Бехтерев - Внушение и его роль в общественной жизни
Труд Владимира Бехтерева — это пророческое исследование психологии масс. Написанная более ста лет назад, книга остается пугающе актуальной сегодня, в эпоху социальных сетей и информационных войн.
Автор доказывает, что ни один человек не является полностью автономным в своих решениях: мы постоянно подвергаемся «психическому обстрелу» со стороны общества. Бехтерев предупреждает о деструктивной силе массового внушения, способного довести целые народы до безумия, но также указывает и на созидательную роль внушения в искусстве и моральном воспитании. Это фундаментальное чтение для социологов, психологов и всех, кто хочет развить в себе критический иммунитет к внешнему манипулированию.
Бехтерев В. - Внушение и его роль в общественной жизни
2-е изд. — М.: Академический проект, 2019. — 257 с. — (Психологические технологии: социальная психология).
ISBN 978-5-8291-2419-9
Бехтерев В. - Внушение и его роль в общественной жизни – Содержание
Предисловие
Различные взгляды на природу внушения
Определение внушения
Внушение и убеждение
Внушение в гипнозе
Внушение в бодрственном состоянии
Значение веры
Невольное внушение и взаимовнушение
Коллективные, или массовые, иллюзии и галлюцинации
Стереотипные обманы чувств и значение самовнушения
Внушение как фактор в самоистребительных актах наших сектантов
Судорожные эпидемии в истории
Эпидемии колдовства и бесоодержимости
Эпидемии кликушества и порчи
Другие психопатические эпидемии религиозного характера
Параноик Малёванный как виновник своеобразной психопатической эпидемии
Эпидемия малёванщины
Татарская психопатическая эпидемия в Казанской губернии
Супоневская психопатическая эпидемия в Орловской губернии
Сектантские сборища и эпидемии
Китайская эпидемия секты И-Хе-Туан
Канадская психопатическая эпидемия среди русских духоборов
Эпидемическое распространение мистических учений
Паники среди людей и животных
Психические эпидемии во времена исторических народных движений
Спекулятивные эпидемии
Значение народных сборищ в распространении психических эпидемий
Значение внушения в общественных группах
Приложение
Что такое внушение?
Мысленное внушение или фокус?
Внушение и воспитание
Об опытах над «мысленным» воздействием на поведение животных
Взаимовнушение, взаимоподражание и взаимоиндукция как объединяющие факторы
Внушения и чудесные исцеления
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