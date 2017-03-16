Немалое смущение у современного читателя вызывают слова Христа, записанные в Евангелии от Матфея. «Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет» (Мат 24:34).

Как написал наш читатель (орфография и пунктуация сохранены):

В современном переводе звучит еще понятнее: «Истинно говорю вам все сие будет при жизни этого поколения» Речь как ты понял конечно о втором пришествии. И вот 2 тысячи лет ждем. Нет я конечно благодарен Богу, за эту отсрочку и за то что дал нам с тобой появиться на свет. Но как то это странно. Он что был не в курсе что как минимум до 03.08.2012 о Его вторичном появлении и речи быть не может? Конечно все в Его власти, но тогда зачем так конкретно и определенно предрекать…?????

Итак, давайте разбираться. Главным нашим вопросом и предметом исследования станут слова «род сей». К кому или к чему они относятся?

Павел Александрович Бегичев - Трудные тексты Библии. Сборник экзегетических статей

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero, 2016 г. – 1009 с.

ISBN 978-5-4483-1002-7

Павел Александрович Бегичев - Трудные тексты Библии. Сборник экзегетических статей - Содержание

Предисловие

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Глава 1. К кому или к чему относятся слова «род сей» из Матф.24:34?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип исследования исторического контекста

Принцип ясности Писания

Принцип исторической преемственности

Вывод

Глава 2. Кто такие крестящиеся для мертвых?

Формулировка вопроса

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Выбранное решение вопроса

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип исследования исторического контекста

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 3. В каком смысле «…человек оправдывается делами, а не верою только?» (Иак.2:24)

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип исследования исторического контекста

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 4. Что такое Преисподние места земли в Еф.4:9?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип исследования исторического контекста

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 5. Что такое вода и кровь? И зачем три свидетеля?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип грамматики и лексического анализа в сочетании с принципом аналогии Писания и принципом ясности Писания

Принцип исследования исторического контекста

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Вывод

Глава 6. Кто такие сыны Божии? Быт. 6:1—2

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип исследования исторического контекста

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 7. Что значит «Царство Небесное силою берется»?

Формулировка вопроса и возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики, лексического анализа и аналогии Писания

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип исследования исторического контекста

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 8. Мнимые противоречия в Писании

Саул пал на меч или на копье?

В каком возрасте умер отец Авраама?

Почему цитата из Захарии названа цитатой из Иеремии?

Где в Писании говорится о том, что Христос воскреснет через три дня?

Где сказано: до ревности любит Дух, живущий в вас?

Глава 9. Что значит предать сатане во измождение плоти? 1Кор.5:5

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип исследования исторического контекста

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 10. Чем грозит апостол Павел нелюбящим Христа (1Кор. 16:22)?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип исследования исторического контекста

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

Глава 11. Какому человеку домашние являются врагами (Матф.10:36)?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 12. Что значит «вечный грех» в Мар. 3:29?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 13. О каком наслаждении говорит апостол Павел в 1 Тим. 6:17?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 14. Какая смерть имеется в виду в Рим. 5:12?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип исследования исторического контекста

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 15. Какие мёртвые имеются в виду в 1 Петра 4:6?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики, лексического анализа и ясности Писания

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

Глава 16. Кто такой «малейший в Царстве Небесном» Мф 5:19?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип ясности Писания, литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

Глава 17. Где в Писании сказано: «До ревности любит Дух, живущий в вас» (Иак. 4:5)?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Вывод

Глава 18. Притчи в 13 главе Евангелия от Матфея – это шифр или ключ к шифру?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

Глава 19. Зачем ученикам Христа покупать меч? (Лук. 22:35—38)

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 20. О ком пишет Павел в 1 Тим. 3:11, о диаконисах или о жёнах дьяконов?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип исследования исторического контекста

Принцип аналогии Писания

Вывод

Глава 21. Тит. 2:3—4. Старушки или пресвитерши?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип исторической преемственности и исторического контекста

11 правило Лаодикийского Поместного Собора

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

Глава 22. О каком теле идёт речь в 1 Кор. 11:29?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии Писания

Принцип исследования исторического контекста

Вывод

Глава 23. От каких болезней исцеляют листья из Откр. 22:2?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип исторической преемственности

Вывод

Глава 24. В чем смысл образа «светильник – око» в Матф. 6:22—23 и Лук. 11:34—36?

Формулировка вопроса

Лексический анализ

Литературный контекст

Вывод

Глава 25. Что такое святотатство в Рим. 2:22?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики, лексического анализа и ясности Писания

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии Писания и исторического контекста

Вывод

Глава 26. Нужны ли нам проповедники? 1Ин.2:26,27…

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Вывод

Глава 27. Что такое утренняя звезда в сердцах (2 Пет. 1:19)?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 28. 2Петра 1:20. Что значит разрешить пророчество?

