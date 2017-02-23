Мы, люди, — существа, терзаемые сомнениями. Жизнь постоянно требует от нас принятия решений. Но что такое решение? Ответить на этот вопрос, опираясь на традиционные представления или результаты научных исследований, нельзя. Ответ находится за пределами знания.

Общество часто не желает признать нашу способность принимать решения. Может ли быть, что способностью принимать решения обладают лишь немногие, как правило, умные и образованные люди? Если это так, то тогда только эти немногие люди являются настоящими личностями, а «маленький человек» оказывается своего рода машиной.

Иван Бекер – Бытие человека между зависимостью и свободой

Москва, Весть 2003 г. – 251 с.

Иван Бекер – Бытие человека между зависимостью и свободой - Содержание

Я могу делать все, что хочу. Могу ли я хотеть все, что могу сделать?

Предисловие

I Уточнение основных понятий

II Предварительные замечания: наша воля и свобода

III Свобода и практика

IV В споре с поверхностным

V Загадки свободы воли

VI Теория и жизнь

VII Учиться – значит делать открытия

Примечание

Иван Бекер – Бытие человека между зависимостью и свободой - Предварительные замечания: наша воля и свобода

Мы, люди, по своей природе несовершенны и противоречивы. Нам не хочется возрастать в свободе. Мы скорее склонны жаловаться на дарованную нам свободу. Эти жалобы выражают наше «нет» Богу и одновременно, осознаем мы это или нет, наше «нет» самим себе.

Мы задаемся вопросом, почему Бог создал нас так, что мы можем быть либо добрыми, либо злыми. Иными словами, мы не принимаем самих себя такими, каковы мы есть. И тогда мы отрицаем часть своей личности.

Задумаемся, почему мы столь непредусмотрительны. Более того, насколько нелепыми аргументами мы пользуемся, признавая ту свободу, которая дает нам возможность служить своим пристрастиям, одновременно отвергая нравственную свободу, которая позволяет нам господствовать над своими страстями.

Только тот, кто господствует над самим собой, может с радостью служить другим. Только то, что берет начало в радости, происходит в свободе, совершается добровольно. Как нам в этой связи оценить свою свободу господствовать и свою свободу служить? Мы не жалуемся на свободу господствовать над другими людьми. Мы жалуемся на то, что нам дана еще и свобода для служения. Мы жалуемся на эту свободу, потому что нам трудно соответствовать ее требованиям.

Из этой антипатии к свободе служить мы развиваем нашу теорию. В ней мы расписываем, что могли бы сделать лучше, если бы были способны создать человека. Мы сделали бы его таким, чтобы он был вынужден служить Богу и ближнему — для того, чтобы защитить его от добровольного служения Богу и ближнему.

Таким образом мы бы создали робота. Но робот никогда не сможет стать соработником Бога, потому что Бог любит свободу.