Основу этой книги составили многочисленные открытия современных востоковедов-арабов, прежде всего российских. Культура Аравии и ее история, неразрывно связанные с культурой и историей всего мусульманского Востока, столь же неизменно привлекала внимание западных исследователей. Этой теме посвящено множество изумительных книг на разных языках. Автор настоящего исследования, очарованный красотой и возвышенностью арабской культуры, стремился воссоздать общую картину ее истории.

Обратимся к такому феномену, как культура, а потом и к феномену самой арабской культуры. Латинское слово «cultura» означает: 1) возделывание, обрабатывание, уход; 2) земледелие; 3) воспитание, образование, развитие; 4) поклонение, почитание. Общее в этих четырех значениях то, что данные виды деятельности присущи только человеку.

Культура развивалась вместе с развитием человечества, в результате формирования определенных видов деятельности и становления самого человечества.

Определяющим в культуре являются ее предметная и деятельная стороны. Результат жизнедеятельности людей — то, что называют артефактами, — помогает нам судить о культурном уровне разных эпох и народов.

Базанов Валерий - Тайны Библии и Корана

М.: Вече, 2006. 384 с.

(Библейские тайны)

ISBN 5-9533-0869-8

Базанов Валерий - Тайны Библии и Корана - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Часть первая ПРЕДЫСТОРИЯ

УБАЙДСКАЯ КУЛЬТУРА

ТВОРЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ

ИСКУССТВО РАННЕГО ДИНАСТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

АККАДСКИЙ ПЕРИОД

ЛИТЕРАТУРА ШУМЕРА

СТАРОВАВИЛОНСКИЙ ПЕРИОД

СРЕДНЕВАВИЛОНСКИЙ ПЕРИОД

КУЛЬТУРА ПОБЕРЕЖЬЯ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

ДУХОВНАЯ РОЛЬ ДИЛЬМУНА

МАГАН

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ИСТОРИЯ ОСТРОВОВ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА В I ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЮЖНОЙ АРАВИИ

БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПО АРАВИИ

ЖЕНЩИНЫ В БИБЛИИ

ПРОРОКИ ЗЕМЛИ АРАВИЙСКОЙ

АПОСТОЛЫ

ТОЛКОВАНИЕ ТАЙН КОРАНА

БИБЛИЯ

Часть вторая НАЧАЛО ФИЛОСОФИИ

ДРЕВНИЕ ФИЛОСОФЫ

МЫСЛИТЕЛИ АРАБОЯЗЫЧНОГО ВОСТОКА

НАСЛЕДИЕ АРАБСКИХ УЧЕНЫХ

РУКОПИСИ ДРУЗОВ

ФИЛОСОФИЯ ИСЛАМА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА

ДУХОВНОЕ РОДСТВО

НАСЛЕДИЕ ИЗРАНЕННОЙ ЗЕМЛИ

Часть третья ВЕЧНАЯ АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА

АРАБСКИЙ ЯЗЫК

СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

ПОЭЗИЯ V - СЕРЕДИНЫ VII ВЕКА

ПОЭЗИЯ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (СЕРЕДИНА VII - СЕРЕДИНА VIII ВЕКА)

РАСЦВЕТ ПОЭЗИИ

АРАБСКАЯ ПОЭЗИЯ И ЗАПАД

АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА И МУСУЛЬМАНСКИЙ ВОСТОК

АРАБСКАЯ ПРОЗА

СУФИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИСПАНИИ VIII-XIII ВЕКОВ

АНТОЛОГИЯ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Часть четвертая ВЕЛИКОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ АРАБСКИЕ ГОРОДА

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА

АРАБСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

МОРЕПЛАВАНИЕ

СВЕТ ЗНАНИЯ

ПРИТЯЖЕНИЕ

СИЯНИЕ ИСКУССТВА

ЗАГАДОЧНЫЕ НАРОДЫ ВОСТОКА

ТАЙНЫ МАГАНА

ТАЙНЫ БИБЛИИ

ИСТОКИ ХРИСТИАНСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Базанов Валерий - Тайны Библии и Корана - Заключение

Оглядывая историю древних народов и предков арабов, живших на Аравийском полуострове, начинаешь понимать особую роль этой части Земли, которой выпала судьба стать родоначальницей великой культуры Европы и Азии. Здесь родились и авраамические религии — иудаизм, христианство, ислам, — две последние перешагнули национальные рамки и стали мировыми. Именно отсюда, с северной части Аравии, с древних поселений Палестины и Сирии, началось развитие натуфийской культуры, культурное созидание и становление (X—IX тыс. до н.э.) на основе культуры Кебара.

Это первый цивилизационный урок, который распространился на народы Малой Азии, Египта, Междуречья и Крита от мореходов Древнего Магана. Результат этого первого урока — рождение философских идей — мудрости. Она проявилась в мифологии и литературе Шумера, в восточной мудрости халдеев и египетских жрецов. Именно здесь, в Аравии, — источник самой философии, то есть мудрости, и здесь же источник религий. Это самое великое культурное наследие Аравийской земли. Арабские философы — Ал-Фараби, Ибн Сина, ал-Бируни, Фирдоуси (и не только эти, но и ряд других) — светила мудрости на всей планете.

Арабская поэзия повлияла не только на весь мусульманский мир. Она пробудила творческие силы в Европе — тут влияние шло главным образом через Арабскую Испанию. Сам стиль арабских газелей, восторженное отношение к женщине вызвали к жизни, начиная с Прованса, подлинную поэзию во всей Европе. Именно арабская культура и наука пробудили спящие умы Европы и стали ярким примером для подражания. Именно на арабской земле развивается вся библейская история, история духовного восприятия всего человечества.

Именно арабская культура, одухотворенная исламом, дала миру великих ученых, философов, поэтов, путешественников и мореходов, о которых говорится в этой книге. Суммируя все достижения арабского мира, можно смело утверждать, что именно арабской культуре принадлежит ведущее место во всей мировой культуре, во всем процессе творческого созидания человечества, что неоспоримо доказывают три авраамические религии, которым следует большая часть населения планеты. Эти религии — как духовное сердце всей мировой культуры, это особый знак — Троицы, — ключ к разгадке великой миссии арабского мира. А если кто захочет оспорить эти утверждения, пусть сначала внимательно изучит историю развития человечества и историю религий, пусть почитает Священные Писания и постарается прочитать хотя бы малую часть из сотен тысяч арабских рукописей, разбросанных по всему миру. А на моем письменном столе два главных свидетельства — Библия и Коран, а с ними — труды выдающихся ученых-арабистов.

Пусть книга путешествует

И собирает всех друзей

Культуры Древней Аравии.

Пусть будут крепкие дебаты,

Пусть даже споры иногда,

Но роль арабов будет твердо

Свои отстаивать права.

В. Базанов