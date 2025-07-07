Бенебелл Вэн - Целостное Таро - комплексный подход

В книге «Целостное Таро» автор Бенебелл Вэн предлагает полное руководство по использованию Таро для собственного развития; исчерпывающий обзор истории Таро и множество методов его использования (в том числе связь с юнгианской архетипической психологией и традиционными китайскими практиками гадания).

Таро - это практика, наполненная богатой историей и культурой. Это наука о разуме, которая таит в себе всю мудрость человечества: искусство повествования, философию, культурную антропологию и духовные уроки множества обществ, религий и школ мысли. Современные практики используют скрытые в нем архетипы для психологической проективной оценки. Таро помогает нам глубже понять себя, причины нашего поведения и выяснить, почему мы боремся друг с другом.

В этой книге вы найдете всеобъемлющее описание Таро как инструмента, который поможет вам изучить собственное бессознательное и найти ответ на мучающие вас вопросы. Вы научитесь использовать Таро для принятия осознанных решений, которые помогут вам достичь успеха. Карты не дают готовых ответов, но помогают иначе взглянуть на ситуацию и наметить правильный путь. Типичный аналитический процесс большинства людей основан на рациональном и эмоциональном интеллекте, но если вы изучите Таро и будете применять ero на практике, то сможете добавить третью составляющую - духовный интеллект.

Я не верю в гадания и предсказание будущего, придерживаясь аналитического подхода. Знаки и символы на картах облегчают процесс извлечения информации из бессознательного и ее осмысления на сознательном уровне. Это помогает нам находить оригинальные и творческие решения, рассматривать проблемы под другим углом, совершать прорывы и двигаться вперед. Я называю это «Таро-аналитикой».

Изучая образы и символы на картах во время интерпретации расклада, мы подстегиваем наше воображение. Оно, в свою очередь, активирует интуицию, единственный инструмент, который помогает проложить путь к истине, покоящейся в коллективном бессознательном. Работая с Таро, мы извлекаем знания из бессознательного разума и поднимаем их на поверхность сознания.

Бенебелл Вэн - Целостное Таро: комплексный подход - Том 1 - главы 1-14

Переводчик: Лилия Веллер

М.: Касталия, 2025. - 290 с.

ISBN 978-5-907969-20-9

Бенебелл Вэн - Целостное Таро: комплексный подход - Том 1 - Содержание

Глава 1. Таро аналитика: Целостный подход

Глава 2. Краткий урок истории

Глава 3. Устранение страхов и разбор теорий о том, как работает Таро

Глава 4. Выбор колоды

Глава 5. Анатомия Таро Райдера-Уэйта-Смит

Глава 6. Дневник Таро

Глава 7. План изучения Таро для начинающих

Глава 8. Ключевые слова

Глава 9. Энциклопедия значений карт

Глава 10. Сигнификаторы

Глава 11. Первая операция

Глава 12. Интерпретация Придворных карт

Глава 13. О тасовании, снятии и выкладке карт

Глава 14. Основы чтения раскладов

Интерпретация расклада Таро - это не игра в «смешай и сочетай». Карты рассказывают Искателю историю, в которой содержится ответ на его вопрос. Именно так работает Таро. Более того, эта история содержит в себе четкое послание, предупреждение или наоборот, подтверждение, что Искатель на правильном пути. Таким образом, карты дают совет, на чем необходимо сосредоточиться в данный момент.

Бенебелл Вэн - Целостное Таро: комплексный подход - Том 2 - главы 15-33, приложения

М.: Касталия, 2025. - 240 с.

Переводчик: Лилия Веллер

ISBN 978-5-907969-21-6

Бенебелл Вэн - Целостное Таро: комплексный подход - Том 2 - Содержание

Глава 15. Нюансы интерпретации раскладов

Глава 16. Создание раскладов Таро

Глава 17. Интерпретация Таро: пошаговый аналитический процесс

Глава 18. I1ять компонентов обстоятельств

Глава 19. Как успокоить Искателя, если в раскладе выпали «плохие» карты

Глава 20. Как читать карты Таро для себя

Глава 21. Настройка на сеанс чтения Таро и вспомогательные атрибуты

Глава 22. Упражнения для тарологов среднего уровня

Глава 23. О пользе медитации для тарологов

Глава 24. Неуместные вопросы

Глава 25. Этика таролога

Глава 26. Таро и любовь

Глава 27. Таро и профессиональное развитие

Глава 28. Использование Таро для повышения психологической устойчивости

Глава 29. Глубокая диагностика

Глава 30. Открытие Ключа

Глава 31. Марсельское Таро и Таро Тота

Глава 32. Профессиональная практика Таро

Глава 33. Эссе: как я начинала свою практику Таро

Приложения