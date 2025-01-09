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Бэнкс - На одной волне

Бэнкс - На одной волне
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Family, Psychology Psychotherapy

Мы часто виним свой характер или воспитание в том, что нам трудно ладить с людьми. Доктор медицины Эми Бэнкс доказывает: корень проблем может лежать в нейронных путях нашего мозга. Из-за стресса и изоляции наши естественные механизмы общения «засыпают», но их можно разбудить.

Бэнкс Эми - На одной волне

пер. с англ. Н. Яцюк ; [науч. ред. В. Шульпин]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 304 с.

ISBN 978-5-00057-907-7

Бэнкс Эми - На одной волне - Содержание

Предисловие.

  • Глава 1. Значение границ преувеличено. Новый взгляд на отношения.

  • Глава 2. Четыре нейронных пути для здоровых отношений.

  • Глава 3. Три правила развития мозга.

  • Глава 4. Оценка отношений по системе C.A.R.E..

  • Глава 5. «С» значит «спокойствие». Сделайте разумный блуждающий нерв еще умнее.

  • Глава 6. «A» значит «принятие». Успокойте дорсальную зону передней поясной коры.

  • Глава 7. «R» значит «резонанс». Усильте зеркальную систему головного мозга.

  • Глава 8. «E» значит «энергия». Восстановите связь между дофаминовой системой вознаграждения и здоровыми отношениями.

  • Глава 9. Поддерживайте свой мозг в хорошей форме.

Примечания.

От автора.

Views 205
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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