Русский человек неплохо умеет совершать подвиги. Со знаками «плюс» и «минус». Но вот бремя обыденной жизни, в которой нет места подвигу, дается нам гораздо труднее. Одна из невыносимых русских проблем – честно, официально, на полном серьезе признать себя маленьким человеком. Признать необратимо. Как факт и данность. Среднему европейцу в этом плане почему-то гораздо легче. Свою протяженную, пожизненную обыденность он воспринимает как должное.

Родился, учился, честно каких-нибудь 50 лет служил официантом, платил скромные налоги, женился (вышла замуж), породил детей, воспитал их, прочитал несколько книг (5–6, а зачем больше, когда и в тех все написано?). Когда дети выросли, научился путешествовать, посмотрел мир, закончил строительство дома. 30 000 недель подряд не забывал поливать жасминовые кусты. Болел за «Баварию» или «Ювентус», когда-то даже взял автограф у самого… Арьена Роббена, Фернандо Торреса – нужное подчеркнуть. Бывал в церкви, не причащался, но исповедовался. Посмотрел 128 телесериалов по 256 серий каждый, собрал коллекцию бронзовых колокольчиков, отмечал юбилеи в кругу семьи, дождался правнуков, умер. Всё. Не тянет ни на героический роман, ни на волшебную сказку.

Этот средний европеец тоже кому-то когда-то передал соль. И частенько бывал счастлив. Совершенно не зная, что он, по нашему Константину Леонтьеву, есть, оказывается, орудие всемирного разрушения. Возможно, он даже думал, что имеет отношение к машине всемирного созидания – как ее рядовой мирный винтик, коих миллиарды и мириады.

Станислав Белковский - Русское счастье по-путински. Что нам надо

Серия «Проект «Путин»»

Алгоритм; Москва; 2016

ISBN 978-5-906817-33-4

Станислав Белковский - Русское счастье по-путински. Что нам надо - Содержание

Простое русское счастье

Формула маленького человека

Двигатель русской души

Жить не напрягаясь

Непотопляемая водка

Простое русское счастье

Дожить и пережить

Наш большой праздник

Я люблю Путина

Справка ФСБ о Владимире Путине

Путин между Брежневым и Горбачевым

«Русская весна» Путина

ДАМа прошу не обижать

Путин доездился

Путину не с кем поговорить

Пропагандистский фантом Путина

Бриллианты путинского рейтинга

Путин и инопланетяне

Я люблю Путина

Нам санкции не страшны

Кризис – отец родной!

Мы повернемся к вам своею азиатской рожей

Европе вашей – кирдык

Почему мы хорошие, а кругом – козлы

Мы в заднице, но Запад идет к гибели

Кто правит миром?

Проклятая Америка

Нам санкции не страшны

Деньги на «Ночных волков»

Антикризисный план Белковского

В очередь – за славой России

Философия запрета

Эра пресечения

Все всерьез

Крепостная Россия

«Метод дыры»

В очередь – за славой России

«Если надо, умру за Путина!»

Свобода слома

Ненависть, обильно политая мракобесием

«Свобода – это далеко не так важно»

Пример Федора Кузьмича

Украине не отдадим

Украина: цена свободы

Каждый понимает по-своему

Во всем виновата Америка

Год Украины в России

Украине не отдадим

На миру и смерть красна

Операция по принуждению Запада к любви

Движимые лучшими побуждениями

Путин может ответить так, что мало не покажется

«Плохой парень мира»

Не завидуйте нам

Станислав Белковский - Русское счастье по-путински. Что нам надо - «Плохой парень мира»

Всегда приятно иметь дело со средством массовой информации, излагающим от своего имени содержание твоих личных мечтаний – очень тайных или совершенно явных. Вот у меня такого СМИ, к сожалению, нет (во всяком случае, пока не появилось). А у президента РФ Владимира Путина – есть. И это совсем не то, что вы подумали, а прямо-таки американский журнал Forbes, который некогда объявил Путина самым влиятельным политиком мира и с тех пор продолжает в том же духе. Некоторые наблюдатели говорят: это потому, что издатель журнала Стив Форбс очень не любит Барака Обаму и постоянно хочет как бы уязвить его через фигуру Путина. Впрочем, так это или нет, для нас сейчас неважно.

Мы о другом. Намедни Forbes опубликовал пространный материал своего обозревателя Кеннета Рапозы – о том, что уже в марте 2016 года западные санкции против России скорее всего отменят. Потому что Западу, с одной стороны, понравилась речь Путина на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, а с другой – до синих чертей надоела Украина с ее вечным нытьем на тему РФ-агрессии. Дескать, уже и Крым западные лидеры готовы де-факто признать неотъемлемой частью России. Вот до марта еще покочевряжатся и спустят санкционное дело на сверкающих тормозах.

Что ж, может, доля правды в словах г-на Рапозы и есть. Та же Украина действительно в последние месяцы начинает серьезно раздражать своих титульных друзей отсутствием эффективных реформ и стабильно высоким уровнем коррупции, которой любая война нипочем. Но… Дело-то по большому счету не в Украине. А в неконвенциальном поведении России на мировой арене. Москва превратилась для Запада в субъект, от которого теперь можно ожидать любой подлянки в любой временной момент. Вот за что санкции, а не за Крым или Донбасс как таковые.

Еще весной 2014-го, когда санкционная эпоха только начиналась, наш первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал одну весьма правильную вещь. Прямые санкции, заметил он, может, когда и отменят. Но вот только косвенные, которые гораздо страшнее, останутся. Доверие стяжается долго, а растрачивается быстро. Россия превратила себя в плохого парня мира. И ни в марте 2016-го, ни вскоре после того эта проблема не рассосется. Что бы там ни говорил всесведущий Forbes.

2015 г.