Белковский - Русское счастье по-путински
Русский человек неплохо умеет совершать подвиги. Со знаками «плюс» и «минус». Но вот бремя обыденной жизни, в которой нет места подвигу, дается нам гораздо труднее. Одна из невыносимых русских проблем – честно, официально, на полном серьезе признать себя маленьким человеком. Признать необратимо. Как факт и данность. Среднему европейцу в этом плане почему-то гораздо легче. Свою протяженную, пожизненную обыденность он воспринимает как должное.
Родился, учился, честно каких-нибудь 50 лет служил официантом, платил скромные налоги, женился (вышла замуж), породил детей, воспитал их, прочитал несколько книг (5–6, а зачем больше, когда и в тех все написано?). Когда дети выросли, научился путешествовать, посмотрел мир, закончил строительство дома. 30 000 недель подряд не забывал поливать жасминовые кусты. Болел за «Баварию» или «Ювентус», когда-то даже взял автограф у самого… Арьена Роббена, Фернандо Торреса – нужное подчеркнуть. Бывал в церкви, не причащался, но исповедовался. Посмотрел 128 телесериалов по 256 серий каждый, собрал коллекцию бронзовых колокольчиков, отмечал юбилеи в кругу семьи, дождался правнуков, умер. Всё. Не тянет ни на героический роман, ни на волшебную сказку.
Этот средний европеец тоже кому-то когда-то передал соль. И частенько бывал счастлив. Совершенно не зная, что он, по нашему Константину Леонтьеву, есть, оказывается, орудие всемирного разрушения. Возможно, он даже думал, что имеет отношение к машине всемирного созидания – как ее рядовой мирный винтик, коих миллиарды и мириады.
Станислав Белковский - Русское счастье по-путински. Что нам надо
Серия «Проект «Путин»»
Алгоритм; Москва; 2016
ISBN 978-5-906817-33-4
Станислав Белковский - Русское счастье по-путински. Что нам надо - Содержание
Простое русское счастье
- Формула маленького человека
- Двигатель русской души
- Жить не напрягаясь
- Непотопляемая водка
- Простое русское счастье
- Дожить и пережить
- Наш большой праздник
Я люблю Путина
- Справка ФСБ о Владимире Путине
- Путин между Брежневым и Горбачевым
- «Русская весна» Путина
- ДАМа прошу не обижать
- Путин доездился
- Путину не с кем поговорить
- Пропагандистский фантом Путина
- Бриллианты путинского рейтинга
- Путин и инопланетяне
- Я люблю Путина
Нам санкции не страшны
- Кризис – отец родной!
- Мы повернемся к вам своею азиатской рожей
- Европе вашей – кирдык
- Почему мы хорошие, а кругом – козлы
- Мы в заднице, но Запад идет к гибели
- Кто правит миром?
- Проклятая Америка
- Нам санкции не страшны
- Деньги на «Ночных волков»
- Антикризисный план Белковского
В очередь – за славой России
- Философия запрета
- Эра пресечения
- Все всерьез
- Крепостная Россия
- «Метод дыры»
- В очередь – за славой России
- «Если надо, умру за Путина!»
- Свобода слома
- Ненависть, обильно политая мракобесием
- «Свобода – это далеко не так важно»
- Пример Федора Кузьмича
Украине не отдадим
- Украина: цена свободы
- Каждый понимает по-своему
- Во всем виновата Америка
- Год Украины в России
- Украине не отдадим
- На миру и смерть красна
- Операция по принуждению Запада к любви
- Движимые лучшими побуждениями
- Путин может ответить так, что мало не покажется
- «Плохой парень мира»
- Не завидуйте нам
Станислав Белковский - Русское счастье по-путински. Что нам надо - «Плохой парень мира»
Всегда приятно иметь дело со средством массовой информации, излагающим от своего имени содержание твоих личных мечтаний – очень тайных или совершенно явных. Вот у меня такого СМИ, к сожалению, нет (во всяком случае, пока не появилось). А у президента РФ Владимира Путина – есть. И это совсем не то, что вы подумали, а прямо-таки американский журнал Forbes, который некогда объявил Путина самым влиятельным политиком мира и с тех пор продолжает в том же духе. Некоторые наблюдатели говорят: это потому, что издатель журнала Стив Форбс очень не любит Барака Обаму и постоянно хочет как бы уязвить его через фигуру Путина. Впрочем, так это или нет, для нас сейчас неважно.
Мы о другом. Намедни Forbes опубликовал пространный материал своего обозревателя Кеннета Рапозы – о том, что уже в марте 2016 года западные санкции против России скорее всего отменят. Потому что Западу, с одной стороны, понравилась речь Путина на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, а с другой – до синих чертей надоела Украина с ее вечным нытьем на тему РФ-агрессии. Дескать, уже и Крым западные лидеры готовы де-факто признать неотъемлемой частью России. Вот до марта еще покочевряжатся и спустят санкционное дело на сверкающих тормозах.
Что ж, может, доля правды в словах г-на Рапозы и есть. Та же Украина действительно в последние месяцы начинает серьезно раздражать своих титульных друзей отсутствием эффективных реформ и стабильно высоким уровнем коррупции, которой любая война нипочем. Но… Дело-то по большому счету не в Украине. А в неконвенциальном поведении России на мировой арене. Москва превратилась для Запада в субъект, от которого теперь можно ожидать любой подлянки в любой временной момент. Вот за что санкции, а не за Крым или Донбасс как таковые.
Еще весной 2014-го, когда санкционная эпоха только начиналась, наш первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал одну весьма правильную вещь. Прямые санкции, заметил он, может, когда и отменят. Но вот только косвенные, которые гораздо страшнее, останутся. Доверие стяжается долго, а растрачивается быстро. Россия превратила себя в плохого парня мира. И ни в марте 2016-го, ни вскоре после того эта проблема не рассосется. Что бы там ни говорил всесведущий Forbes.
2015 г.
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