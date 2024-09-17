Беккер, Кристиан Август - Das Aceton - Ацетон (Ацетонол), секретный «винный дух» адептов

Через стремление справедливости уравновесить прошлое и настоящее современность пробудила пристрастие к изучению истории, став благосклоннее и к Парацельсу; были предприняты попытки воздать должное его заслугам. Данные труды в большей степени имеют отношение к его системе, чем к его лекарственным средствам. Причина же в том, что система [Парацельса] как абстракция ума доступна для восприятия и критики в любой период времени, в то время как знание лекарственных средств, скрытое завесой алхимического языка, чрезвычайно препятствует исследованию. В свое время ван Гельмонт опровергал систему Парацельса, но высоко ценил секретные лекарственные средства последнего.

Изучение [свойств] магнита в 1827 году привело меня к Парацельсу, чье глубокое познание в медицине вызвало у меня восхищение. Тем самым это послужило мне поводом поближе ознакомиться с его работами. Туманность языка заставила меня искать разъяснения, сравнивая алхимические сочинения [между собой]. Со временем я осознал, что пустынное, [всеми] оставленное поле арканов2 должно стать главной целью культуры; блестящие исцеления Потерия3 еще в большей степени возбудили [мой] интерес. Покров тайны был мощным побуждением для исследования. Проводились опыты за опытами, причем я нашел самую горячую поддержку у ученых-фармацевтов д-ра Грегера и д-ра Клауэра.

Таким образом, я занимался обнаружением болеутоляющего серного купороса/болеутоляющей серы витриола (sulfur vitrioli narcoticum Paracels?}, и это привело меня в 1835 году к открытию ferrum carbonicum sacharatum. Также я нашел aurum diaphoreticum poterii, что вследствие сублимации золотой амальгамы представляло собой мелко- измельченное металлическое золото, которое при простом осаждении раствора золота с помощью железного купороса делается еще более мелким, что можно наблюдать в микроскоп. Вопреки [расхожему] мнению в небольшой дозе оно очень эффективно и [в моем случае] даже зарекомендовало себя как особое средство (specificum) для лечения ревматизма, особенно rheumatismus cordis.

На этом пути я преуспел и добрался до определенного количества лекарств, которые не были включены в фарма- копею, но которые позволяют мне добиться определенных результатов на практике.

Беккер, Кристиан Август - Das Aceton - Ацетон (Ацетонол), секретный «винный дух» адептов

Пер. с нем. Г. А. Борисовой; пер. с лат., ред. и коммент. Ю. Ф. Родиченкова; пер. с нем. и лат., коммент, и ред. А. Тесман; послесл. Б. К. Двинянинова; под общ. ред. Б. К. Двинянинова. — СПб. : Издательство «Академия исследований культуры», 2022. — 140 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-219-6

Беккер, Кристиан Август - Das Aceton – Содержание

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

Вступление

Золотая тинктура

Лечение подагры

Элиас Артист

Дух вина адептов

Приготовление винного духа адептов (Spiritus Vini philosophici s. Spiritus Vini Lulliani)

Coelum vinosum Parisini

Coelum vinosum Lulli

Sal harmoriiacum vegetabile Parisini

Sal harmoniacum vegetabile Lullii

Sal harmoniacum vegetabile Lullii. Terra foliata

Sal harmoniacum Lullii

Coelum vegetabile circulatum Lullii

Mercurius vegetabilis Lullii

Aqua Vitae rectificata Lullii

Sal Tartan volatile

Sal Tartan volatile Lullii

Разъяснение тайны винного духа адептов

Ацетон

. Ацетон из цинка

. Ацетон из уксуснокислого свинца

Oleum Saturni Lulli

Aqua Paradisi Isaaei Holland!

Spiritus ardens Saturni

Spiritus Saturni

Quinta Essentia Saturni

Красное масло из свинца

Spiritus Aceti ardens

. Ацетон из меди

Spiritus Aeruginis

. Ацетон из железа

. Ацетон из самородной сурьмы

Quinta Essentia. Oleum Antimonii Basil. Valent

. Ацетон из уксуснокислой калийной соли

. Ацетон из уксуснокислой соды

. Ацетон из уксуснокислой извести

Медицинское применение ацетона

Quinta Essentias. Oleum Antimonii Basilia

Ацетон из железа

Ацетон из свинца. Spiritus Saturni

Ацетон из уксуснокислой калийной соли

Tinctura Antimonii Thedenti

Личные наблюдения по применению ацетона

Эксперимент с чистым ацетоном

Antipyreton Poterii

Sudor intermitteus quotidianus

Опоясывающий лишай

Febris gastrica nervoso

Подавленная потливость ног

Острый ревматизм

Ишиас

Дорсальный ревматизм

Седативное средство

Exaestuatio sanguinis

Опыты по разбавлению

Послесловие от редакции

Библиография