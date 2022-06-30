Человечество всегда ощущало, что его история определяется неким внутренним законом, не зависимым от сознания людей, но при этом поддающимся изучению. В мире, к примеру, изначально существуют закон всемирного тяготения и статические законы микромира, которые упорядочивают хаос материи как внутри нее, так и в бескрайнем пространстве Вселенной и свидетельствуют о мироздании как о едином неподражаемом творческом проекте.

Точно так же в мире должен изначально существовать и духовный закон, без уяснения которого не понять исторические процессы. Уже древние люди знали, что следование высшей Истине как должному обеспечивает подлинный расцвет народа - в этом случае народ живет по «закону жизни», а уклонение от Истины обрекает на гибель - и тогда тот же самый закон проявляется в судьбе народа или отдельного человека как «закон смерти».

Но ни языческое видение мира, ни античная, ни выросшая из нее западная философия, ни так называемая восточная мудрость не могут предположить победы добра над злом как цели истории. Нет понятия о смысле истории и в современных «научных» идеологиях, рисующих перед человечеством картину бесконечного прогресса как самоцели в овладении земным миром для построения «земного рая».

Философы не в силах дать ответ на вопросы: для чего существует мир, почему человечество находится в непрерывном историческом движении и какова конечная цель истории? Постижение проблем этого уровня лежит за пределами практического опыта и может быть получено только из надмирного источника, оттуда, где мир предстоит целое в пространстве и времени. Такое знание люди могут обрести лишь благодаря откровению свыше. И откровение это человечество получает через избранных Божиих людей: в древние времена это ветхозаветные праведники — пророки, а после Пришествия в мир Спасителя — христианские святые, ибо «только истинным, безошибочным откровением указывается смысл бытия, смысл жизни и цели как нашей личной жизни, так и мировой истории».

Архимандрит Наум (Байбородин) - Кончина мира: пророчества

М.: Сибирская Благозвонница, 2020. - 282, [6] с.

ISBN 978-5-00127-128-4

Архимандрит Наум (Байбородин) - Кончина мира: пророчества - Содержание

Глава I. Слово о будущей истории мира и Церкви

Глава II. Слово о «тайне беззакония» и отступлении

Глава III. Слово о состоянии Церкви в эпоху апостасии

Глава IV. Слово о мировых событиях, предшествующих времени антихриста

Глава V. Слово об антихристе

Глава VI. Слово о конце антихриста и Втором Пришествии Господнем

Грядущие бедствия. Видения старца Афанасия

Источники