В современной отечественной культуре на фоне усиливающихся глобализационных процессов возрастают потребность в национальном самоопределении и, как следствие, интерес к духовным истокам отечественной религиозной традиции. Проблема культурного многообразия заставляет искать не механизмы унификации и стандартизации, а «точку сбора» ценностей и смыслов в хронотопе культуры. Одним из ключевых вопросов, определяющих хронотоп христианской культуры, является вопрос о христианской эсхатологии как преображении мира в пространственно-временной полноте бытия.
Обращенность к эсхатологическому хронотопу культуры Древней Руси актуализирована современным кризисным состоянием общества, которое, пребывая в апокалипсических ожиданиях, не видит радости обновления мира и не верит в возможность его спасения. Сегодня христианское эсхатологическое учение адресовано обществу, «не знающему, по каким звездам жить» (С.Л. Франк), и человеку, взыскующему «последних» вопросов и ответов. По мере усиления функциональности повседневного бытия неизмеримо возрастает персональная ответственность человека за все происходящее в современной жизни. В материальном мире личность как сила сопротивления обретает и формирует себя по отношению к перспективе физической смерти.
Согласно мысли Э. Кассирера, при универсальной синтетической точке зрения на культуру, включающей все индивидуальные формы:
[важно] не единство следствий, а единство действий; не единство продуктов, а единство творческого процесса. Если термин «человеческое» вообще что-то означает, то он означает, по крайней мере, что вопреки всем различиям и противоположностям разнообразных форм всякая деятельность направлена к единой цели. В конечном счете, должна быть найдена общая черта, характерная особенность, посредством которой все эти формы согласуются и гармонизируются.
Наталья Николаевна Бедина - В ожидании преображения мира...: эсхатологические идеи в книжной культуре Древней Руси
(Сирин - Голоса древнерусской цивилизации)
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. - 302 с.
ISBN 978-5-98712-355-3
Наталья Николаевна Бедина - В ожидании преображения мира...: эсхатологические идеи в книжной культуре Древней Руси - Содержание
Введение
Глава I. Монастырь, монашеское миросозерцание и «киновийная культура» в духовной жизни Древней Руси
§ 1. Соединение аскетического делания и «тайнозрительного ведения»: обретение гармонии в эсхатологической перспективе
§ 2. «Между деятельным путем и созерцательным...»: своеобразие духовной практики раннего русского монашества
§ 3. Литургическая и уставная реформа XIV в.: социокультурное значение и система ценностей
§ 4. «Подвиг любви, аскезы и Богообщения»: монашеское общежитие как поиск «среднего пути»
Глава II. Пространственно-временное измерение служебного текста Древней Руси
§ 1. Универсальный хронотоп ранней русской гимнографии
§ 2. «И мертвый ни един во гробе...»: эсхатологические идеи и поминальная практика в отражении древнерусских синодиков
§ 3. «Торжество жизни над смертью»: транформация пасхального хронотопа служебного текста в поздней гимнографической традиции
Глава III. Хронотоп повествовательных сочинений Древней Руси: литургический и библейский коды
§ 1. Житие Феодосия Печерского: литургическое восприятие пространства и времени
§ 2. Успенский хронотоп Жития святой княгини Ольги
§ 3. «Путь к бесстрастию Божьему»: архитектоника Повести о Петре и Февронии Муромских
§ 4. Притчевый хронотоп Повести о Горе-Злочастии и его эсхатологические смыслы
Глава IV «Иконическая память» Древней Руси: образы пространства в текстах культуры XVI-XVII вв.
§ 1. «Возсияла тихая весна истины»: пасхальный хронотоп «Казанской истории»
§ 2. Сакральное пространство «Северной Фиваиды»: иеротопия Соловецкого монастыря в зеркале старообрядческой письменности
Заключение
Список сокращений
Библиография
Приложения
Приложение I. Описание Часослова Ярославского музея-заповедника
Приложение II. Описание Синодика Мезенского
Приложение III. Статистика концептуального анализа Жития преп. Феодосия
Приложение IV. Статистика концептуального анализа Повести о Петре и Февронии Муромских
Приложение V. Перед лицом смерти (Владимир Мономах и о. Николай Тохтуев)
Приложение VI. Повесть Н.С. Лескова «На краю света» в контексте средневековой духовной традиции
Указатель имен и названий
Summary
Contents
No comments yet. Be the first!