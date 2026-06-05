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Бендик - Порівняльне богослов’я

Бендик - Порівняльне богослов’я
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, CATHOLICISM, ORTHODOXY, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational
Series Богослов’я (1 book)

У книзі, в основі якої покладено курс лекцій з порівняльного богослов’я в Дрогобицькій духовній семінарії у 1998–2024 рр., автор представляє загальні риси богослов’я західної церковної традиції з перспективи Християнського Сходу. Такі зіставлення й порівняння необхідні в сучасному багатокультурному і глобальному світі, бо допомагають повніше пізнати Богом об’явлену Істину.

Книга стверджує сумісність «східного», конфесійно «православного», і «західного», конфесійно «католицького», богословій. Порівнюючи римську та візантійську богословські традиції, автор показує не суперечність між відмінними підходами, а їхню взаємну потрібність і доповнюваність.

Бендик Мирон – Порівняльне богослов’я – Погляд на християнський Захід з перспективи візантійського Сходу

о. Мирон Бендик. Порівняльне богослов’я. Погляд на християнський Захід з перспективи візантійського Сходу. – Дрогобич: Видавництво Дрогобицької духовної семінарії, 2024. – 204 с. – (Навчальні матеріали. Серія «Богослов’я».)

Бендик Мирон – Порівняльне богослов’я – Зміст

  • Список скорочень

  • Вступ

  • Традиція і традиції

  • Головні відмінності між східним і західним богослов’ями

  • Особливості латинського богослов’я

  • Латинське богослов’я у ХХ сторіччі

  • Бог і Його існування

  • Бог у Пресвятій Трійці

  • Протологія / креатологія

  • Антропологія

  • Гріхопадіння

  • Христологія

    • Воплочення

    • Сотеріологія

  • Сотеріологія: відкуплення

  • Пневматологія

  • Відповідь людини на Божу благодать: віра, надія і любов

  • Маріологія

  • Еклезіологія

    • Вчення про Церкву

    • Примат папи Римського

    • Екуменізм

  • Сакраментологія

    • Святі Таїнства in genere

    • Святі Таїнства in specie

    • Хрещення і Миропомазання

    • Євхаристія

    • Сповідь

    • Єлеопомазання

    • Священство

    • Подружжя

  • Есхатологія

    • Останні речі людини

    • Апокаліптика

  • Висновки

  • Використана література

  • Про автора

Views 48
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Added 05.06.2026
Author brat Vadim
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