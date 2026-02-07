Бехтерев - Внушение и его роль в общественной жизни

Труд Владимира Бехтерева — это пророческое исследование психологии масс. Написанная более ста лет назад, книга остается пугающе актуальной сегодня, в эпоху социальных сетей и информационных войн.

Автор доказывает, что ни один человек не является полностью автономным в своих решениях: мы постоянно подвергаемся «психическому обстрелу» со стороны общества. Бехтерев предупреждает о деструктивной силе массового внушения, способного довести целые народы до безумия, но также указывает и на созидательную роль внушения в искусстве и моральном воспитании. Это фундаментальное чтение для социологов, психологов и всех, кто хочет развить в себе критический иммунитет к внешнему манипулированию.

Бехтерев В. - Внушение и его роль в общественной жизни

2-е изд. — М.: Академический проект, 2019. — 257 с. — (Психологические технологии: социальная психология).

ISBN 978-5-8291-2419-9

Бехтерев В. - Внушение и его роль в общественной жизни – Содержание

Предисловие

Различные взгляды на природу внушения

Определение внушения

Внушение и убеждение

Внушение в гипнозе

Внушение в бодрственном состоянии

Значение веры

Невольное внушение и взаимовнушение

Коллективные, или массовые, иллюзии и галлюцинации

Стереотипные обманы чувств и значение самовнушения

Внушение как фактор в самоистребительных актах наших сектантов

Судорожные эпидемии в истории

Эпидемии колдовства и бесоодержимости

Эпидемии кликушества и порчи

Другие психопатические эпидемии религиозного характера

Параноик Малёванный как виновник своеобразной психопатической эпидемии

Эпидемия малёванщины

Татарская психопатическая эпидемия в Казанской губернии

Супоневская психопатическая эпидемия в Орловской губернии

Сектантские сборища и эпидемии

Китайская эпидемия секты И-Хе-Туан

Канадская психопатическая эпидемия среди русских духоборов

Эпидемическое распространение мистических учений

Паники среди людей и животных

Психические эпидемии во времена исторических народных движений

Спекулятивные эпидемии

Значение народных сборищ в распространении психических эпидемий

Значение внушения в общественных группах

Приложение