В воскресенье утром пастор Клиффорд Чейз взошел за кафедру и посмотрел на свою паству, не зная, что сидящая в третьем ряду слева женщина навсегда изменит его жизнь. Клифф, 34 лет от роду, шестой год нес служение в евангельской библейской церкви. Выпускник библейского института им. Муди и Далласской богословской семинарии, никто не стал бы подвергать сомнению его строгие евангельские взгляды. Жена Клиффа, Мириам, посмотрела на него с любовной уверенностью. Она сотни раз слышала его проповеди, но никогда не уставала от его ясного разъяснения Священного Писания. «С каждым годом он проповедует все лучше», — с гордостью подумала она. Затем: «Надо было утром погладить его брюки». Дети Чейзов сидели рядом с Мириам, надеясь, что сегодня папа скажет короткую проповедь.

Клифф склонил голову и начал молиться: «Отче, Ты знаешь, что сейчас здесь есть страдающие люди. Они хотят услышать Твое Слово, надеясь найти ответы на самые насущные свои проблемы. Я благодарен тебе, Боже, за то, что Слово Твое есть истина, что в Нем Ты открыл нам все, необходимое, чтобы стать счастливыми, продуктивными, реализовавшими свои возможности людьми, которыми Ты предназначил нам быть. Дух Святой, наставляй наши сердца, когда мы будем слушать Твой спокойный тихий голос. Я молю об этом во имя Иисуса, Аминь».

Эд Бэлкли - Почему христиане не могут доверять психологии?

Издательство «Тинейджер», 2005, 376 с.

Эд Бэлкли - Почему христиане не могут доверять психологии? - Содержание

Дилемма для пастора

Часть 1 Взгляд на проблемы

1. Христианское консультирование сегодня

Часть 2 Мифы психологии

2. Миф о том, что психология — это наука

3. Миф о том, что психология эффективна

4. Миф о том, что психология движима состраданием

5. Миф о названиях (ярлыках) в психологии

6. Миф о том, что психологии можно доверять

7. Миф о том, что психология может исцелить прошлое

Часть 3 Совместимы ли психология и христианство?

8. Психология и христианство

9. Психология и церковь

10. Психология и христианский душепопечитель

11. Психология и Библия

Часть 4 Библейская альтернатива психологии

12. Библейское основание для душепопечения

13. Место для библейского душепопечения

14. Библейский метод достижения устойчивых перемен

Часть 5 Приложения