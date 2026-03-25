Белик - Иоанн Креститель

Великий святой Иоанн Предтеча возвестил людям о скором пришествии в мир Спасителя - Сына Божия Иисуса Христа. Это событие дало ему имя Предтечи. Быть Предтечей, Предшественником Христовым - таков смысл явления в мир святого Иоанна. Вместе с тем его называют и Крестителем Господним, именно от него воплотившийся Сын Божий принял Крещение. Таково д войное призвание великого святого. В одном из пророчеств Господь открыл людям, что Его пришествие в мир возвестит ангел. Иоанн Предтеча не имел ангельской природы, но перед нами икона, на которой мы видим его с крыльями за спиной, как у Божиего вестника. В руках он держит чашу с собственной главой - за проповедь истины и обличения ему отсекли голову. Вместе с тем, тело Иоанна изображено невредимым. Почему же на иконе мы видим две главы святого?

И почему иконописец изобразил одну из них в чаше? Ведь в Евангелии говорится, что голову Предтечи Господня палачи принесли на блюде. Разве не должен художник во всем следовать Евангельскому повествованию? Понимать иконописные образы современному человеку нелегко, поскольку они нуждаются в истолковании. Церковный образ не только изображает событие, описанное в Священном Писании, богослужебном песнопении или апокрифе, но и художественными средствами раскрывает его внутренний богословский смысл. Своим символическим языком иконы приближают нас ко времени, которое мы называем Священной историей. Рассказ об иконах святого поможет увидеть ветхозаветные и новозаветные события и житие святого Иоанна не только через его жизнеописание, но и через художественные иконописные образы, созданные в разное время великими мастерами.

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2013, 76 с.

ISBN 978-5-00000-001-4

Русская икона - Белик Жанна - Иоанн Креститель - Оглавление

ЖИТИЕ И ПОЧИТАНИЕ (Жанна Григорьевна Белик)

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Жанна Григорьевна Белик)

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Жанна Григорьевна Белик)

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Жанна Григорьевна Белик)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