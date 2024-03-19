Бегичев Павел - Lectio Selecta - Избранное чтение

При чём тут вол?

Фразу «не заграждай рта у вола молотящего» из Втор. 25:4 использует Апостол Павел, чтобы подтвердить право проповедников и пресвитеров на денежное содержание от церковной общины.

Каламбур по-русски звучал бы тоже неплохо: Тому, кто молотит языком по делу, дай смолотить и картошку с салом. Тут всё понятно.

Но у читающих книгу Второзаконие возникает вопрос: почему четвёртый стих двадцать пятой главы выбивается из контекста? А и правда, ведь в с 1 по 3 стихи говорится о судебных процедурах в древнеизраильском суде. А с 5 стиха начинается разговор о левиратном браке. И тут вдруг вол! При чём тут вол?

Поэтому, видимо, и Апостол Павел восклицает: «… о волах ли печётся Бог?»

Мне представляется, что 4-й стих 25-й главы венчает рассуждение о судебной системе.

(1) Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а виновного осудят;

(2) и если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету;

(3) сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими.

(4) Не заграждай рта волу, когда он молотит. (Второзаконие 25:1—4)

Моисей заботится о том, чтобы трудящийся судья и сотрудник древней службы исполнения наказаний получили достойное вознаграждение. Если суд был справедлив, и заслуженное наказание постигло злодея; если его как следует отмолотили палками, дав не менее 39 (40 без одного), то способствующие этому качественному молочению должны получить достойную награду.

Образ, конечно, непопулярный. Но урок тут такой: хочешь, чтобы общество было устроено справедливо – будь готов за это заплатить. При этом награды заслуживает именно честный суд.

Взятки, коррупцию и прочие дары в пазуху Писание осуждает.

А у нас ведь часто как? Человеку платят копейки за честную работу, а разбогатеть он может только на воровстве и взятках. Т.е. платят «судьям» за нечестную работу, а за честную шиш. Кому ты нужен честный?

Служителям церкви тоже так: хороший пастырь – мы не будем ему платить. Он же хороший! Ещё испортится! Мы будем платить шарлатанам, обещающим снятие родовых проклятий, изгнание бесов из будильников и финансовое процветание взамен наших пожертвований.

Вот в некоторых китайских провинциях в стародавние времена был хороший обычай. Врачам платили не за лечение. Врачам платили постоянно, пока человек был здоров. А когда человек заболевал, платить прекращали. Врачу было выгодно, чтобы все вокруг были здоровы.

Второзаконие 25:4 учит нас платить судьям, священникам, врачам, когда они действуют правильно и хорошо, т.е. когда они «молотят». И не платить, когда они вместо молотьбы начинают петь хором или плести макраме.

Платите людям, пока у вас всё хорошо, чтобы и дальше было хорошо. Ибо если вы изготовитесь платить людям, когда вам станет плохо, очень вероятно, что платить будет просто некому (вол загнётся от голода или поменяет профессию и уйдёт в цирк). Ну или вместо вола молотящего вы получите шарлатана в уши свистящего.

А оно вам надо?

Павел Бегичев - Lectio Selecta. Избранное чтение

«Издательские решения», 2023. – 227 с.

ISBN 978-5-00-602022-1

Павел Бегичев - Lectio Selecta. Избранное чтение – Содержание