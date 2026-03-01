Второй том исследования «Гримуар царя Соломона» (2018) Ивана Бенгальского продолжает масштабную работу по реконструкции аутентичной соломоновой магии. В отличие от первого тома, данная книга фокусируется на сопоставлении немецкой и английской школ гримуарной традиции XVI–XVII веков. Автор опирается на редкие рукописи из Лейпцига и фондов Слоуна, стремясь очистить текст от поздних литературных наслоений и представить «чистую методику» — практическое руководство, лишенное избыточных исторических отступлений.

Содержание тома охватывает полный цикл магической подготовки: от вычисления планетарных часов и домов планет до сложнейших ритуалов освящения инструментов. Особое внимание уделено техническим деталям, которые часто опускаются в популярных изданиях: изготовлению чернил из крови летучей мыши, использованию крыльев ласточки, работе с девственным пергаментом и созданию восковых изображений для экспериментов невидимости или любви. Книга представляет собой строгую систему, где каждое действие — от омовения до зажжения свечей — регламентировано древними уставами «мудрейшего из философов».

Издание 2018 года является важным вкладом в современную научную и практическую эзотерику. Бенгальский не просто переводит тексты, но проводит сравнительный анализ манускриптов, выделяя наиболее устойчивые и эффективные формулы заклинаний. Книга снабжена графическими материалами — печатями и схемами кругов, которые веками передавались в узком кругу посвященных. Этот том станет незаменимым пособием для тех, кто ценит точность первоисточника и стремится понять логику развития западного церемониального оккультизма.

Иван Бенгальский — Гримуар царя Соломона. Том II

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2018. — 248 с.

ISBN 978-5-9907323-5-3

Иван Бенгальский — Гримуар царя Соломона. Том II - Содержание