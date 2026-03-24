За общепринятой историей нашей цивилизации — великих лидеров и массовых движений, политики и прогресса — стоит альтернативная история, теневая традиция. Это мир, которым часто пренебрегают, мир, полный злодеев и пороков, негодяев и колдунов, оказывающих влияние на нашу культуру несоразмерно количеству вовлеченных в него людей. И большая часть этого воздействия, в отличие от перечня пыток, изнасилований и убийств, совершенных крестоносцами на стороне «добра», была положительной. Это история темной стороны западной культуры — сатанинской традиции.
Начало нашей истории возвращает нас на четыре тысячелетия назад, когда семена нашей культуры впервые были брошены на засушливые равнины Ближнего Востока. Невероятно, но пророчества и примитивные законы, впервые озвученные предками еврейской расы, до сих пор отзываются эхом в судах, школах, правительственных зданиях и храмах нашего современного мира. Ветхий Завет, первая часть Библии, описывает, как евреи заключили завет или договор с богом Иеговой, которого часто называют просто «Богом». Иегова — всесильный бог, религия которого не терпит конкуренции. Он - божество-диктатор, ревнивый тиран, который относится к своему творению с такой же раздражительной жестокостью, как испорченный мальчишка обращается с коробкой с многострадальными игрушками.
Гевин Беддели - Поклонение дьяволу - трансгрессия и рок-н-ролл
М: «Касталия», 2021. — 404 с
ISBN 978-5-521-15859-1
Гевин Беддели - Поклонение дьяволу - трансгрессия и рок-н-ролл - Содержание
Благодарности
Введение
Часть I. Cатанинская традиция
Сатанинская традиция. Краткая история сатанизма
Новый эон. Великий зверь
Черный орден. Оккультисты на войне
Сочувствие к дьяволу. Люцифер и контркультурная революция
Дефлорация века.
Мэнсон, церковь процесса и сатанинские культы 1960-х годов
Часть II. Сатанизм в культуре xx-го века
Образы во тьме. Сатанизм в кино
Рождество в черном. Сатанинская психоделия и музыка дьявола
Темная реформация. Храм сета и сатанизм 1970-х годов
Восставшие из ада. Хэви-метал и «моральное большинство»
Бренди проклятых. Генезис блэк-метала
Козлы отпущения и грешники. Сатанинское преступление, заговор и ритуал
Часть III. Эра сатаны
Поколение апокалипсиса. Социал-дарвинизм и сатанизм в 1980-х годах
Дети крови, смерти и дьявола. Сатанинский трэш-, спид- и дэт-метал
Мертвый, но видящий сны
Больше, чем путь левой руки. Сатанизм и альтернативная музыка
Рагнарёк-н-ролл. Второе пришествие блэк-метала
Война в аду. Смерть антона лавея и сатанизм в 1990-х годах
Восхождение люцифера. Сатанинская культура в новом тысячелетии
