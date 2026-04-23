Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бем - Чудо прощения

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, *Biographies Memoirs

Книга Хайнца Бема — это глубокое психологическое и духовное исследование человеческой души, оказавшейся в плену идей ницшеанства. Главный герой, Роланд Зеегер, сознательно выбирает путь самодостаточности и гордого одиночества, опираясь на философию «смерти Бога». Однако за внешней маской успеха и интеллектуального превосходства скрывается глубокая неудовлетворенность, холодность к близким и неспособность найти внутренний покой.

Автор мастерски показывает, как через череду жизненных потрясений — опоздание на венчание сестры, сложные отношения с отцом и болезненные воспоминания прошлого — герой приходит к осознанию ограниченности человеческой воли. Это история о том, что путь отрицания Бога ведет к деструктивному восприятию мира, и только чудо прощения способно разорвать оковы ненависти и эгоцентризма. Книга служит ярким примером того, как даже самый убежденный скептик может найти дорогу к свету через искреннее раскаяние.

Хайнц Бем — Чудо прощения

Harsewinkel: Bild & Medien Vertriebs GmbH, 2007. — 128 c.
ISBN 978-3-936605-08-2

Хайнц Бем — Чудо прощения — Содержание

  • Глава 1

  • Глава 2

  • Глава 3

  • Глава 4

  • Глава 5

  • Глава 6

  • Глава 7

  • Глава 8

  • Глава 9

  • Глава 10

  • Глава 11

  • Глава 12

  • Глава 13

  • Глава 14

  • Глава 15

  • Глава 16

Views 20
Rating
Added 23.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 8 hours ago
Благодарю

