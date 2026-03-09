Беннетт - Если день и ночь перестанут

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, ISLAM, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism

Книга Рамона Беннетта «Если день и ночь перестанут» (в оригинале If Day and Night Cease) представляет собой масштабное библейское исследование роли Израиля в контексте мировой истории и эсхатологии. Название книги отсылает к пророчеству Иеремии, где Бог утверждает непоколебимость Своего завета с еврейским народом до тех пор, пока существуют законы природы. Автор ставит перед собой задачу пробудить церковь и народы к осознанию того, что отношение к Израилю является лакмусовой бумажкой духовного состояния человечества и ключевым фактором в исполнении Божьего плана спасения.

В содержательной части труда Беннетт проводит детальный анализ текущих геополитических событий через призму библейских пророчеств. Он подробно разбирает историю восстановления израильской государственности, конфликты на Ближнем Востоке и растущее мировое давление на Иерусалим, видя в этом исполнение древних предсказаний. Автор уделяет значительное внимание «теологии замещения», доказывая её несостоятельность и подчеркивая, что Божьи обетования Израилю остаются в силе. Книга исследует, как судьбы современных наций напрямую зависят от их позиции по отношению к Божьему народу, и призывает верующих занять библейскую позицию поддержки и молитвы за мир в Иерусалиме.

Текст написан в страстном, пророческом и глубоко аргументированном стиле, подкрепленном огромным количеством исторических фактов и библейских цитат. Рамон Беннетт не просто излагает теорию, он обращается к совести читателя, призывая увидеть в новостных заголовках руку Творца. Труд служит мощным напоминанием о том, что Бог верен Своему Слову и что Израиль остается центральным звеном в грядущих мировых переменах. Это чтение для тех, кто хочет глубже понять смысл современных конфликтов и подготовиться к событиям, предваряющим второе пришествие Христа.

Рамон Беннетт – Если день и ночь перестанут – Пророческое обозрение мировых происшествий и как пророчества об Израиле касаются народов, церкви и нас

Luebeck: Christliche Kommunikation und Verlagsgesellschaft mbH, 1998. – 224 с.

ISBN 3-86098-168-4

Рамон Беннетт – Если день и ночь перестанут – Содержание

Посвящение

Благодарность

Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ 1. Основы

  • 1 Кто убил Иисуса Христа?

  • 2 Как велик Бог?

  • 3 Библейское пророчество

  • 4 Если небо будет измеренным

ЧАСТЬ II. Постановление от древних времён

  • 5 От начала возвещено

  • 6 Времена и сроки

  • 7 Назначение

  • 8 Благословение и проклятие

ЧАСТЬ III. Слова пророков

  • 9 Времена отрады

  • 10 Завет

  • 11 Отношение

  • 12 Конец исхода

  • 13 Странствование

  • 14 Обетованная земля

  • 15 Иерусалим

  • 16 „Мединат Йизраэль“

  • 17 Царство Давида

  • 18 Царство славословия

  • 19 Царство силы

  • 20 Вечная столица

ЧАСТЬ IV. Мир! Мир!

  • 21 Конфликт

  • 22 Палестинский вопрос

ЧАСТЬ V. Бесплодная Церковь

  • 23 Время большой ненависти

  • 24 Корень проблемы

  • 25 Разорванное тело

ЧАСТЬ VI. Вечное постановление

  • 26 Новый человек

  • 27 Новая эпоха начинается

  • 28 Конечный анализ

Перечень применяемой литературы

Added 09.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

