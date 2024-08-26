Бехтерев - Психика и жизнь - Внушение
Внутренний мир человека, называемый в философии душой или духом, в физиологии сознанием или вообще психической сферой, представляет собой одно из тех явлений, которые всегда привлекали к себе пытливый ум человека. Этим именно и следует объяснить то обстоятельство, что уже со времен глубокой древности и до позднейшего времени создавались различные воззрения на природу души и на отношения ее к телу — воззрения, в основе своей опирающиеся почти исключительно на умозрительный метод.
Все эти воззрения сводятся к двум главным, из которых одно может быть названо дуалистическим, или дуализмом, другое же — монистическим, или монизмом.
Первое предполагает реальное существование двух неделимых и соподчиненных друг другу сущностей (субстанций), представляющих собой дух и материю. Второе воззрение предполагает существование: лишь одной сущности, причем эта сущность является или духом, или материей, или же духом и материей одновременно. В последнем случае дух и материя представляются слитными, неразрывно связанными друг с другом, образуя одну нераздельную сущность.
Согласно только что указанным различиям в воззрениях на основную сущность души и тела или материи монистическое учение разбивается на три отдельных мировоззрения, из которых одно является монистическим спиритуализмом, или спиритуализмом в тесном смысле, второе — материалистическим воззрением, или материализмом, третье же представляет собой монистическое воззрение, или монизм в собственном смысле слова.
Дуалистическое воззрение, известное под названием дуалистического спиритуализма, рассматривает дух и материю как две сущности, которые по природе своей противоположны друг другу: тело имеет протяженность, но бесчувственно; душа, напротив того, непротяженна и представляет собой чувствующую сущность; тело подчинено механическим законам, душа же психологическим законам. Обе эти сущности, не имея между собой ничего общего, связаны лишь внешним образом, но при этом тело является подчиненным душе, обладающей волей, которая властвует над телом как нечто высшее, самостоятельное и само себя определяющее.
Бехтерев, Владимир Михайлович - Психика и жизнь. Внушение
Москва : Издательство АСТ, 2022. — 416 с.— (Эксклюзив: Русская классика).
ISBN 978-5-17-150285-0
Бехтерев, Владимир Михайлович - Психика и жизнь. Внушение – Содержание
- Философские воззрения на природу душевной деятельности
- Взаимоотношение психического и физического мира. Психофизический параллелизм
- Энергетизм в физике и понятие психической энергии
- Сознание и материализм
- Необходимость признания особой энергии
- Закон сохранения энергии в отношении психики
- Взаимоотношение психики и жизни
- Теория эволюции и теория отбора
- Значение активного отношения организмов к окружающей среде
- Вопрос о передаче в потомство приобретенных признаков
- Психика и жизнь как выражение запасной энергии
- Человеческая личность Биомолекула как основа живого вещества
- Бессмертие человеческой личности как научная проблема
- Личность и условия ее развития и здоровья
- Сознание и его границы Сознание и его границы
- Предисловие
- Различные взгляды на природу внушения
- Определение внушение
- Внушение и убеждение
- Внушение в гипнозе
- Внушение в бодрственном состоянии
- Значение веры
- Невольное внушение и взаимовнушение
- Мысленное внушение или фокус?
- Коллективные или массовые иллюзии и галлюцинации
- Стереотипные обманы чувств и значение самовнушения
- Внушение как фактор в самоистребительных актах наших сектантов
- Судорожные эпидемии в истории
- Эпидемии колдовства и бесоодержимости
- Эпидемии кликушества и порчи
- Другие психопатические эпидемии религиозного характера
- Параноик Малёванный как виновник своеобразной психопатической эпидемии
- Эпидемия малёванщины
- Татарская психопатическая эпидемия в Казанской губернии
- Супоневская психопатическая эпидемия в Орловской губернии
- Сектантские сборища и эпидемии
- Китайская эпидемия секты И-хе-туан
- Канадская психопатическая эпидемия среди русских духоборов
- Эпидемическое распространение мистических учений
- Паники среди людей и животных
- Психические эпидемии во времена исторических народных движений
- Спекулятивные эпидемии
- Значение народных сборищ в распространении психических эпидемий
- Значение внушения в общественных группах
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