Беннет - Библия - копни поглубже

Представьте, что вы сидите и читаете книгу. Я люблю читать. Я наслаждаюсь чтением. Я не ищу скрытых значений и не думаю, будто автор собирался сказать не то, что сказал, — вы никогда не поймете автора, если будете так относиться к чтению. К сожалению, сегодня многие люди именно так подходят к чтению Библии. Им кажется, что они во всем разбираются лучше Бога, и они не принимают Его слова как буквальные. Большую часть Библии вполне можно понимать буквально. В Библии есть и образные фразы, конечно. Но они всегда заметны. Об образных выражениях мы поговорим в главе 21.

Итак, читать буквально значит просто брать книгу и читать ее, воспринимая слова в общепринятом значении. Читать буквально значит принимать каждое слово в том значении, которое принято в обществе и культуре. В «Словаре XX века» Чемберса «буквальный» метод описан как «понимание слов в их прямом значении». Разговаривая друг с другом, мы произносим слова, значение которых нам известно, в противном случае у нас возникли бы трудности в общении. Часто нелегко бывает осознать это, но, если бы мы сами «давали имена» понятиям, общение стало бы совершенно невозможным. Если бы у каждого человека были свои названия для всего, трудно представить, как вообще можно было бы жить!

Последние двенадцать лет я читаю лекции в Польше, но мое знание польского языка ограничивается несколькими словами, помогающими мне делать покупки и путешествовать. Поэтому лекции я читаю с помощью переводчика. Я говорю, потом говорит он, и, надеюсь, студенты понимают. Много лет назад некоторые представители церкви думали так же. Они сказали: «Библия слишком сложна, чтобы ее понимали простые люди. Им нужен переводчик. Мы, церковь, священники, переведем ее для них». В результате возникли проблемы у тысяч людей, которые не читали Библию сами, или, если и читали, то за толкованием им приходилось обращаться к церкви. Бог не хочет так с нами общаться. Поблагодарите Бога за то, что Писание переведено на столько разных языков, и люди могут самостоятельно читать Библию и понимать ее.

С другой стороны, опасность возникает и тогда, когда люди начинают читать и толковать Библию сами, не признавая толкования других верующих. В результате появляются культы, у каждого из которых есть свое, особенное толкование Библии. Встречаться с другими верующими полезно, чтобы делиться пониманием основных учений христианской веры. Помните, что Бог наделил Своим великим спасением не только вас, но и других.

Беннет Джеф - Библия: копни поглубже

Пер. с англ.

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2005. 118 с.

ISBN 5-7454-0893-6

Беннет Джеф - Библия: копни поглубже - Содержание

Предисловие

Вступление