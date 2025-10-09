Алистер Бегг - Божья рука - Как увидеть Божью заботу во всех обстоятельствах

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу (Римлянам 8:28). Те, кто уже какое-то время следует за Христом, могут заметить, что страница в их Библии, на которой находится этот стих, немного потёрта, даже испачкана. И на то есть веские причины. Этот великий стих — свидетельство от Бога о том, что мы не являемся незадачливыми жертвами жизни, отданными на милость судьбы или случая. Мы не движимы какой-то слепой, безличной силой. Напротив, мы являемся объектами Божьего промысла, Его заботы. Находимся под Его направляющей и защищающей рукой. Божье провидение — это «продолжающееся действие божественной силы, которым Творец сохраняет жизнь всех Своих творений, участвует во всём, что происходит в мире, и направляет всё к назначенной цели».

Значение Божьего провидения сложно переоценить, потому что оно влияет на все сферы и каждое мгновение нашей жизни. Эта истина отличает верующих от неверующих. Нам не нужно беспокоиться о том, что ждёт Стрельцов, Близнецов или другие знаки Зодиака. Не нужно заботиться о движении планет и прочих глупостях, занимающих умы язычников. Иисус говорит, что люди мира ищут всего этого (Матф. 6:32), а мы, как Его народ, должны быть другими.

Поэтому мы принимаем эту вдохновляющую истину о том, что Бог управляет и властвует во всех обстоятельствах жизни. Текст Римлянам 8:28 — это не благочестивая банальность, которую можно пробормотать у постели больного или у могилы успошего, когда мы хотим быть полезными, но не знаем, что ещё сказать. Это истина, предназначенная для жизни, поэтому нам нужна реальная жизненная иллюстрация того, как эта истина на самом деле работает. Именно это мы и надеемся исследовать в данной книге. Библейская доктрина Божьего провидения классически изображена в истории Иосифа. Проследив, как мощный принцип Божьего промысла разворачивается в жизни этого древнего героя веры, мы обнаружим, что его история, вероятно, является хрестоматийной ветхозаветной иллюстрацией к тексту Рим. 8:28.

Алистер Бегг - Божья рука - Как увидеть Божью заботу во всех обстоятельствах

Издание на русском языке, миссия Truth For Life, 2025

ISBN: 978-0-8024-1895-1

Алистер Бегг - Божья рука - Как увидеть Божью заботу во всех обстоятельствах - Содержание

1. Семейные связи

2. Новая одежда, удивительные сны и долгое путешествие

3. Проданный, печальный, но сохранённый

4. Решение, требующее принятия

5. Сильная реакция на искушение

6. Снова в яме

7. Стратегия действий в страданиях

8. Уроки из темницы

9. Сон фараона и план Иосифа

10. Три важных разговора

11. Из Египта в Ханаан и обратно

12. Всего одно мгновение

13. Урок прощения

14. Путешествие пилигрима

15. После похорон

16. Завещание наследия перед лицом смерти

Признательность

Примечания