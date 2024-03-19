Бегичев Павел - Lectio Selecta - Избранное чтение
При чём тут вол?
Фразу «не заграждай рта у вола молотящего» из Втор. 25:4 использует Апостол Павел, чтобы подтвердить право проповедников и пресвитеров на денежное содержание от церковной общины.
Каламбур по-русски звучал бы тоже неплохо: Тому, кто молотит языком по делу, дай смолотить и картошку с салом. Тут всё понятно.
Но у читающих книгу Второзаконие возникает вопрос: почему четвёртый стих двадцать пятой главы выбивается из контекста? А и правда, ведь в с 1 по 3 стихи говорится о судебных процедурах в древнеизраильском суде. А с 5 стиха начинается разговор о левиратном браке. И тут вдруг вол! При чём тут вол?
Поэтому, видимо, и Апостол Павел восклицает: «… о волах ли печётся Бог?»
Мне представляется, что 4-й стих 25-й главы венчает рассуждение о судебной системе.
(1) Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а виновного осудят;
(2) и если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету;
(3) сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими.
(4) Не заграждай рта волу, когда он молотит. (Второзаконие 25:1—4)
Моисей заботится о том, чтобы трудящийся судья и сотрудник древней службы исполнения наказаний получили достойное вознаграждение. Если суд был справедлив, и заслуженное наказание постигло злодея; если его как следует отмолотили палками, дав не менее 39 (40 без одного), то способствующие этому качественному молочению должны получить достойную награду.
Образ, конечно, непопулярный. Но урок тут такой: хочешь, чтобы общество было устроено справедливо – будь готов за это заплатить. При этом награды заслуживает именно честный суд.
Взятки, коррупцию и прочие дары в пазуху Писание осуждает.
А у нас ведь часто как? Человеку платят копейки за честную работу, а разбогатеть он может только на воровстве и взятках. Т.е. платят «судьям» за нечестную работу, а за честную шиш. Кому ты нужен честный?
Служителям церкви тоже так: хороший пастырь – мы не будем ему платить. Он же хороший! Ещё испортится! Мы будем платить шарлатанам, обещающим снятие родовых проклятий, изгнание бесов из будильников и финансовое процветание взамен наших пожертвований.
Вот в некоторых китайских провинциях в стародавние времена был хороший обычай. Врачам платили не за лечение. Врачам платили постоянно, пока человек был здоров. А когда человек заболевал, платить прекращали. Врачу было выгодно, чтобы все вокруг были здоровы.
Второзаконие 25:4 учит нас платить судьям, священникам, врачам, когда они действуют правильно и хорошо, т.е. когда они «молотят». И не платить, когда они вместо молотьбы начинают петь хором или плести макраме.
Платите людям, пока у вас всё хорошо, чтобы и дальше было хорошо. Ибо если вы изготовитесь платить людям, когда вам станет плохо, очень вероятно, что платить будет просто некому (вол загнётся от голода или поменяет профессию и уйдёт в цирк). Ну или вместо вола молотящего вы получите шарлатана в уши свистящего.
А оно вам надо?
Павел Бегичев - Lectio Selecta. Избранное чтение
«Издательские решения», 2023. – 227 с.
ISBN 978-5-00-602022-1
Павел Бегичев - Lectio Selecta. Избранное чтение – Содержание
- Предисловие
- При чём тут вол?
- А как быть, если Бог дарует мне яичницу?
- Давидова палатка
- Что значит думать по мере веры?
- Удаляем сердце развращённое?
- Восполняю недостаток
- Кто достоин одобрения от людей?
- Что изменилось в Новом Завете?
- Будьте единомысленны!
- Домой!
- Что за закон?
- Что делать, если ты не видел Христа?
- Принимать от Бога доброе и злое
- Служить своим духовным даром
- Будьте слабыми!
- Долой гонгусмос и диалогисмос!
- Помни Господа Иисуса Христа
- Плеоназм любви
- Покупайте без платы!
- Другого нет!
- Страдания
- Я сораспялся Христу!
- Единомыслие
- Слава Богу!
- Вклад Нового Завета в советское классовое сознание
- За Родину!
- Будьте святы!
- Где место покоя Моего?
- Курьеры по доставке Благодати
- Духовный Эпикриз
- Истинная любовь
- Дорожите страхом!
- Тренируйте зрение!
- ГИПЕРНИКА
- Поступайте по духу!
- Держитесь Христа!
- Инфинитивная радость
- Утренняя звезда
- Отрасль
- Предвечный Младенец
- Урожай наш, урожай
- Породнились с Богом
- Характер Мессии
- Утешайте народ!
- Вставай, поднимайся!
