Поводом для написания этой книги послужила серия проповедей, произнесенных летом 1996 года перед группой пасторов Африканской континентальной церкви и их женами.

Служители попросили меня провести разбор Послания Иуды. Это общение происходило в сельской местности Западной Кении, где постоянно идет борьба с бедностью и суевериями. Там, под железной крышей очень скромного здания новой библиотеки, принадлежащей женской гимназии, мы наслаждались исследованием Священного Писания.

Джон Бентон - Злословящие ангелов - Послание апостола Иуды

Пер. с англ. - Xарьков, Д. Ф. Ткаченко, 2003. - 192с.

ISBN 966-8022-02-5

Джон Бентон - Злословящие ангелов - Послание апостола Иуды - Содержание

Предисловие

Введение

1. В семье (ст. 1-2)

2. Подвизаться за веру (ст. 3-4)

3. Суд Божий (ст. 5-7)

4. Лжеучители бывают разные (ст. 8-13)

5. Пророчество о лжепророках (ст. 14-19)

6. Нести ответственность за себя (ст. 20-21)

7. Нести ответственность за других (ст. 22-23)

8. Бог может! (ст. 24-25)

9. Значение Послания Иуды в наше время

Библиография

Джон Бентон - Злословящие ангелов - Послание апостола Иуды - Введение

Зачастую уникальные особенности и трудности новозаветного послания дают ключ к пониманию его содержания. При исследовании исторического фона написания того или иного послания иногда всплывают дополнительные детали, помогающие понять текст. Это относится и к последнему из Соборных Посланий Библии.

Рассматривая Послание Иуды с позиций современности, мы поражаемся его особенностям. Наверное, самой очевидной из них является его удивительное сходство со Вторым посланием Петра. На первый взгляд может показаться, что Послание Иуды было излишним, так как оно в какой-то мере дублирует послание Петра.

Следующей поразительной особенностью данного послания является пристальное внимание Иуды к ангелам. Конечно же, в Новом Завете много говорится о небесных существах, но в этом кратком послании, состоящем всего из двадцати пяти стихов, ангелы упоминаются по крайней мере четыре раза (ст. 6, 8, 9, 14). «Что бы это значило?» — удивляемся мы.

Еще одна особенность, поражающая умы евангельских христиан, заключается в том, что Иуда дважды цитирует неканонические книги. В стихе 9 он приводит слова, которые исследователи считают утерянным окончанием межзаветной книги «Вознесение Моисея». Далее, в стихах 14 и 15, он цитирует начало из другого подобного источника — «Книги Еноха». Считается, что данные книги были написаны во втором или первом столетии до Р. X. и пользовались популярностью среди евреев новозаветных времен. Однако, хотя Иуда и цитирует эти книги, церковь никогда их не признавала и не включала в канон Священного Писания. Таким образом, возникает следующий вопрос: «Почему же Иуда решил использовать эти труды?»

Можно отметить еще некоторые важные особенности этой книги. Иуда использует греческое слово despotes, говоря о Господе Иисусе Христе (ст. 4). Хотя в других местах Писания оно используется по отношению к Богу и, безусловно, может использоваться для характеристики Христа, означая «Господин» или «Владыка», в Новом Завете оно только здесь и в параллельном месте Второго послания Петра 2:1 используется в качестве титула Иисуса. Далее, в Послании Иуды (а не во Втором послании Петра) Господь Иисус назван единым Владыкой. Уникальность Христа имеет огромное значение для нас, людей, живущих в обществе, склонном к плюрализму, но почему Иуда останавливается на этом? Возможно, он противодействовал какому-то заблуждению?

Следующей необычной особенностью послания является славословие, которым оно заканчивается. Существование Христа прежде воплощения вполне соответствует новозаветной доктрине, однако примечательно, что Иуда воздает славу Богу через Иисуса Христа «прежде всех веков», а также «ныне и во все веки» (ст. 25). Это также заставляет нас задуматься.