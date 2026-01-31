Бэкон - Зеркало алхимии
Трактат «Зеркало алхимии», приписываемый знаменитому францисканскому монаху и философу Роджеру Бэкону, представляет собой квинтэссенцию средневековой герметической мысли. Автор определяет алхимию как «материальную науку», способную через знание естественных начал преобразовывать неблагородные металлы в совершенные. В основе этого Искусства лежит глубокое убеждение, что природа всегда стремится к золоту, а все прочие металлы — лишь промежуточные стадии или результаты случайных изменений на пути к этому совершенству.
Теоретический фундамент работы строится на классической теории серы и ртути. Бэкон утверждает, что все металлы и минералы происходят от этих двух первоначал, а их чистота и пропорции определяют природу золота, серебра, олова, свинца, меди и железа. Книга предлагает последовательное описание алхимического процесса: от выбора вещества для Эликсира до устройства печей, сосудов и тонкостей управления огнем. Особое внимание уделяется «цветам» Делания — визуальным знакам, свидетельствующим о правильности протекания трансмутации.
Настоящее издание дополнено фундаментальными текстами герметического корпуса: «Изумрудной скрижалью» Гермеса Трисмегиста с комментариями Хортулана и «Книгой тайн алхимии» Халида ибн Язида. Это делает книгу полноценным руководством по теории и практике Великого Делания, в котором химические манипуляции неразрывно связаны с философским осмыслением сотворения мира и очищения материи до её «наивысшего состояния».
Роджер Бэкон — Зеркало алхимии
Пер. с лат. и староангл., вступ. ст. и комм. В. А. Салмина. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2025. — 160 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).
ISBN 978-5-94396-338-4
Роджер Бэкон — Зеркало алхимии — Содержание
I. Роджер Бэкон. Зеркало алхимии
Определения: Алхимия как наука о превращении металлов.
Минералогия: Природа ртути и серы; происхождение золота, серебра и неблагородных металлов.
Практика: Вещество Эликсира, поддержание огня, устройство печи и сосудов.
Завершение: Цвета Делания и проекция средства на несовершенные тела.
II. Герметический корпус
Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста: Фундаментальный закон аналогии микрокосма и макрокосма.
Комментарии Хортулана: Четыре стихии в Камне, концепция «Отца-Солнца и Матери-Луны», очищение и фиксация Души в теле.
III. Халид ибн Язид. Книга тайн алхимии
Четыре Мастерства: Растворение, застывание, отбеливание и окрашивание.
Технологии: Сублимация, коагуляция, омовение камня и управление количеством огня.
Результат: Получение белого и красного Камня.
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