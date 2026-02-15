Беляев Варнава - Дядя Коля против

Эта уникальная книга представляет собой публикацию тайных дневниковых записей выдающегося подвижника и аскета XX века, епископа Варнавы (Беляева). Находясь на нелегальном положении в Киеве в 50-е и 60-е годы, он был вынужден скрывать свой сан под маской обычного пенсионера, известного соседям как «дядя Коля». Под этим скромным обличием скрывался глубочайший богослов и мистик, который в своих записных книжках вел бескомпромиссную духовную брань против духа времени, атеистического режима и внутреннего обмирщения церкви.

Тексты епископа Варнавы поражают своей прямотой, остротой ума и бескомпромиссностью. Он анализирует состояние современного ему общества и религии, обличая лицемерие и духовную спячку. «Дядя Коля» выступает против всего, что уводит человека от живого общения с Богом — будь то государственное давление или собственная леность. Записные книжки — это не просто исторический документ, а живой учебник святоотеческого трезвения в экстремальных условиях, показывающий, как можно сохранить внутреннюю свободу и чистоту веры, находясь в самом центре враждебного мира.

Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека, 2010 г. - 864 с.

ISBN 5-88213-084-0

Еп. Варнава (Беляев) - «Дядя Коля» против... Записные книжки епископа Варнавы (Беляева). 1950-1960 - Содержание

На IV пленуме правления Союза писателей СССР (1958)

Павел Проценко. Советские 1950-е глазами епископа Варнавы /Беляева/

Записные книжки:

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959-1960

«Записные книжки»: палеографическое описание

Принятые обозначения и сокращения

Комментарии

Именной указатель

Избранный тематический указатель

Биографическая справка

Библиография сочинений епископа Варнавы /Беляева/