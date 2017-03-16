Бегичев - Трудные тексты Библии
Немалое смущение у современного читателя вызывают слова Христа, записанные в Евангелии от Матфея. «Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет» (Мат 24:34).
Как написал наш читатель (орфография и пунктуация сохранены):
В современном переводе звучит еще понятнее: «Истинно говорю вам все сие будет при жизни этого поколения» Речь как ты понял конечно о втором пришествии. И вот 2 тысячи лет ждем. Нет я конечно благодарен Богу, за эту отсрочку и за то что дал нам с тобой появиться на свет. Но как то это странно. Он что был не в курсе что как минимум до 03.08.2012 о Его вторичном появлении и речи быть не может? Конечно все в Его власти, но тогда зачем так конкретно и определенно предрекать…?????
Итак, давайте разбираться. Главным нашим вопросом и предметом исследования станут слова «род сей». К кому или к чему они относятся?
Павел Александрович Бегичев - Трудные тексты Библии. Сборник экзегетических статей
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero, 2016 г. – 1009 с.
ISBN 978-5-4483-1002-7
Павел Александрович Бегичев - Трудные тексты Библии. Сборник экзегетических статей - Содержание
Предисловие
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Глава 1. К кому или к чему относятся слова «род сей» из Матф.24:34?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип исследования исторического контекста
Принцип ясности Писания
Принцип исторической преемственности
Вывод
Глава 2. Кто такие крестящиеся для мертвых?
Формулировка вопроса
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Выбранное решение вопроса
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип исследования исторического контекста
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 3. В каком смысле «…человек оправдывается делами, а не верою только?» (Иак.2:24)
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип исследования исторического контекста
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 4. Что такое Преисподние места земли в Еф.4:9?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип исследования исторического контекста
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 5. Что такое вода и кровь? И зачем три свидетеля?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип грамматики и лексического анализа в сочетании с принципом аналогии Писания и принципом ясности Писания
Принцип исследования исторического контекста
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Вывод
Глава 6. Кто такие сыны Божии? Быт. 6:1—2
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип исследования исторического контекста
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 7. Что значит «Царство Небесное силою берется»?
Формулировка вопроса и возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики, лексического анализа и аналогии Писания
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип исследования исторического контекста
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 8. Мнимые противоречия в Писании
Саул пал на меч или на копье?
В каком возрасте умер отец Авраама?
Почему цитата из Захарии названа цитатой из Иеремии?
Где в Писании говорится о том, что Христос воскреснет через три дня?
Где сказано: до ревности любит Дух, живущий в вас?
Глава 9. Что значит предать сатане во измождение плоти? 1Кор.5:5
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип исследования исторического контекста
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 10. Чем грозит апостол Павел нелюбящим Христа (1Кор. 16:22)?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип исследования исторического контекста
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
Глава 11. Какому человеку домашние являются врагами (Матф.10:36)?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 12. Что значит «вечный грех» в Мар. 3:29?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 13. О каком наслаждении говорит апостол Павел в 1 Тим. 6:17?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 14. Какая смерть имеется в виду в Рим. 5:12?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип исследования исторического контекста
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 15. Какие мёртвые имеются в виду в 1 Петра 4:6?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики, лексического анализа и ясности Писания
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
Глава 16. Кто такой «малейший в Царстве Небесном» Мф 5:19?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип ясности Писания, литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
Глава 17. Где в Писании сказано: «До ревности любит Дух, живущий в вас» (Иак. 4:5)?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Вывод
Глава 18. Притчи в 13 главе Евангелия от Матфея – это шифр или ключ к шифру?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
Глава 19. Зачем ученикам Христа покупать меч? (Лук. 22:35—38)
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 20. О ком пишет Павел в 1 Тим. 3:11, о диаконисах или о жёнах дьяконов?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип исследования исторического контекста
Принцип аналогии Писания
Вывод
Глава 21. Тит. 2:3—4. Старушки или пресвитерши?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип исторической преемственности и исторического контекста
11 правило Лаодикийского Поместного Собора
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
Глава 22. О каком теле идёт речь в 1 Кор. 11:29?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии Писания
Принцип исследования исторического контекста
Вывод
Глава 23. От каких болезней исцеляют листья из Откр. 22:2?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип исторической преемственности
Вывод
Глава 24. В чем смысл образа «светильник – око» в Матф. 6:22—23 и Лук. 11:34—36?
Формулировка вопроса
Лексический анализ
Литературный контекст
Вывод
Глава 25. Что такое святотатство в Рим. 2:22?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики, лексического анализа и ясности Писания
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии Писания и исторического контекста
Вывод
Глава 26. Нужны ли нам проповедники? 1Ин.2:26,27…
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Вывод
Глава 27. Что такое утренняя звезда в сердцах (2 Пет. 1:19)?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 28. 2Петра 1:20. Что значит разрешить пророчество?
