В мире есть миллионы компьютеров (а также смартфонов, планшетов и т. д.). Долгое время эти компьютеры были изолированы друг от друга пока кто-то не догадался соединить их и создать интернет. Кстати, слово «Интернет» так и переводится с английского — «Взаимосвязанная сеть». И эта сеть соединяет друг с другом все компьютеры на планете. По большей части она сделана из кабелей: когда-то кабели были только телефонными, сегодня существуют и более современные системы связи, как, например мощнейшие кабели из оптического волокна, спутниковое соединение или беспроводное, то есть вообще без кабелей. Среди компьютеров, входящих в сеть интернет, есть несколько особенных: они называются серверами и нужны для того, чтобы помогать связываться между собой более маленьким компьютерам, вроде твоего планшета или ноутбука, которым пользуется мама.

Например, когда ты играешь онлайн, ты подсоединяешься к какому-нибудь серверу, в памяти которого хранится игра, и он координирует сообщения между твоей системой и системой твоих друзей. Но как компьютеры передают друг другу сообщения ? Через роутер, конечно ! Роутер — это устройство, которое анализирует сообщения твоего компьютера, преобразует их в пакет данных и передает по сети. Когда данные прибывают в пункт назначения, другой роутер их принимает, читает, проверяет и снова переводит в сообщения. И все это происходит со скоростью света (ну, почти). Что можно делать в интернете ? Да просто уйму всего…

Тео Бенедетти, Давиде Морозинотто - Кибербуллер в нокауте. Соцсети инструкция по применению

Москва, Эксмодетство, 2021 г. 96 с.

Серия "Non-fiction. Подростки (11-14 лет)"

ISBN: 978-5-04-154280-1

Тео Бенедетти, Давиде Морозинотто - Кибербуллер в нокауте. Соцсети инструкция по применению - Содержание

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕТЬ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ПРАВО НА ПРАЙВЕСИ

БУЛЛИНГ И КИБЕРБУЛЛИНГ

РАЗОБЛАЧИ КИБЕРБУЛЛЕРА

АКТИВНАЯ САМООБОРОНА

ПАССИВНАЯ САМООБОРОНА

Эпилог

Приложение