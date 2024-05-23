И жили они с тех пор долго и счастливо…

Или, по крайней мере, вы могли бы, будь вы более интересными, или более привлекательными, или не такими несчастными — или если могли бы понять, что с вами не так и вечно мешает вашим отношениям. Может быть, вы уже долго живете со своим партнером, но при этом боретесь с ощущением, что все же ему недостает каких-то качеств и он никогда не сможет закрыть дыру в вашем сердце. А может, считаете, что проблема в том числе и в вас самих.

Многие люди верят, что никогда не будут счастливы в любви. Им одиноко, им нужна компания — но не просто человек, который сидел бы рядом в кино, а друг, любовник, тот, кому можно было бы доверять и кто был бы рядом на протяжении всей жизни. Многие боятся, что партнер сбежит, как только они узнают друг друга «по-настоящему». И хотя иногда таким людям кажется, что их партнер ценит то, что они делают, им этого недостаточно. А что, если у них что-то не получится? Они постоянно задаются вопросом, останется ли их партнер с ними по доброй воле, если они позволят себе быть уязвимыми и попросят о сочувствии, поддержке и одобрении.

Если вам знакома хоть одна из перечисленных дилемм, то эта книга для вас.

Как клинический психолог я работала со многими людьми. Они впускали меня в свои сердца и жизни, надеясь на положительные изменения, — и я уверена, что большинство из них увидели путь к любви, которую искали.

Вы, как и многие из тех, с кем мне доводилось беседовать, возможно, вооружены гигабайтами информации, советами родных, друзей и экспертов, а еще «проверенной

формулой» успеха в отношениях. Скорее всего, вы часто ходили на свидания, много общались и шлифовали свой профиль в соцсетях в стремлении встретить любовь. Если вы уже состоите в отношениях, то, возможно, именно сейчас взращиваете уверенность в себе и убеждение, что достойны любви. Но не исключено, что вас по-прежнему преследуют чувство одиночества и страх быть отвергнутыми. У этого есть причина, но есть и решение.