Беддели - Поклонение дьяволу

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

За общепринятой историей нашей цивилизации — великих лидеров и массовых движений, политики и прогресса — стоит альтернативная история, теневая традиция. Это мир, которым часто пренебрегают, мир, полный злодеев и пороков, негодяев и колдунов, оказывающих влияние на нашу культуру несоразмерно количеству вовлеченных в него людей. И большая часть этого воздействия, в отличие от перечня пыток, изнасилований и убийств, совершенных крестоносцами на стороне «добра», была положительной. Это история темной стороны западной культуры — сатанинской традиции.

Начало нашей истории возвращает нас на четыре тысячелетия назад, когда семена нашей культуры впервые были брошены на засушливые равнины Ближнего Востока. Невероятно, но пророчества и примитивные законы, впервые озвученные предками еврейской расы, до сих пор отзываются эхом в судах, школах, правительственных зданиях и храмах нашего современного мира. Ветхий Завет, первая часть Библии, описывает, как евреи заключили завет или договор с богом Иеговой, которого часто называют просто «Богом». Иегова — всесильный бог, религия которого не терпит конкуренции. Он - божество-диктатор, ревнивый тиран, который относится к своему творению с такой же раздражительной жестокостью, как испорченный мальчишка обращается с коробкой с многострадальными игрушками.

Гевин Беддели - Поклонение дьяволу - трансгрессия и рок-н-ролл

М: «Касталия», 2021. — 404 с
ISBN 978-5-521-15859-1

Гевин Беддели - Поклонение дьяволу - трансгрессия и рок-н-ролл - Содержание

  • Благодарности

  • Введение

Часть I. Cатанинская традиция

  • Сатанинская традиция. Краткая история сатанизма

  • Новый эон. Великий зверь

  • Черный орден. Оккультисты на войне

  • Сочувствие к дьяволу. Люцифер и контркультурная революция

  • Дефлорация века.

  • Мэнсон, церковь процесса и сатанинские культы 1960-х годов

Часть II. Сатанизм в культуре xx-го века

  • Образы во тьме. Сатанизм в кино

  • Рождество в черном. Сатанинская психоделия и музыка дьявола

  • Темная реформация. Храм сета и сатанизм 1970-х годов

  • Восставшие из ада. Хэви-метал и «моральное большинство»

  • Бренди проклятых. Генезис блэк-метала

  • Козлы отпущения и грешники. Сатанинское преступление, заговор и ритуал

Часть III. Эра сатаны

  • Поколение апокалипсиса. Социал-дарвинизм и сатанизм в 1980-х годах

  • Дети крови, смерти и дьявола. Сатанинский трэш-, спид- и дэт-метал

  • Мертвый, но видящий сны

  • Больше, чем путь левой руки. Сатанизм и альтернативная музыка

  • Рагнарёк-н-ролл. Второе пришествие блэк-метала

  • Война в аду. Смерть антона лавея и сатанизм в 1990-х годах

  • Восхождение люцифера. Сатанинская культура в новом тысячелетии

