Беар Лили – Слезы Эбигейл - Возвращение блудной дочери

Дорогие читатели!

Перед вами не просто повесть, это — история моей жизни.

Бог по Своей спасающей любви не отвернулся от меня, когда я ушла от Него, от любви и заботы моей богобоязненной семьи и от верной, молящейся церкви. Ее молитвы сопровождали меня в те годы, когда я жила в пучине греха.

Я никогда не забывала библейские наставления, которые слышала в детстве и юности, и, хотя пыталась заглушить их работой, разгульными вечеринками, алкоголем и наркотиками, они постоянно напоминали мне о себе.

В этом равнодушном и холодном мире я так и не смогла обрести свободу, о которой мечтала. Грех не может предложить ничего, кроме сердечной боли, разочарования, одиночества, обмана и смятения... Этот список можно продолжить по мере погружения человека в рабство сатаны.

В 1960-е годы еще не было мобильных телефонов, компьютеров или интернета, но сатана действовал так же активно, как и сегодня, искушая недовольную молодежь своими предложениями — свободой от ограничений. И если мы сами не будем ежедневно делать выбор в пользу служения Иисусу, то не сможем противостоять ухищрениям сатаны.

Дьявол представляет нам мир красивым и заманчивым, но блеск, привлекательность и удовольствие от греха мимолетны. Лишь жизнь с Иисусом Христом дает мир и свободу, которые будут длиться вечно.

Дорогие читатели! Изберите жизнь, посвященную Христу, жизнь без сожалений, болезненной жатвы и шрамов! Ходите ежедневно пред Богом! Будьте верными молитвенными воинами!

«...Много может усиленная молитва праведного» (Иакова 5:16).

* * *

Океанские волны с яростным грохотом обрушивались на каменистое побережье. Но шестнадцатилетняя Эбигейл оставалась такой же неподвижной, как и огромный валун, на который она облокотилась. Наступала ночь, и небо становилось таким же черным, как вода. Девушка, оказавшись в плену дикого, пульсирующего ритма могучих волн, бьющихся об утес, не чувствовала налетающих брызг и не замечала опускающегося плотного тумана. Ее лицо заливали слезы. Жизнь казалась ей такой же тревожной, как и бушующая стихия внизу.

Сумерки сгущались. Эбигейл, вздрогнув, подтянула колени к груди. Ей так не хотелось уходить. «Ах, если бы можно было остаться здесь...» — мысленно простонала она. Внезапно она поднялась и, подняв руки над океаном, воскликнула:

— Я не хочу уезжать! Я хочу остаться здесь навсегда!

«Всего лишь одна неделя! А потом нужно уезжать в христианскую академию «Пайнз»». И она обессиленно опустила руки.

«Интересно, который час?» Она вдруг ощутила тревогу при виде плотного тумана, надвигающегося на скалы, клубящегося у ее ног и скрывающего все на своем пути. «Нужно поспешить домой, не то мама будет волноваться, а мне это сейчас ни к чему!».

С тяжелым сердцем она направилась по тропинке посреди высокой травы к своему дому, расположенному метрах в семистах от берега.

Эбигейл быстро шла домой. Но как хотелось бы ей замедлить время и вернуть беспечные дни своего детства, когда она еще не знала, что такое внутренние борения и смятение!..

«Я так запуталась во всем. Почему?» — беспорядочно роились мысли в ее голове.

Лили Беар – Слезы Эбигейл - Возвращение блудной дочери

Пер. с англ. Я. Дзюба. - Новоселки: Международное служение Господнее. – Черкассы: ФОП Евтушенко В.П., 2021. – 280 с.

ISBN 978-966-2055-54-2

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