Второй том исследования «Гримуар царя Соломона» (2018) Ивана Бенгальского продолжает масштабную работу по реконструкции аутентичной соломоновой магии. В отличие от первого тома, данная книга фокусируется на сопоставлении немецкой и английской школ гримуарной традиции XVI–XVII веков. Автор опирается на редкие рукописи из Лейпцига и фондов Слоуна, стремясь очистить текст от поздних литературных наслоений и представить «чистую методику» — практическое руководство, лишенное избыточных исторических отступлений.
Содержание тома охватывает полный цикл магической подготовки: от вычисления планетарных часов и домов планет до сложнейших ритуалов освящения инструментов. Особое внимание уделено техническим деталям, которые часто опускаются в популярных изданиях: изготовлению чернил из крови летучей мыши, использованию крыльев ласточки, работе с девственным пергаментом и созданию восковых изображений для экспериментов невидимости или любви. Книга представляет собой строгую систему, где каждое действие — от омовения до зажжения свечей — регламентировано древними уставами «мудрейшего из философов».
Издание 2018 года является важным вкладом в современную научную и практическую эзотерику. Бенгальский не просто переводит тексты, но проводит сравнительный анализ манускриптов, выделяя наиболее устойчивые и эффективные формулы заклинаний. Книга снабжена графическими материалами — печатями и схемами кругов, которые веками передавались в узком кругу посвященных. Этот том станет незаменимым пособием для тех, кто ценит точность первоисточника и стремится понять логику развития западного церемониального оккультизма.
Иван Бенгальский — Гримуар царя Соломона. Том II
Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2018. — 248 с.
ISBN 978-5-9907323-5-3
Иван Бенгальский — Гримуар царя Соломона. Том II - Содержание
Сравнительная гримуаристика: Анализ немецких рукописей XVII века и английской версии Птолемея Грека (1572 г.).
Астрологическая магия: Детальное руководство по часам планет, движению Луны в Зодиаке и выбору времени для экспериментов.
Инструментарий Искусства: Освящение меча, сабли, перочинного ножа, колокола и кропила.
Специфические ингредиенты: Использование гусиных перьев, ласточкиных крыльев и магических чернил.
Практическая магия: Ритуалы для обретения любви, милости владык, обнаружения краденного и достижения невидимости.
Магическая гигиена: Подробные уставы омовений, благословения вин и облачения в ритуальные одежды.
