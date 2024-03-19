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Бегичев Павел - Lectio Selecta - Избранное чтение

Павел Бегичев - Lectio Selecta. Избранное чтение
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology
При чём тут вол?
Фразу «не заграждай рта у вола молотящего» из Втор. 25:4 использует Апостол Павел, чтобы подтвердить право проповедников и пресвитеров на денежное содержание от церковной общины.
Каламбур по-русски звучал бы тоже неплохо: Тому, кто молотит языком по делу, дай смолотить и картошку с салом. Тут всё понятно.
Но у читающих книгу Второзаконие возникает вопрос: почему четвёртый стих двадцать пятой главы выбивается из контекста? А и правда, ведь в с 1 по 3 стихи говорится о судебных процедурах в древнеизраильском суде. А с 5 стиха начинается разговор о левиратном браке. И тут вдруг вол! При чём тут вол?
Поэтому, видимо, и Апостол Павел восклицает: «… о волах ли печётся Бог?»
Мне представляется, что 4-й стих 25-й главы венчает рассуждение о судебной системе.
(1) Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а виновного осудят;
(2) и если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету;
(3) сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими.
(4) Не заграждай рта волу, когда он молотит. (Второзаконие 25:1—4)
Моисей заботится о том, чтобы трудящийся судья и сотрудник древней службы исполнения наказаний получили достойное вознаграждение. Если суд был справедлив, и заслуженное наказание постигло злодея; если его как следует отмолотили палками, дав не менее 39 (40 без одного), то способствующие этому качественному молочению должны получить достойную награду.
Образ, конечно, непопулярный. Но урок тут такой: хочешь, чтобы общество было устроено справедливо – будь готов за это заплатить. При этом награды заслуживает именно честный суд.
Взятки, коррупцию и прочие дары в пазуху Писание осуждает.
А у нас ведь часто как? Человеку платят копейки за честную работу, а разбогатеть он может только на воровстве и взятках. Т.е. платят «судьям» за нечестную работу, а за честную шиш. Кому ты нужен честный?
Служителям церкви тоже так: хороший пастырь – мы не будем ему платить. Он же хороший! Ещё испортится! Мы будем платить шарлатанам, обещающим снятие родовых проклятий, изгнание бесов из будильников и финансовое процветание взамен наших пожертвований.
Вот в некоторых китайских провинциях в стародавние времена был хороший обычай. Врачам платили не за лечение. Врачам платили постоянно, пока человек был здоров. А когда человек заболевал, платить прекращали. Врачу было выгодно, чтобы все вокруг были здоровы.
Второзаконие 25:4 учит нас платить судьям, священникам, врачам, когда они действуют правильно и хорошо, т.е. когда они «молотят». И не платить, когда они вместо молотьбы начинают петь хором или плести макраме.
Платите людям, пока у вас всё хорошо, чтобы и дальше было хорошо. Ибо если вы изготовитесь платить людям, когда вам станет плохо, очень вероятно, что платить будет просто некому (вол загнётся от голода или поменяет профессию и уйдёт в цирк). Ну или вместо вола молотящего вы получите шарлатана в уши свистящего.
А оно вам надо?

