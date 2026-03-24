За общепринятой историей нашей цивилизации — великих лидеров и массовых движений, политики и прогресса — стоит альтернативная история, теневая традиция. Это мир, которым часто пренебрегают, мир, полный злодеев и пороков, негодяев и колдунов, оказывающих влияние на нашу культуру несоразмерно количеству вовлеченных в него людей. И большая часть этого воздействия, в отличие от перечня пыток, изнасилований и убийств, совершенных крестоносцами на стороне «добра», была положительной. Это история темной стороны западной культуры — сатанинской традиции.

Начало нашей истории возвращает нас на четыре тысячелетия назад, когда семена нашей культуры впервые были брошены на засушливые равнины Ближнего Востока. Невероятно, но пророчества и примитивные законы, впервые озвученные предками еврейской расы, до сих пор отзываются эхом в судах, школах, правительственных зданиях и храмах нашего современного мира. Ветхий Завет, первая часть Библии, описывает, как евреи заключили завет или договор с богом Иеговой, которого часто называют просто «Богом». Иегова — всесильный бог, религия которого не терпит конкуренции. Он - божество-диктатор, ревнивый тиран, который относится к своему творению с такой же раздражительной жестокостью, как испорченный мальчишка обращается с коробкой с многострадальными игрушками.

Гевин Беддели - Поклонение дьяволу - трансгрессия и рок-н-ролл - Содержание

Благодарности

Введение

Часть I. Cатанинская традиция

Сатанинская традиция. Краткая история сатанизма

Новый эон. Великий зверь

Черный орден. Оккультисты на войне

Сочувствие к дьяволу. Люцифер и контркультурная революция

Дефлорация века.

Мэнсон, церковь процесса и сатанинские культы 1960-х годов

Часть II. Сатанизм в культуре xx-го века

Образы во тьме. Сатанизм в кино

Рождество в черном. Сатанинская психоделия и музыка дьявола

Темная реформация. Храм сета и сатанизм 1970-х годов

Восставшие из ада. Хэви-метал и «моральное большинство»

Бренди проклятых. Генезис блэк-метала

Козлы отпущения и грешники. Сатанинское преступление, заговор и ритуал

Часть III. Эра сатаны