Формулировка вопроса

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Вывод

Глава 29. В чем причина «равнодушного попустительства» со стороны апостола Павла? 1 Кор. 14:38

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип текстологии и исторической преемственности

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип Analogia Scriptura

Вывод

Глава 30. Что значит, упразднить закон заповедей учением? Еф 2:15

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип Analogia Scriptura

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 31. Что такое рукописание и было ли оно устранено учением? Кол. 2:14

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип ясности Писания

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип исследования исторического контекста

Вывод

Глава 32. Кто такой удерживающий из Фесс 2:6—7?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип ясности Писания и исследования исторического контекста

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

Глава 33. Кто прощает грехи? Ин. 20:23

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

Глава 34. Какого избавления мы просим в молитве «Отче наш»? Мф. 6:13

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии Писания

Принцип исторической преемственности

Вывод

Глава 35. Что значит «насущный»? Мф. 6:11

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики, лексического анализа, литературного контекста и авторского замысла

Принцип исследования исторического контекста

Вывод

Глава 36. Надо ли ненавидеть родителей? Лук. 14:26

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип Analogia Scriptura

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип исследования исторического контекста

Вывод

Глава 37. Что такое знание в 1 Кор. 13:8?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии Писания

Вывод

Глава 38. Что такое «совершенное»? 1 Кор 13:10

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

Глава 39. Какой недостаток восполняет апостол Павел? Кол. 1:24

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип исторического контекста

Вывод

Глава 40. Что значит, что Евангелие было возвещено «всей твари поднебесной» (Кол.1:23)?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

Глава 41. Что такое милость к вечной жизни? Иуд. 21

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

Глава 42. Какие дела «больше сих»? Ин.14:12

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

Глава 43. Что значит «не осквернились с жёнами» (Откр. 14:4)?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип исследования исторического контекста

Вывод

Глава 44. Что значит «покорится» и «всё во всём» в 1 Кор. 15:28?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип ясности Писания и исследования исторического контекста

Вывод

Глава 45. Кто чем осолится в Мк. 9:49?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

Глава 46. Должны ли дети пресвитера быть верующими? Тит. 1:6

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип ясности Писания

Вывод

Глава 47. Что значит «в Господе»? 1Кор. 7:39

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Принцип исследования исторического контекста

Вывод

Глава 48. Что значит, выдавать свою девицу замуж? 1 Кор. 7:36—38

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики, лексического анализа, литературного контекста и авторского замысла

Вывод

Глава 49. К чему относится слово «ныне» в Лук. 23:43?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

2. Такое прочтение совершенно невероятно

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип ясности Писания

Принцип исследования исторического контекста

Принцип литературного контекста и авторского замысла

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

Глава 50. Кто такие «друзья» и что значит «принятие в вечные обители» в Лук. 16:9?

Формулировка вопроса

Возможные варианты толкования

Выбранное решение вопроса

Принцип исторической преемственности

Принцип грамматики и лексического анализа

Принцип аналогии веры и аналогии Писания

Вывод

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Павел Александрович Бегичев - Трудные тексты Библии. Сборник экзегетических статей - Предисловие

Обычно предисловия мало кто читает. Я лично почти никогда этого не делаю. Поэтому мне казалось, что тут ничего не надо писать. Но мне все в один голос твердят: «Пиши предисловие! Иначе нельзя!!!»

Ну вот я и пишу… А если кто-то не прочитает, ничего страшного!

Эта книга представляет собой сборник разрозненных экзегетический статей, которые я публиковал в своём блоге с 2013 по 2014 годы под общим тэгом «Трудные тексты Библии».

Годы идут, а статьи до сих пор актуальны. Мне неоднократно задают одни и те же вопросы по толкованию Библии, и теперь очень хорошо, что есть эта книга. Можно не тратить время на ответ, а сослаться на соответствующую главу.

Разумеется, все эти статьи не претендуют на звание Абсолютной Истины. Безошибочно только Слово Божье.

Вполне вероятно, что по поводу толкования некоторых текстов я со временем изменю свою позицию под давлением неопровержимых новых аргументов.

Вы также не должны бездумно во всём со мной соглашаться.

Думайте! Исследуйте Писания! Используйте эти статьи в качестве отправной точки для ваших личных изысканий. Будьте терпеливы к инакомыслящим.

И хотя бы иногда говорите с Богом обо мне, грешном.

Пусть эта книга хоть немного послужит Его Славе и Славе Его Царства!

Люблю вас, мои дорогие читатели, и обнимаю.

Ваш во Христе Павел Бегичев.