- Отошёл скипетр от Иуды?
- Когда Бог – твоё спасение, что нужно делать?
- Слава Второго Храма
- Дружи с хорошим Богом!
- Антигроб
- Бремя и ярмо
- Не судите никак!
- Судья или Адвокат?
- Ближе к оригиналу!
- Господь близко!
- Наша получка
- Берегите диаконов!
- Слово, а не огонь
- Утешить Рахиль
- Утратили все полимеры!
- Великий народ
- Святое Семейство
- Полнота времени
- Поминайте наставников!
- Благая архаика
- Любить от чистого сердца
- Актуализация спасения
- Свет для народов
- Лето Господне
- Единство
- Поэты Слова
- Когда смерть сменяется утром!
- Не оскорбляйте Святого Духа!
- Как можно делать твёрдым наше звание и избрание?
- Новый способ общения с Богом
- Пища духовная
- Апостол Павел считает иначе
- Пути наши грешные
- Благовременная помощь
- Что не видел глаз и не слышало ухо?
- Благословляйте гонителей
- Чьих будешь?
- Помогайте людям!
- Да будет имя Господне благословенно!
- Я человек рассеяный
- О чём свидетельствует Закон?
- Что лучше дня рождения?
- Некуда умирать
- Жить вместе с Ним
- Близко к тебе Слово
- Он везде
- Пора преображаться!
- Он положил за нас душу Свою
- Праведная земля
- Сейте правильные семена
- Гнев человека и правда Божья
- Доброе влияние
- Открой глаза, чтобы слышать!
- Бог, несущий наши грехи
- Белый-белый
- Воскресенье как освобождение из плена
- Покончить с грехами
- Разодрать сердце
- Вострепещите и не грешите!
- Мы – Его удел
- Тщетно принятая благодать
- Попрошу без самодеятельности!
- Не соскакивай с жертвенника!
- Играет ли Бог в прятки?
- Где взять крови?
- Противостойте дьяволу!
- Слава любящим!
- Не оставляй нас, Господи Боже наш!
- Три порока
- Верные и добрые
- Не сообразоваться, но преобразоваться
- Перед Троицей не стыдно
- Делайте добро
- Смысл воскресного дня
- Благодарность Богу за отказ
- Не теряйте лица!
- Признаки успеха и возвышения
- Вербное воскресенье
- Привиться к зелёному дереву
- Будьте внимательны!
- Умереть для греха
- Тело внаём для греха? Нет!
- Свидетельство о Святой Троице
- Видевшие воскресение Христово!
- Страшно изрекать Слово Божие!
- Что передать детям?
- Христос Первосвященник
- Не вырывайте из контекста!
- Я ныне родил Тебя!
- Баня возрождения
- Индикатор спасения
- Грозная Весть Евангелия
- Песнь Моисея и Агнца
- Гол как сокол
- Два арсенала
- Два подхода
- Что значит, когда одежда в крови?
- Царствовать! Доколе?…
- Счастливый исполнитель Закона
- Делу вечность!
- Всё будет хорошо!
- Скучаем по воде!
- Тест на любовь
- Дар Духа на пользу Церкви
- Жертва умилостивления
- Источник для омытия греха
- Для чего нам Истинный Бог?
- Различия или богатство
- Жизнь, приносящая пользу
- Да не завшивеет душа!
- Почини нас, Господи!
- Дух Святой и крещение
- Настоящее покаяние
- Молитесь спокойно!
- Три наших глупости в отношениях с Богом
- Иногда о тебе помолиться может только святой
- Между миром и нами – КРЕСТ!
- Цель чудес
- Преодолевая притеснения
- Смиренный Спаситель
- Победа над страхом
- Подражать Петру и Павлу
- Глупо совещаться против Христа
- Из многого осталось нас мало
- Ещё немного, очень немного
- Разум верный
- Око моё изливает воды
- Хорошо, когда гонят без причины
- Ложечку за папу
- Радость жертвы
- Стать всем слугой
- Не ссорьтесь с Богом. Он любит вас
- Божий сарказм, бьющий по нашей самоправедности
- Пересадка сердца. Долой камень из груди!
- Вылезайте из гробов
- Во свете Твоём мы видим свет
- Как тело возвеличивает Христа
- Счастье не утонувшего
- Не вниз, а вверх!
- Когда очутился в сумрачном лесу
- Бог посетил и потряс
- Спешите жить
- Конец Востока и Запада
- Для чего нужны попы?
- Вопль мой
- Вон из Вавилона!
- Подыши о нас, Господи!
- Избавление близко
- Рождённый прежде всякой твари
- Труд ваш не тщетен
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