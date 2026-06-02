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Беляков - Тень Мазепы

Беляков - Тень Мазепы
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Religious Studies Atheism

Сергей Беляков в книге «Тень Мазепы» исследует становление украинской нации в эпоху Гоголя, соединяя исторический анализ, литературоведческое наблюдение и живое повествование. В центре внимания автора — Малороссия и Украина XIX века, их география, язык, религия, память о казачестве, отношение к России, Польше, евреям, а также роль писателей, поэтов и исторических мифов в формировании национального самосознания.

Книга показывает историю национализма не как сухую смену политических программ, а как насыщенный мир страсти, энергии и творчества. Здесь гетманы, козаки, Шевченко, Гоголь, Мазепа, польская шляхта, русские чиновники и малороссийское дворянство становятся участниками большого рассказа о том, как рождалась и осмысляла себя украинская нация.

Беляков Сергей – Тень Мазепы – Украинская нация в эпоху Гоголя

Беляков, С. С. Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя / С. С. Беляков. — М.: Издательство АСТ, 2016. — 438 с.
ISBN 978-5-17-120117-3

Беляков Сергей – Тень Мазепы – Содержание

  • Часть I. География нации: граница и земли

    • С чего начинается Украина?

    • Украина и Малороссия

    • Полтава — столица Малороссии

    • Киев, Слободская Украина, Харьков, Новороссия

  • Часть II. Народ и имя

    • Западные русские

    • Черкасы и «хохлы»

    • Народ малороссийский

    • Страна козаков

  • Часть III. Русский взгляд на украинца

    • Хата

    • Мова

    • Жинка

    • Ведьма

    • Лыцари

    • Ужас украинский

  • Часть IV. История независности и Гетманщины

    • Гетманщина

    • Воспоминание о Запорожье

    • Рыцари-разбойники

    • Бедная Малороссия

  • Часть V. Нация и ее боги

    • Русская вера

    • Московская вера

    • Киевский синопсис

    • Народный герой

  • Часть VI. Польский фактор

    • Царь Польский

    • Магнаты, паны и подпанки

    • Польский национализм

    • «Украинская школа»

  • Часть VII. Евреи в украинском мире

    • Старые знакомые

    • В осажденной крепости

    • Золотой навет?

    • Банкир, стало быть, еврей

  • Часть VIII. Украина и Россия

    • Русь Восточная и Русь Западная

    • Переяславская рада

    • Братья навек

    • Москали

    • Кацапы

    • Несколько слов о русофобии

  • Часть IX. Малороссия и Петербург

    • Финские гены и русские песни

    • Город немецкий

    • Песнь на чужой земле

    • В снегах и на чужбине

  • Часть X. Дворянство и империя

    • Малороссийское дворянство

    • Без «малорусской особости»

    • Русский учитель, русский ученик

  • Часть XI. Мазепа

    • От Варшавы до Москвы

    • Измена

    • Герой-любовник, герой-злодей

    • Забытое предательство

  • Часть XII. Шевченко и мужицкая нация

    • Мужицкая нация

    • Во имя святых Кирилла и Мефодия

    • Кобзарь и народ

    • Великая иллюзия

  • Часть XIII. Гоголь и выбор нации

    • Благодатная Малороссия

    • «Хохол по рождению»

    • Гоголь-чаровник

    • Русский поворот

    • Птица-тройка, или Несбывшееся пророчество

  • Две сабли: вместо заключения

  • Библиография

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Added 02.06.2026
Author brat Vadim
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