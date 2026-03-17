В современной отечественной культуре на фоне усиливающихся глобализационных процессов возрастают потребность в национальном самоопределении и, как следствие, интерес к духовным истокам отечественной религиозной традиции. Проблема культурного многообразия заставляет искать не механизмы унификации и стандартизации, а «точку сбора» ценностей и смыслов в хронотопе культуры. Одним из ключевых вопросов, определяющих хронотоп христианской культуры, является вопрос о христианской эсхатологии как преображении мира в пространственно-временной полноте бытия.

Обращенность к эсхатологическому хронотопу культуры Древней Руси актуализирована современным кризисным состоянием общества, которое, пребывая в апокалипсических ожиданиях, не видит радости обновления мира и не верит в возможность его спасения. Сегодня христианское эсхатологическое учение адресовано обществу, «не знающему, по каким звездам жить» (С.Л. Франк), и человеку, взыскующему «последних» вопросов и ответов. По мере усиления функциональности повседневного бытия неизмеримо возрастает персональная ответственность человека за все происходящее в современной жизни. В материальном мире личность как сила сопротивления обретает и формирует себя по отношению к перспективе физической смерти.

Согласно мысли Э. Кассирера, при универсальной синтетической точке зрения на культуру, включающей все индивидуальные формы:

[важно] не единство следствий, а единство действий; не единство продуктов, а единство творческого процесса. Если термин «человеческое» вообще что-то означает, то он означает, по крайней мере, что вопреки всем различиям и противоположностям разнообразных форм всякая деятельность направлена к единой цели. В конечном счете, должна быть найдена общая черта, характерная особенность, посредством которой все эти формы согласуются и гармонизируются.

Наталья Николаевна Бедина - В ожидании преображения мира...: эсхатологические идеи в книжной культуре Древней Руси

(Сирин - Голоса древнерусской цивилизации)

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. - 302 с.

ISBN 978-5-98712-355-3

Наталья Николаевна Бедина - В ожидании преображения мира...: эсхатологические идеи в книжной культуре Древней Руси - Содержание

Введение

Глава I. Монастырь, монашеское миросозерцание и «киновийная культура» в духовной жизни Древней Руси

§ 1. Соединение аскетического делания и «тайнозрительного ведения»: обретение гармонии в эсхатологической перспективе

§ 2. «Между деятельным путем и созерцательным...»: своеобразие духовной практики раннего русского монашества

§ 3. Литургическая и уставная реформа XIV в.: социокультурное значение и система ценностей

§ 4. «Подвиг любви, аскезы и Богообщения»: монашеское общежитие как поиск «среднего пути»

Глава II. Пространственно-временное измерение служебного текста Древней Руси

§ 1. Универсальный хронотоп ранней русской гимнографии

§ 2. «И мертвый ни един во гробе...»: эсхатологические идеи и поминальная практика в отражении древнерусских синодиков

§ 3. «Торжество жизни над смертью»: транформация пасхального хронотопа служебного текста в поздней гимнографической традиции

Глава III. Хронотоп повествовательных сочинений Древней Руси: литургический и библейский коды

§ 1. Житие Феодосия Печерского: литургическое восприятие пространства и времени

§ 2. Успенский хронотоп Жития святой княгини Ольги

§ 3. «Путь к бесстрастию Божьему»: архитектоника Повести о Петре и Февронии Муромских

§ 4. Притчевый хронотоп Повести о Горе-Злочастии и его эсхатологические смыслы

Глава IV «Иконическая память» Древней Руси: образы пространства в текстах культуры XVI-XVII вв.

§ 1. «Возсияла тихая весна истины»: пасхальный хронотоп «Казанской истории»

§ 2. Сакральное пространство «Северной Фиваиды»: иеротопия Соловецкого монастыря в зеркале старообрядческой письменности

Заключение

Список сокращений

Библиография

Приложения

Приложение I. Описание Часослова Ярославского музея-заповедника

Приложение II. Описание Синодика Мезенского

Приложение III. Статистика концептуального анализа Жития преп. Феодосия

Приложение IV. Статистика концептуального анализа Повести о Петре и Февронии Муромских

Приложение V. Перед лицом смерти (Владимир Мономах и о. Николай Тохтуев)

Приложение VI. Повесть Н.С. Лескова «На краю света» в контексте средневековой духовной традиции

Указатель имен и названий

Summary

Contents