Книга Хайнца Бема — это глубокое психологическое и духовное исследование человеческой души, оказавшейся в плену идей ницшеанства. Главный герой, Роланд Зеегер, сознательно выбирает путь самодостаточности и гордого одиночества, опираясь на философию «смерти Бога». Однако за внешней маской успеха и интеллектуального превосходства скрывается глубокая неудовлетворенность, холодность к близким и неспособность найти внутренний покой.

Автор мастерски показывает, как через череду жизненных потрясений — опоздание на венчание сестры, сложные отношения с отцом и болезненные воспоминания прошлого — герой приходит к осознанию ограниченности человеческой воли. Это история о том, что путь отрицания Бога ведет к деструктивному восприятию мира, и только чудо прощения способно разорвать оковы ненависти и эгоцентризма. Книга служит ярким примером того, как даже самый убежденный скептик может найти дорогу к свету через искреннее раскаяние.

Harsewinkel: Bild & Medien Vertriebs GmbH, 2007. — 128 c.

ISBN 978-3-936605-08-2

Хайнц Бем — Чудо прощения — Содержание