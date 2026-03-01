Бенгальский - Гримуар царя Соломона - Том II

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Второй том исследования «Гримуар царя Соломона» (2018) Ивана Бенгальского продолжает масштабную работу по реконструкции аутентичной соломоновой магии. В отличие от первого тома, данная книга фокусируется на сопоставлении немецкой и английской школ гримуарной традиции XVI–XVII веков. Автор опирается на редкие рукописи из Лейпцига и фондов Слоуна, стремясь очистить текст от поздних литературных наслоений и представить «чистую методику» — практическое руководство, лишенное избыточных исторических отступлений.

Содержание тома охватывает полный цикл магической подготовки: от вычисления планетарных часов и домов планет до сложнейших ритуалов освящения инструментов. Особое внимание уделено техническим деталям, которые часто опускаются в популярных изданиях: изготовлению чернил из крови летучей мыши, использованию крыльев ласточки, работе с девственным пергаментом и созданию восковых изображений для экспериментов невидимости или любви. Книга представляет собой строгую систему, где каждое действие — от омовения до зажжения свечей — регламентировано древними уставами «мудрейшего из философов».

Издание 2018 года является важным вкладом в современную научную и практическую эзотерику. Бенгальский не просто переводит тексты, но проводит сравнительный анализ манускриптов, выделяя наиболее устойчивые и эффективные формулы заклинаний. Книга снабжена графическими материалами — печатями и схемами кругов, которые веками передавались в узком кругу посвященных. Этот том станет незаменимым пособием для тех, кто ценит точность первоисточника и стремится понять логику развития западного церемониального оккультизма.

Иван Бенгальский — Гримуар царя Соломона. Том II

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2018. — 248 с.
ISBN 978-5-9907323-5-3

Иван Бенгальский — Гримуар царя Соломона. Том II - Содержание

  • Сравнительная гримуаристика: Анализ немецких рукописей XVII века и английской версии Птолемея Грека (1572 г.).

  • Астрологическая магия: Детальное руководство по часам планет, движению Луны в Зодиаке и выбору времени для экспериментов.

  • Инструментарий Искусства: Освящение меча, сабли, перочинного ножа, колокола и кропила.

  • Специфические ингредиенты: Использование гусиных перьев, ласточкиных крыльев и магических чернил.

  • Практическая магия: Ритуалы для обретения любви, милости владык, обнаружения краденного и достижения невидимости.

  • Магическая гигиена: Подробные уставы омовений, благословения вин и облачения в ритуальные одежды.

Added 01.03.2026
