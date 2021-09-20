Бенедикт XVI - Verbum Domini о Слове Божием

Прежде всего я хотел бы напомнить о красоте и притягательности новой встречи с Господом Иисусом, пережитой в дни Ассамблеи Синода. Поэтому я, вторя Синодальным Отцам, обращаюсь ко всем верным со словами из Первого послания святого Иоанна: «Возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, — о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» (1 Ин 1, 2-3). Апостол говорит нам о слушании, видении, осязании и созерцании (ср. 1 Ин 1, 1) Слова Жизни, поскольку Сама Жизнь явилась во Христе. И мы, призванные к общению с Богом и между собой, должны быть глашатаями этого дара. В русле такой керигматической перспективы Ассамблея Синода свидетельствовала Церкви и миру о красоте встречи со Словом Божиим в церковном общении.

Поэтому я призываю всех верных вновь пережить личную и общинную встречу со Христом, ставшим видимым Словом Жизни, и быть Его глашатаями для того, чтобы дар Божественной жизни, дар общения, еще больше распространялся во всем мире. Ведь участие в жизни Бога, Троицы Любви, есть полнота радости (ср. 1 Ин 1, 4). Дар и насущная задача Церкви — возвещать радость, проистекающую из встречи с Личностью Христа, Словом Божиим, присутствующим среди нас. В мире, где Бога нередко считают ненужным или чуждым, мы, как Петр, исповедуем, что лишь у Него «глаголы вечной жизни» (Ин 6, 68). Ничто не может быть приоритетнее необходимости заново открыть сегодняшнему человеку доступ к Богу — к Богу, говорящему с нами и сообщающему нам Свою любовь, чтобы мы имели жизнь с избытком (ср. Ин 10, 10).

Послесинодальное апостольское обращение Verbum Domini Святейшего Отца Бенедикта XVI епископату, духовенству, лицам, посвященным Богу, и верным мирянам о Слове Божием в жизни и мисии Церкви

Издательство Францисканцев, Москва, 2011

ISBN: 978-5-89208-095-8

Послесинодальное апостольское обращение Verbum Domini Святейшего Отца Бенедикта XVI епископату, духовенству, лицам, посвященным Богу, и верным мирянам о Слове Божием в жизни и мисии Церкви - Оглавление

Введение

Первая часть VERBUM DEI — СЛОВО БОЖИЕ

Вторая часть VERBUM IN ECCLESIA — СЛОВО В ЦЕРКВИ

Третья часть VERBUM MUNDO — СЛОВО МИРУ

Заключение