Формулировка вопроса
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Вывод
Глава 29. В чем причина «равнодушного попустительства» со стороны апостола Павла? 1 Кор. 14:38
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип текстологии и исторической преемственности
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип Analogia Scriptura
Вывод
Глава 30. Что значит, упразднить закон заповедей учением? Еф 2:15
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип Analogia Scriptura
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 31. Что такое рукописание и было ли оно устранено учением? Кол. 2:14
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип ясности Писания
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип исследования исторического контекста
Вывод
Глава 32. Кто такой удерживающий из Фесс 2:6—7?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип ясности Писания и исследования исторического контекста
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
Глава 33. Кто прощает грехи? Ин. 20:23
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
Глава 34. Какого избавления мы просим в молитве «Отче наш»? Мф. 6:13
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии Писания
Принцип исторической преемственности
Вывод
Глава 35. Что значит «насущный»? Мф. 6:11
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики, лексического анализа, литературного контекста и авторского замысла
Принцип исследования исторического контекста
Вывод
Глава 36. Надо ли ненавидеть родителей? Лук. 14:26
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип Analogia Scriptura
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип исследования исторического контекста
Вывод
Глава 37. Что такое знание в 1 Кор. 13:8?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии Писания
Вывод
Глава 38. Что такое «совершенное»? 1 Кор 13:10
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
Глава 39. Какой недостаток восполняет апостол Павел? Кол. 1:24
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип исторического контекста
Вывод
Глава 40. Что значит, что Евангелие было возвещено «всей твари поднебесной» (Кол.1:23)?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
Глава 41. Что такое милость к вечной жизни? Иуд. 21
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
Глава 42. Какие дела «больше сих»? Ин.14:12
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
Глава 43. Что значит «не осквернились с жёнами» (Откр. 14:4)?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип исследования исторического контекста
Вывод
Глава 44. Что значит «покорится» и «всё во всём» в 1 Кор. 15:28?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип ясности Писания и исследования исторического контекста
Вывод
Глава 45. Кто чем осолится в Мк. 9:49?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
Глава 46. Должны ли дети пресвитера быть верующими? Тит. 1:6
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип ясности Писания
Вывод
Глава 47. Что значит «в Господе»? 1Кор. 7:39
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Принцип исследования исторического контекста
Вывод
Глава 48. Что значит, выдавать свою девицу замуж? 1 Кор. 7:36—38
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики, лексического анализа, литературного контекста и авторского замысла
Вывод
Глава 49. К чему относится слово «ныне» в Лук. 23:43?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
2. Такое прочтение совершенно невероятно
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип ясности Писания
Принцип исследования исторического контекста
Принцип литературного контекста и авторского замысла
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
Глава 50. Кто такие «друзья» и что значит «принятие в вечные обители» в Лук. 16:9?
Формулировка вопроса
Возможные варианты толкования
Выбранное решение вопроса
Принцип исторической преемственности
Принцип грамматики и лексического анализа
Принцип аналогии веры и аналогии Писания
Вывод
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Павел Александрович Бегичев - Трудные тексты Библии. Сборник экзегетических статей - Предисловие
Обычно предисловия мало кто читает. Я лично почти никогда этого не делаю. Поэтому мне казалось, что тут ничего не надо писать. Но мне все в один голос твердят: «Пиши предисловие! Иначе нельзя!!!»
Ну вот я и пишу… А если кто-то не прочитает, ничего страшного!
Эта книга представляет собой сборник разрозненных экзегетический статей, которые я публиковал в своём блоге с 2013 по 2014 годы под общим тэгом «Трудные тексты Библии».
Годы идут, а статьи до сих пор актуальны. Мне неоднократно задают одни и те же вопросы по толкованию Библии, и теперь очень хорошо, что есть эта книга. Можно не тратить время на ответ, а сослаться на соответствующую главу.
Разумеется, все эти статьи не претендуют на звание Абсолютной Истины. Безошибочно только Слово Божье.
Вполне вероятно, что по поводу толкования некоторых текстов я со временем изменю свою позицию под давлением неопровержимых новых аргументов.
Вы также не должны бездумно во всём со мной соглашаться.
Думайте! Исследуйте Писания! Используйте эти статьи в качестве отправной точки для ваших личных изысканий. Будьте терпеливы к инакомыслящим.
И хотя бы иногда говорите с Богом обо мне, грешном.
Пусть эта книга хоть немного послужит Его Славе и Славе Его Царства!
Люблю вас, мои дорогие читатели, и обнимаю.
Ваш во Христе Павел Бегичев.
2016-10-23
спасибо
если я не ошибаюсь он уже по некоторым местам менял свое мнение, поэтому вся интерпретация не внушает доверия. через 5-10 лет, при следующем переходе еще куда-то может оказаться, что падре совсем не то имел ввиду
А к какой конфессии автор принадлежит?
Ныне лютеранскій епископ, перебежчик из баптистов...
Далеко не со всеми интерпритациями автора согласен, но много интересных мыслей у него изложено. Очень интересные исследования.