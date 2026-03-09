Книга Рамона Беннетта «Если день и ночь перестанут» (в оригинале If Day and Night Cease) представляет собой масштабное библейское исследование роли Израиля в контексте мировой истории и эсхатологии. Название книги отсылает к пророчеству Иеремии, где Бог утверждает непоколебимость Своего завета с еврейским народом до тех пор, пока существуют законы природы. Автор ставит перед собой задачу пробудить церковь и народы к осознанию того, что отношение к Израилю является лакмусовой бумажкой духовного состояния человечества и ключевым фактором в исполнении Божьего плана спасения.

В содержательной части труда Беннетт проводит детальный анализ текущих геополитических событий через призму библейских пророчеств. Он подробно разбирает историю восстановления израильской государственности, конфликты на Ближнем Востоке и растущее мировое давление на Иерусалим, видя в этом исполнение древних предсказаний. Автор уделяет значительное внимание «теологии замещения», доказывая её несостоятельность и подчеркивая, что Божьи обетования Израилю остаются в силе. Книга исследует, как судьбы современных наций напрямую зависят от их позиции по отношению к Божьему народу, и призывает верующих занять библейскую позицию поддержки и молитвы за мир в Иерусалиме.

Текст написан в страстном, пророческом и глубоко аргументированном стиле, подкрепленном огромным количеством исторических фактов и библейских цитат. Рамон Беннетт не просто излагает теорию, он обращается к совести читателя, призывая увидеть в новостных заголовках руку Творца. Труд служит мощным напоминанием о том, что Бог верен Своему Слову и что Израиль остается центральным звеном в грядущих мировых переменах. Это чтение для тех, кто хочет глубже понять смысл современных конфликтов и подготовиться к событиям, предваряющим второе пришествие Христа.

Рамон Беннетт – Если день и ночь перестанут – Пророческое обозрение мировых происшествий и как пророчества об Израиле касаются народов, церкви и нас

Luebeck: Christliche Kommunikation und Verlagsgesellschaft mbH, 1998. – 224 с.

ISBN 3-86098-168-4

Рамон Беннетт – Если день и ночь перестанут – Содержание

Посвящение

Благодарность

Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ 1. Основы

1 Кто убил Иисуса Христа?

2 Как велик Бог?

3 Библейское пророчество

4 Если небо будет измеренным

ЧАСТЬ II. Постановление от древних времён

5 От начала возвещено

6 Времена и сроки

7 Назначение

8 Благословение и проклятие

ЧАСТЬ III. Слова пророков

9 Времена отрады

10 Завет

11 Отношение

12 Конец исхода

13 Странствование

14 Обетованная земля

15 Иерусалим

16 „Мединат Йизраэль“

17 Царство Давида

18 Царство славословия

19 Царство силы

20 Вечная столица

ЧАСТЬ IV. Мир! Мир!

21 Конфликт

22 Палестинский вопрос

ЧАСТЬ V. Бесплодная Церковь

23 Время большой ненависти

24 Корень проблемы

25 Разорванное тело

ЧАСТЬ VI. Вечное постановление

26 Новый человек

27 Новая эпоха начинается

28 Конечный анализ

Перечень применяемой литературы