В апреле 1908 года небольшая буддийская миссия прибыла из Бирмы в Англию, возглавлял её высокий, худощавый, аскетично выглядящий монах по имени Ананда Меттейя. В отличие от своих спутников, Ананда Меттейя был не бирманцем, а британцем — по сути, вторым человеком с Запада, когда-либо надевшим шафранную мантию. Он родился в Лондоне под именем Алан Беннет, получил образование химика-аналитика, но его духовная жажда привела к учениям Будды, и в 1901 году в Бирме он вошёл в буддийский монашеский орден.

Хотя миссия не достигла намеченной цели, красноречивые сочинения Ананды Меттейи и его самоотверженные усилия заронили семена, которые постепенно принесли плоды в развитии буддизма на западной почве.

Данное исследование, написанное с глубокой восприимчивостью, рассматривает жизнь и мысли этого буддийского пионера, преждевременная смерть которого в возрасте пятидесяти лет лишила британский буддизм одного из его самых способных ранних представителей. Автор не только обсуждает мысли Ананды Меттейи в их историческом контексте, но и освещает их актуальность для нас сегодня.

Алан Беннет - Религия Бирмы - Мудрость ариев

«Касталия», 2018. — 416 с.

ISBN 978-5-519-65850-8

Алан Беннет - Религия Бирмы - Мудрость ариев - Содержание

Вместо предисловия - Глава 1. Ананда Меттейя: Жизнь, посвящённая призванию - Глава 2. Отношение британцев к буддизму в XIX веке - Глава 3. Буддизм в изложении Ананды Меттейи - Глава 4. Буддизм как потребность общества

"РЕЛИГИЯ БИРМЫ" И ДРУГИЕ РАБОТЫ

Предисловие английского издателя - I. Религия Бирмы - II. Трилакшана: Три компонента учения Будды - III. Правильное понимание - IV. Тренировка Разума - V. Элемент чудесного в буддизме - VI. Правило внутреннего царства - VII. Преданность в буддизме - VIII. Самосовершенствование в буддизме - IX. Карма - Вместо послесловия

МУДРОСТЬ АРИЕВ

Посвящение достопочтенному Клиффорду Баксу - Введение - I. Источник учения Будды и его Достижения - II. Фундаментальный принцип вселенского господства закона - III. Буддийское мировоззрение: Три характеристики - IV. Четыре арийские истины - V. Путь Достижения - VI. Три Прибежища и Нирвана - Вместо послесловия

ПРИЛОЖЕНИЕ

Некролог на смерть Алана Беннета