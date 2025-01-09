Бэнкс - На одной волне

Мы часто виним свой характер или воспитание в том, что нам трудно ладить с людьми. Доктор медицины Эми Бэнкс доказывает: корень проблем может лежать в нейронных путях нашего мозга. Из-за стресса и изоляции наши естественные механизмы общения «засыпают», но их можно разбудить.

Бэнкс Эми - На одной волне

пер. с англ. Н. Яцюк ; [науч. ред. В. Шульпин]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 304 с.

ISBN 978-5-00057-907-7

Бэнкс Эми - На одной волне - Содержание

Предисловие.

Глава 1. Значение границ преувеличено. Новый взгляд на отношения.

Глава 2. Четыре нейронных пути для здоровых отношений.

Глава 3. Три правила развития мозга.

Глава 4. Оценка отношений по системе C.A.R.E..

Глава 5. «С» значит «спокойствие». Сделайте разумный блуждающий нерв еще умнее.

Глава 6. «A» значит «принятие». Успокойте дорсальную зону передней поясной коры.

Глава 7. «R» значит «резонанс». Усильте зеркальную систему головного мозга.

Глава 8. «E» значит «энергия». Восстановите связь между дофаминовой системой вознаграждения и здоровыми отношениями.

Глава 9. Поддерживайте свой мозг в хорошей форме.

Примечания.

От автора.