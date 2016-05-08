Стимулом для написания этой книги стало потрясение, испытанное мною, когда я впервые серьезно взялся за чтение Библии в университетские годы.

На страницах Нового Завета я обнаружил Иисуса, который во многих отношениях был совсем не похож на Христа, проповедуемого церковью. Личность, изображенная в Евангелиях, не имела ничего общего с недосягаемой фигурой в витражах.

В двадцать с небольшим я, как и многие другие, был впечатлительным юношей, и вопрос о том, как могло возникнуть очевидное различие между библейским Иисусом и Иисусом Церкви, поглотил все мое естество.

Все мы, будучи прихожанами церкви, говорили о том, что верим Библии, хотя никто из нас толком ничего о ней не знал. Мы никогда не цитировали отрывки из нее и никогда ее не обсуждали.

Баззард Энтони - Царство Бога - Забытое христианство еврея Иисуса

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Баззард Энтони - Царство Бога - Забытое христианство еврея Иисуса - Содержание

1. Главная Весть в общих чертах

2. Срывая маску с врага

3. Мессия и Его Царство: весть, преданная забвению

4. Христианская надежда: жизнь в земле, обетованной Авраам

5. Евангелие Царства в Книгах Пророков: несбывшаяся мечта о мессианском правлении

6. Великая хартия человечества

7. Вера Иисуса

8. Весть и враг

9. Деяния 1:6 и затмение библейского Царства

10. Как была сфабрикована христианская доктрина

11. Области конфликта

12. Пришло ли Царство?

13. Противление Мессианскому Царству

14. Заключение

15. Эпилог: во славу Мессии

ПРИЛОЖЕНИЕ: Различные обозначения Евангелия Царства, встречающиеся в Новом Завете Баззард Энтони - Царство Бога - Забытое христианство еврея Иисуса - Предисловие Тщательное изучение сборника захватывающих документов, известного нам как Библия, позволяет увидеть необычайную цельность, которую можно объяснить не иначе как божественным руководством, благодаря которому на его священных страницах развернулась удивительная драма. Однако эта прекрасная книга так и останется сокрытой от нас, если мы не усвоим тот факт, что Иисус был евреем, и что Его призвание следует понимать в первоначальном еврейском контексте. Для этого, как я полагаю, следует высвободить Мессию от пут церковной традиции, которая превратила Его в высокочтимую, близкую нам по духу, и, главным образом, политически безобидную личность. В процессе формирования монументальной традиции Церковь создала Мессию, лишенного подлинно мессианских черт. Непричастность к политике — это именно та характеристика, которая никак не применима к Мессии Израиля, ведь он был распят, главным образом, по причине своих притязаний на мессианство, представлявших угрозу для римского правительства. При этом нельзя упускать из виду еще один фактор, способствовавший столь ранней смерти Иисуса: Он бросил вызов еврейской религиозной структуре, которая допустила трагическую ошибку, и, неправильно истолковав собственные Писания, не узнала пришедшего Мессию.

Предпосылки: дилемма человечества Авторы Ветхого Завета, то есть Еврейской Библии, не сомневались в том, что Бог говорил. Сотворив небеса и землю Своим верховным указом, Своим могущественным Словом, Он продолжал говорить через избранных посредников — пророков. Поэтому Божий народ не оставался в неведении относительно того Замысла, который Всемогущий, сотворивший всё «один» (Ис.44:24, Иов 9:8), осуществлял ради Своего творения. Природа Бога-Творца отражена в Его Имени: «человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный».



Роль пророка как представителя Бога состояла в том, чтобы четко обозначить людям то направление, в котором они должны идти, дабы не отклоняться от Божьего плана. Следование Божьим указаниям в их собственных интересах, ибо сопротивление Богу, в конечном счете, приводит к бедствию. В какой-то момент людям может показаться, что непослушание «сходит им с рук», но окончательное воздаяние будет неотвратимым и ужасным. «Страшно впасть в руки Бога живого!» — пишет новозаветный автор в Послании к Евреям (Евр. 10:31). При этом сострадание Единого Бога Израиля никак не противоречит тому факту, что наши прегрешения вызывают Его недовольство. Суд, который навлекает на себя нечестивый, — это неизменный компонент библейской вести.



Растление человека, проявлявшееся на протяжении всей истории, было отмечено в самых ранних документах еврейской религии. Таинственное существо, известное под именем «змей» (Быт.3:1), усомнилось в истинности Слова Творца и склонило первую женщину к непослушанию, лукаво воспользовавшись ее стремлением к мудрости (Быт.3:1-6). Приемы змея достойны сравнения с новейшими методами искажения фактов. Сначала он подверг сомнению Божье Слово, а уже потом опроверг его. Таким образом, первая супружеская пара, прекрасно знавшая волю Творца, обманом была вовлечена в неповиновение.



Дабы они могли осознать всю тяжесть своего проступка, Бог изгнал их из Эдемского сада (Быт.3:23, 24). Самос печальное в этом то, что они утратили возможность обрести бессмертие, а ведь это была одна из основных целей, ради которой они были созданы (Быт.3:19). Бог не желал даровать вечную жизнь тем, кто не доказал своим сознательным послушанием готовность служить Ему одному. Адам и Ева не прошли испытание. Родоначальники человеческой расы, помещенные на землю, чтобы обладать ею (Быт. 1:28), капитулировали перед вражеской властью дьявола. Человек лишился своего права царствовать на земле в качестве наместника Бога. Он согласился с ложью дьявола, признав его, таким образом, «богом века сего» (II Кор.4:4).

