Беляев Варнава - Дядя Коля против
Эта уникальная книга представляет собой публикацию тайных дневниковых записей выдающегося подвижника и аскета XX века, епископа Варнавы (Беляева). Находясь на нелегальном положении в Киеве в 50-е и 60-е годы, он был вынужден скрывать свой сан под маской обычного пенсионера, известного соседям как «дядя Коля». Под этим скромным обличием скрывался глубочайший богослов и мистик, который в своих записных книжках вел бескомпромиссную духовную брань против духа времени, атеистического режима и внутреннего обмирщения церкви.
Тексты епископа Варнавы поражают своей прямотой, остротой ума и бескомпромиссностью. Он анализирует состояние современного ему общества и религии, обличая лицемерие и духовную спячку. «Дядя Коля» выступает против всего, что уводит человека от живого общения с Богом — будь то государственное давление или собственная леность. Записные книжки — это не просто исторический документ, а живой учебник святоотеческого трезвения в экстремальных условиях, показывающий, как можно сохранить внутреннюю свободу и чистоту веры, находясь в самом центре враждебного мира.
Еп. Варнава (Беляев) - «Дядя Коля» против... Записные книжки епископа Варнавы (Беляева). 1950-1960
Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека, 2010 г. - 864 с.
ISBN 5-88213-084-0
Еп. Варнава (Беляев) - «Дядя Коля» против... Записные книжки епископа Варнавы (Беляева). 1950-1960 - Содержание
На IV пленуме правления Союза писателей СССР (1958)
Павел Проценко. Советские 1950-е глазами епископа Варнавы /Беляева/
Записные книжки:
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959-1960
«Записные книжки»: палеографическое описание
Принятые обозначения и сокращения
Комментарии
Именной указатель
Избранный тематический указатель
Биографическая справка
Библиография сочинений епископа Варнавы /Беляева/
