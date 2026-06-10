Если в вашей семье родился «особенный» ребенок, не замыкайтесь на нем. Живите сами и дайте жить вашему ребенку. У него не так много потребностей. Пусть в вашей семье появятся другие дети, окружите малыша с проблемами большой и любящей семьей, которая его поддержит и тогда, когда век папы и мамы закончится. Не живите в самообмане - «все ради ребенка», в будущем вы очень пожалеете об этом.

Дети, имеющие проблемы со здоровьем рождались во все времена. Даже в Библии можно встретить подобные истории. Одна из них рассказывает нам о больном мальчике из колена Иудина, которого мать назвала Иавис, что означает «иссохший». Скорее всего, мальчик не отличался крепким здоровьем. Тем не менее, это не помешало ему стать известным учителем своего народа. Искренняя просьба к Всевышнему помогла Иавису преодолеть имеющиеся ограничения. Эти слова имеют силу и сегодня.

Если благословишь меня, и расширишь границы мои, и будет рука Твоя со мной, и убережешь меня от зла, чтобы я не горевал...» (1Паралипоменон 4:10).

Удачно сложилась и жизнь Мемфивосфея - внука царя Саула. Он стал калекой в возрасте пяти лет, когда нянька уронила его, убегая от преследователей. После гибели своего деда и отца он мог бы оказаться у дверей храма, прося подаяния всю оставшуюся жизнь. Но царь Давид, ставший царем Израиля вместо Саула, пожаловал ему земли, пригласил Мемфивосфея навсегда занять . Мы не всегда знаем, почему у детей есть проблемы со здоровьем. Многие считают, что ребенок наказан за грехи родителей. Даже Апостолы, увидев слепорожденного мальчика, задали Иисусу вопрос, который часто волнует и нас: «Кто виноват?».

Юлия Владимировна Белоусова - Моя награда от Господа - пособие для родителей с особенными детьми

Альянс "Мужество жить" - 44с.

Юлия Владимировна Белоусова - Моя награда от Господа - пособие для родителей с особенными детьми - Содержаніе

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ

2. МОЯ ИСТОРИЯ

3. ЭТАПЫ БОРЬБЫ И ПОБЕДЫ

4. МОИ МОЛИТВЫ

5. ШАГИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

6. ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ

ТАКТИКА СРАЖЕНИЯ,ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ ПОБЕЖДАТЬ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕЛЕНЫ, СЕСТРЫ ТИМОФЕЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