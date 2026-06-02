Беляков - Тень Мазепы
Сергей Беляков в книге «Тень Мазепы» исследует становление украинской нации в эпоху Гоголя, соединяя исторический анализ, литературоведческое наблюдение и живое повествование. В центре внимания автора — Малороссия и Украина XIX века, их география, язык, религия, память о казачестве, отношение к России, Польше, евреям, а также роль писателей, поэтов и исторических мифов в формировании национального самосознания.
Книга показывает историю национализма не как сухую смену политических программ, а как насыщенный мир страсти, энергии и творчества. Здесь гетманы, козаки, Шевченко, Гоголь, Мазепа, польская шляхта, русские чиновники и малороссийское дворянство становятся участниками большого рассказа о том, как рождалась и осмысляла себя украинская нация.
Беляков Сергей – Тень Мазепы – Украинская нация в эпоху Гоголя
Беляков, С. С. Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя / С. С. Беляков. — М.: Издательство АСТ, 2016. — 438 с.
ISBN 978-5-17-120117-3
Беляков Сергей – Тень Мазепы – Содержание
Часть I. География нации: граница и земли
С чего начинается Украина?
Украина и Малороссия
Полтава — столица Малороссии
Киев, Слободская Украина, Харьков, Новороссия
Часть II. Народ и имя
Западные русские
Черкасы и «хохлы»
Народ малороссийский
Страна козаков
Часть III. Русский взгляд на украинца
Хата
Мова
Жинка
Ведьма
Лыцари
Ужас украинский
Часть IV. История независности и Гетманщины
Гетманщина
Воспоминание о Запорожье
Рыцари-разбойники
Бедная Малороссия
Часть V. Нация и ее боги
Русская вера
Московская вера
Киевский синопсис
Народный герой
Часть VI. Польский фактор
Царь Польский
Магнаты, паны и подпанки
Польский национализм
«Украинская школа»
Часть VII. Евреи в украинском мире
Старые знакомые
В осажденной крепости
Золотой навет?
Банкир, стало быть, еврей
Часть VIII. Украина и Россия
Русь Восточная и Русь Западная
Переяславская рада
Братья навек
Москали
Кацапы
Несколько слов о русофобии
Часть IX. Малороссия и Петербург
Финские гены и русские песни
Город немецкий
Песнь на чужой земле
В снегах и на чужбине
Часть X. Дворянство и империя
Малороссийское дворянство
Без «малорусской особости»
Русский учитель, русский ученик
Часть XI. Мазепа
От Варшавы до Москвы
Измена
Герой-любовник, герой-злодей
Забытое предательство
Часть XII. Шевченко и мужицкая нация
Мужицкая нация
Во имя святых Кирилла и Мефодия
Кобзарь и народ
Великая иллюзия
Часть XIII. Гоголь и выбор нации
Благодатная Малороссия
«Хохол по рождению»
Гоголь-чаровник
Русский поворот
Птица-тройка, или Несбывшееся пророчество
Две сабли: вместо заключения
Библиография
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