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Бехтерев - Внушение и его роль в общественной жизни

Бехтерев - Внушение и его роль в общественной жизни
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Психологические технологии: социальная психология (3 books)

Труд Владимира Бехтерева — это пророческое исследование психологии масс. Написанная более ста лет назад, книга остается пугающе актуальной сегодня, в эпоху социальных сетей и информационных войн.

Автор доказывает, что ни один человек не является полностью автономным в своих решениях: мы постоянно подвергаемся «психическому обстрелу» со стороны общества. Бехтерев предупреждает о деструктивной силе массового внушения, способного довести целые народы до безумия, но также указывает и на созидательную роль внушения в искусстве и моральном воспитании. Это фундаментальное чтение для социологов, психологов и всех, кто хочет развить в себе критический иммунитет к внешнему манипулированию.

Бехтерев В. - Внушение и его роль в общественной жизни

2-е изд. — М.: Академический проект, 2019. — 257 с. — (Психологические технологии: социальная психология).
ISBN 978-5-8291-2419-9

Бехтерев В. - Внушение и его роль в общественной жизни – Содержание

Предисловие

  • Различные взгляды на природу внушения

  • Определение внушения

  • Внушение и убеждение

  • Внушение в гипнозе

  • Внушение в бодрственном состоянии

  • Значение веры

  • Невольное внушение и взаимовнушение

  • Коллективные, или массовые, иллюзии и галлюцинации

  • Стереотипные обманы чувств и значение самовнушения

  • Внушение как фактор в самоистребительных актах наших сектантов

  • Судорожные эпидемии в истории

  • Эпидемии колдовства и бесоодержимости

  • Эпидемии кликушества и порчи

  • Другие психопатические эпидемии религиозного характера

  • Параноик Малёванный как виновник своеобразной психопатической эпидемии

  • Эпидемия малёванщины

  • Татарская психопатическая эпидемия в Казанской губернии

  • Супоневская психопатическая эпидемия в Орловской губернии

  • Сектантские сборища и эпидемии

  • Китайская эпидемия секты И-Хе-Туан

  • Канадская психопатическая эпидемия среди русских духоборов

  • Эпидемическое распространение мистических учений

  • Паники среди людей и животных

  • Психические эпидемии во времена исторических народных движений

  • Спекулятивные эпидемии

  • Значение народных сборищ в распространении психических эпидемий

  • Значение внушения в общественных группах

Приложение

  • Что такое внушение?

  • Мысленное внушение или фокус?

  • Внушение и воспитание

  • Об опытах над «мысленным» воздействием на поведение животных

  • Взаимовнушение, взаимоподражание и взаимоиндукция как объединяющие факторы

  • Внушения и чудесные исцеления

Views 313
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Added 07.02.2026
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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