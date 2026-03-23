Беннет - В поисках Бога

Беннет - В поисках Бога
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History, Educational

Я сердечно рекомендую книгу “В поисках Бога” по двум причинам. Первая состоит в том, что я знаю автора! Он - сын веры, а “для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине” (3 Иоанна 4). Вторая причина более объективна. Др. Ричард Беннетт проделал замечательную работу, представив ясное, краткое и убедительное изложение основных принципов в отношениях человека с Богом.

Библия говорит нам, что Бог вложил вечность в сердца людей... (Екклесиаст 3:11). Из этого следует, что, поскольку человек был сотворён для вечности, вещи временные не могут полностью удовлетворить его. В сердце человека есть бесконечная пустота, заполнить которую может только Бог. Святой Августин сформулировал это предельно ясно, когда сказал: “Боже, Ты сотворил нас для себя, и наши души беспокойны, пока они не успокоются в Тебе”. Эта книга помогает душе в её поисках, пока она не обретёт истинный покой в живых и личных отношениях с Вечным Богом. Горячо молюсь о том, чтобы многие и многие смогли прочесть последующие страницы и услышать весть, которая откроет им славу Божью и путь к их вечному благу.

Беннет Ричард - В поисках Бога

2005 г. 150 стр.

ISBN 0-9772886-0-9

Беннет Ричард - В поисках Бога - Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Существует ли Бог?

  • Глава 2. Надежен ли Ваш духовный путеводитель?

  • Глава 3. Какой же Бог в действительности?

  • Глава 4. Что разделяет людей друг от друга?

  • Глава 5. В чем кроется суть проблемы?

  • Глава 6. Почему люди заблуждаются?

  • Глава 7. Правда ли, что Бог любит меня?

  • Глава 8. Как я могу стать членом Божьей семьи?

  • Глава 9. А как дальше?

  • Глава 10. Послесловие

Added 23.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

