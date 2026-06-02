Беляков - Тень Мазепы

Сергей Беляков в книге «Тень Мазепы» исследует становление украинской нации в эпоху Гоголя, соединяя исторический анализ, литературоведческое наблюдение и живое повествование. В центре внимания автора — Малороссия и Украина XIX века, их география, язык, религия, память о казачестве, отношение к России, Польше, евреям, а также роль писателей, поэтов и исторических мифов в формировании национального самосознания.

Книга показывает историю национализма не как сухую смену политических программ, а как насыщенный мир страсти, энергии и творчества. Здесь гетманы, козаки, Шевченко, Гоголь, Мазепа, польская шляхта, русские чиновники и малороссийское дворянство становятся участниками большого рассказа о том, как рождалась и осмысляла себя украинская нация.

Беляков Сергей – Тень Мазепы – Украинская нация в эпоху Гоголя

Беляков, С. С. Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя / С. С. Беляков. — М.: Издательство АСТ, 2016. — 438 с.

ISBN 978-5-17-120117-3

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