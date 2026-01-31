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Бэкон - Зеркало алхимии

Роджер Бэкон — Зеркало алхимии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, History, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Series Librarium Aureum. Opus Minus (19 books)

Трактат «Зеркало алхимии», приписываемый знаменитому францисканскому монаху и философу Роджеру Бэкону, представляет собой квинтэссенцию средневековой герметической мысли. Автор определяет алхимию как «материальную науку», способную через знание естественных начал преобразовывать неблагородные металлы в совершенные. В основе этого Искусства лежит глубокое убеждение, что природа всегда стремится к золоту, а все прочие металлы — лишь промежуточные стадии или результаты случайных изменений на пути к этому совершенству.

Теоретический фундамент работы строится на классической теории серы и ртути. Бэкон утверждает, что все металлы и минералы происходят от этих двух первоначал, а их чистота и пропорции определяют природу золота, серебра, олова, свинца, меди и железа. Книга предлагает последовательное описание алхимического процесса: от выбора вещества для Эликсира до устройства печей, сосудов и тонкостей управления огнем. Особое внимание уделяется «цветам» Делания — визуальным знакам, свидетельствующим о правильности протекания трансмутации.

Настоящее издание дополнено фундаментальными текстами герметического корпуса: «Изумрудной скрижалью» Гермеса Трисмегиста с комментариями Хортулана и «Книгой тайн алхимии» Халида ибн Язида. Это делает книгу полноценным руководством по теории и практике Великого Делания, в котором химические манипуляции неразрывно связаны с философским осмыслением сотворения мира и очищения материи до её «наивысшего состояния».

Роджер Бэкон — Зеркало алхимии

Пер. с лат. и староангл., вступ. ст. и комм. В. А. Салмина. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2025. — 160 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).
ISBN 978-5-94396-338-4

Роджер Бэкон — Зеркало алхимии — Содержание

I. Роджер Бэкон. Зеркало алхимии

  • Определения: Алхимия как наука о превращении металлов.

  • Минералогия: Природа ртути и серы; происхождение золота, серебра и неблагородных металлов.

  • Практика: Вещество Эликсира, поддержание огня, устройство печи и сосудов.

  • Завершение: Цвета Делания и проекция средства на несовершенные тела.

II. Герметический корпус

  • Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста: Фундаментальный закон аналогии микрокосма и макрокосма.

  • Комментарии Хортулана: Четыре стихии в Камне, концепция «Отца-Солнца и Матери-Луны», очищение и фиксация Души в теле.

III. Халид ибн Язид. Книга тайн алхимии

  • Четыре Мастерства: Растворение, застывание, отбеливание и окрашивание.

  • Технологии: Сублимация, коагуляция, омовение камня и управление количеством огня.

  • Результат: Получение белого и красного Камня.

Views 523
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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