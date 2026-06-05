Бендик - Порівняльне богослов’я
У книзі, в основі якої покладено курс лекцій з порівняльного богослов’я в Дрогобицькій духовній семінарії у 1998–2024 рр., автор представляє загальні риси богослов’я західної церковної традиції з перспективи Християнського Сходу. Такі зіставлення й порівняння необхідні в сучасному багатокультурному і глобальному світі, бо допомагають повніше пізнати Богом об’явлену Істину.
Книга стверджує сумісність «східного», конфесійно «православного», і «західного», конфесійно «католицького», богословій. Порівнюючи римську та візантійську богословські традиції, автор показує не суперечність між відмінними підходами, а їхню взаємну потрібність і доповнюваність.
Бендик Мирон – Порівняльне богослов’я – Погляд на християнський Захід з перспективи візантійського Сходу
о. Мирон Бендик. Порівняльне богослов’я. Погляд на християнський Захід з перспективи візантійського Сходу. – Дрогобич: Видавництво Дрогобицької духовної семінарії, 2024. – 204 с. – (Навчальні матеріали. Серія «Богослов’я».)
Бендик Мирон – Порівняльне богослов’я – Зміст
Список скорочень
Вступ
Традиція і традиції
Головні відмінності між східним і західним богослов’ями
Особливості латинського богослов’я
Латинське богослов’я у ХХ сторіччі
Бог і Його існування
Бог у Пресвятій Трійці
Протологія / креатологія
Антропологія
Гріхопадіння
Христологія
Воплочення
Сотеріологія
Сотеріологія: відкуплення
Пневматологія
Відповідь людини на Божу благодать: віра, надія і любов
Маріологія
Еклезіологія
Вчення про Церкву
Примат папи Римського
Екуменізм
Сакраментологія
Святі Таїнства in genere
Святі Таїнства in specie
Хрещення і Миропомазання
Євхаристія
Сповідь
Єлеопомазання
Священство
Подружжя
Есхатологія
Останні речі людини
Апокаліптика
Висновки
Використана література
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