрым, пока он не будет представлять каждую проблему в виде треугольной диаграммы. Он говорил: «узрите треугольник, и проблема на две трети решена... Все вещи состоят из трех».

Феон из Смирны утверждал, что десять точек или Тетрактис Пифагора были символом огромной важности, потому что восприимчивому уму они открывали тайну универсальной природы. Пифагорейцы связывали себя следующей клятвой: «Клянемся именем Того, Кто дал нашим душам Тетрактис, Кто имеет истоки и корни в вечно живой природе».

В Пифагорейском Тетрактисе — верховном символе универсальных сил и процессов, содержатся теории египтян, а затем и греков относительно музыки и цвета. Понимание этой теории дает математическую точность влияния музыки и цвета на человека, на его эмоциональное состояние и на лечение различных недугов. На примере расположения светового спектра, звука (или семи нот) в Тетрактисе и ее динамического роста за Тетрактисом, дает понимание бесконечности и кратности мироздания, точные законы их обусловливающие.

Плутарх считал, что ничего не может быть поименовано, что не опирается на Тетрактис. Это Причина и Делатель всех вещей, постижимый Бог, Творец небесного и чувственного добра. Он интерпретирует Тетрактис, который так же называет миром, как равный 36, состоящий из первых четырех нечетных чисел, сложенных с первыми четырьмя четными числами: $1+3+5+7=16$; $2+4+6+8=20$; $16+20=36$; $3+6=9$, а 9 является числом мира, так как соединяя 10 точек Тетрактиса, можно получить 9 маленьких треугольников (рис. 2). Если пойти дальше, то все цифры сложенные вместе дают 10: $1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55$; $5+5=10$, а ведь это 10 точек Тетрактиса.