Павел Бегичев - Lectio Selecta. Избранное чтение

«Издательские решения», 2023. – 227 с.
ISBN 978-5-00-602022-1

Павел Бегичев - Lectio Selecta. Избранное чтение – Содержание

  • Предисловие
  • При чём тут вол?
  • А как быть, если Бог дарует мне яичницу?
  • Давидова палатка
  • Что значит думать по мере веры?
  • Удаляем сердце развращённое?
  • Восполняю недостаток
  • Кто достоин одобрения от людей?
  • Что изменилось в Новом Завете?
  • Будьте единомысленны!
  • Домой!
  • Что за закон?
  • Что делать, если ты не видел Христа?
  • Принимать от Бога доброе и злое
  • Служить своим духовным даром
  • Будьте слабыми!
  • Долой гонгусмос и диалогисмос!
  • Помни Господа Иисуса Христа
  • Плеоназм любви
  • Покупайте без платы!
  • Другого нет!
  • Страдания
  • Я сораспялся Христу!
  • Единомыслие
  • Слава Богу!
  • Вклад Нового Завета в советское классовое сознание
  • За Родину!
  • Будьте святы!
  • Где место покоя Моего?
  • Курьеры по доставке Благодати
  • Духовный Эпикриз
  • Истинная любовь
  • Дорожите страхом!
  • Тренируйте зрение!
  • ГИПЕРНИКА
  • Поступайте по духу!
  • Держитесь Христа!
  • Инфинитивная радость
  • Утренняя звезда
  • Отрасль
  • Предвечный Младенец
  • Урожай наш, урожай
  • Породнились с Богом
  • Характер Мессии
  • Утешайте народ!
  • Вставай, поднимайся!
  • Отошёл скипетр от Иуды?
  • Когда Бог – твоё спасение, что нужно делать?
  • Слава Второго Храма
  • Дружи с хорошим Богом!
  • Антигроб
  • Бремя и ярмо
  • Не судите никак!
  • Судья или Адвокат?
  • Ближе к оригиналу!
  • Господь близко!
  • Наша получка
  • Берегите диаконов!
  • Слово, а не огонь
  • Утешить Рахиль
  • Утратили все полимеры!
  • Великий народ
  • Святое Семейство
  • Полнота времени
  • Поминайте наставников!
  • Благая архаика
  • Любить от чистого сердца
  • Актуализация спасения
  • Свет для народов
  • Лето Господне
  • Единство
  • Поэты Слова
  • Когда смерть сменяется утром!
  • Не оскорбляйте Святого Духа!
  • Как можно делать твёрдым наше звание и избрание?
  • Новый способ общения с Богом
  • Пища духовная
  • Апостол Павел считает иначе
  • Пути наши грешные
  • Благовременная помощь
  • Что не видел глаз и не слышало ухо?
  • Благословляйте гонителей
  • Чьих будешь?
  • Помогайте людям!
  • Да будет имя Господне благословенно!
  • Я человек рассеяный
  • О чём свидетельствует Закон?
  • Что лучше дня рождения?
  • Некуда умирать
  • Жить вместе с Ним
  • Близко к тебе Слово
  • Он везде
  • Пора преображаться!
  • Он положил за нас душу Свою
  • Праведная земля
  • Сейте правильные семена
  • Гнев человека и правда Божья
  • Доброе влияние
  • Открой глаза, чтобы слышать!
  • Бог, несущий наши грехи
  • Белый-белый
  • Воскресенье как освобождение из плена
  • Покончить с грехами
  • Разодрать сердце
  • Вострепещите и не грешите!
  • Мы – Его удел
  • Тщетно принятая благодать
  • Попрошу без самодеятельности!
  • Не соскакивай с жертвенника!
  • Играет ли Бог в прятки?
  • Где взять крови?
  • Противостойте дьяволу!
  • Слава любящим!
  • Не оставляй нас, Господи Боже наш!
  • Три порока
  • Верные и добрые
  • Не сообразоваться, но преобразоваться
  • Перед Троицей не стыдно
  • Делайте добро
  • Смысл воскресного дня
  • Благодарность Богу за отказ
  • Не теряйте лица!
  • Признаки успеха и возвышения
  • Вербное воскресенье
  • Привиться к зелёному дереву
  • Будьте внимательны!
  • Умереть для греха
  • Тело внаём для греха? Нет!
  • Свидетельство о Святой Троице
  • Видевшие воскресение Христово!
  • Страшно изрекать Слово Божие!
  • Что передать детям?
  • Христос Первосвященник
  • Не вырывайте из контекста!
  • Я ныне родил Тебя!
  • Баня возрождения
  • Индикатор спасения
  • Грозная Весть Евангелия
  • Песнь Моисея и Агнца
  • Гол как сокол
  • Два арсенала
  • Два подхода
  • Что значит, когда одежда в крови?
  • Царствовать! Доколе?…
  • Счастливый исполнитель Закона
  • Делу вечность!
  • Всё будет хорошо!
  • Скучаем по воде!
  • Тест на любовь
  • Дар Духа на пользу Церкви
  • Жертва умилостивления
  • Источник для омытия греха
  • Для чего нам Истинный Бог?
  • Различия или богатство
  • Жизнь, приносящая пользу
  • Да не завшивеет душа!
  • Почини нас, Господи!
  • Дух Святой и крещение
  • Настоящее покаяние
  • Молитесь спокойно!
  • Три наших глупости в отношениях с Богом
  • Иногда о тебе помолиться может только святой
  • Между миром и нами – КРЕСТ!
  • Цель чудес
  • Преодолевая притеснения
  • Смиренный Спаситель
  • Победа над страхом
  • Подражать Петру и Павлу
  • Глупо совещаться против Христа
  • Из многого осталось нас мало
  • Ещё немного, очень немного
  • Разум верный
  • Око моё изливает воды
  • Хорошо, когда гонят без причины
  • Ложечку за папу
  • Радость жертвы
  • Стать всем слугой
  • Не ссорьтесь с Богом. Он любит вас
  • Божий сарказм, бьющий по нашей самоправедности
  • Пересадка сердца. Долой камень из груди!
  • Вылезайте из гробов
  • Во свете Твоём мы видим свет
  • Как тело возвеличивает Христа
  • Счастье не утонувшего
  • Не вниз, а вверх!
  • Когда очутился в сумрачном лесу
  • Бог посетил и потряс
  • Спешите жить
  • Конец Востока и Запада
  • Для чего нужны попы?
  • Вопль мой
  • Вон из Вавилона!
  • Подыши о нас, Господи!
  • Избавление близко
  • Рождённый прежде всякой твари
  • Труд ваш не тщетен
Views 243
Rating 5.0 / 5
Added 19.03.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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