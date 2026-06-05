У книзі, в основі якої покладено курс лекцій з порівняльного богослов’я в Дрогобицькій духовній семінарії у 1998–2024 рр., автор представляє загальні риси богослов’я західної церковної традиції з перспективи Християнського Сходу. Такі зіставлення й порівняння необхідні в сучасному багатокультурному і глобальному світі, бо допомагають повніше пізнати Богом об’явлену Істину.

Книга стверджує сумісність «східного», конфесійно «православного», і «західного», конфесійно «католицького», богословій. Порівнюючи римську та візантійську богословські традиції, автор показує не суперечність між відмінними підходами, а їхню взаємну потрібність і доповнюваність.

Бендик Мирон – Порівняльне богослов’я – Погляд на християнський Захід з перспективи візантійського Сходу

о. Мирон Бендик. Порівняльне богослов’я. Погляд на християнський Захід з перспективи візантійського Сходу. – Дрогобич: Видавництво Дрогобицької духовної семінарії, 2024. – 204 с. – (Навчальні матеріали. Серія «Богослов’я».)

Бендик Мирон – Порівняльне богослов’я – Зміст